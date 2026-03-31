ప్రపంచ మార్కెట్లో విశ్వసనీయ సెమీకండక్టర్ సప్లయర్గా భారత్ : ప్రధాని మోదీ
గుజరాత్లోని సనంద్లో కైనెస్ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ను ప్రధాని మోదీ- ఇది కేవలం పారిశ్రామిక విధానం మాత్రమే కాదు, భారతదేశ ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనమని వెల్లడి
Published : March 31, 2026 at 3:31 PM IST
Modi On Semiconductor Mission : దేశంలోని ప్రతి ఉత్పత్తి రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా గత బడ్జెట్లో తాము సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2ను ప్రారంభించామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. గుజరాత్లోని సనంద్లో కైనెస్ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపచం సెమీకండక్టర్ సప్లై చైన్లో ఒక భారతీయ కంపెనీ చేరడం చాలా గర్వకారణమని అన్నారు.
ప్రపంచ మార్కెట్లో విశ్వసనీయ సెమీకండక్టర్ సరఫరాదారుగా భారత్ తన పాత్రను బలోపేతం చేసుకుంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో సరఫరా గొలుసులో అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు, భారత్ సెమీకండక్టర్ తయారీకి కేంద్రంగా మారాలని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. అందుకే భారత్ 2021లో సెమీకండక్టర్ మిషన్ను ప్రారంభించిందని ఆయన అన్నారు. అయితే ఇది కేవలం ఒక పారిశ్రామిక విధానం మాత్రమే కాదని, భారతదేశ ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. 21వ శతాబ్దపు మార్పులకు భారత్ కేవలం ఒక సాక్షిగా కాకుండా, ఆ మార్పునకు నాయకత్వం వహించే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోందని ఆయన అన్నారు.
కైనెస్ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ విశేషాలు
మంగళవారం గుజరాత్లోని సనంద్లో కైనెస్ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. మైక్రాన్ ప్లాంట్ తర్వాత దేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన రెండో అతిపెద్ద సెమీకండక్టర్ యూనిట్ ఇదే కావడం విశేషం. సుమారు రూ.3,300 కోట్ల పెట్టుబడితో నిర్మించిన ఈ ప్లాంట్, చిప్ల తయారీలో భారతదేశాన్ని స్వావలంబన దిశగా నడిపించనుంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా అడ్వాన్స్డ్ ఇంటెలిజెంట్ పవర్ మాడ్యూల్స్-'ఐపీఎం'లను తయారు చేస్తారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పారిశ్రామిక మోటార్ డ్రైవ్లు, గృహోపకరణాల్లో విద్యుత్ వినియోగాన్ని సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఈ ఐపీఎంలు ఎంతో కీలకం. ఆటోమోటివ్, ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్లకు అవసరమైన కాంపాక్ట్, రిలయబుల్ పవర్ స్విచింగ్ సెమీకండక్టర్లను ఈ ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. అన్ని దశలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ ప్లాంట్ నుంచి రోజుకు 63.3 లక్షల యూనిట్ల ఉత్పత్తి జరగనుంది. భారత చిప్ ఎకోసిస్టమ్లో ఉన్న అంతరాన్ని పూరించడమే కాకుండా, ప్రపంచ సెమీకండక్టర్ మార్కెట్లో భారత్ కీలక శక్తిగా ఎదగడానికి ఈ ప్లాంట్ దోహదపడనుంది.
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/vkbRYnzRQi
సమ్రాట్ సంప్రతి మ్యూజియం ప్రారంభం
మరోవైపు, మహావీర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని గుజరాత్లోని కోబా గ్రామంలో నిర్మించిన సమ్రాట్ సంప్రతి మ్యూజియంను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. మహావీర్ జైన ఆరాధన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మ్యూజియాన్ని జైన గురువుల సమక్షంలో మోదీ ఆవిష్కరించారు. జైన వారసత్వం, అహింసా విలువల చాటిచెప్పేలా ఈ మ్యూజియాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ మ్యూజియానికి మౌర్య చక్రవర్తి అశోకుడి మనవడైన సమ్రాట్ సంప్రతి మహారాజ్ పేరు పెట్టారు. మ్యూజియంలో ప్రాచీన భారతదేశ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని ప్రదర్శించే 2వేల కన్నా ఎక్కువ అరుదైన కళాఖండాలు ఉన్నాయి. శతాబ్దాల నాటి రాతి, లోహ విగ్రహాలు, పురాతన రాతప్రతులు, నాణేలలను ఇక్కడ పొందుపర్చారు. సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించడానికి అత్యాధునిక ఆడియో-విజువల్ టెక్నాలజీని ఇక్కడ వినియోగించారు. వాటన్నిటినీ ప్రధాని మోదీ సందర్శించారు. అక్కడి జైన మతగురువులతో సంభాషించారు.
900 రోజుల్లోనే అంతా కంప్లీట్
వాస్తవానికి 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రధాని మోదీ మైక్రాన్ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆ ప్రాజెక్ట్ వేగాన్ని గురించి హైలెట్ చేస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ కోసం 2023 జూన్లో అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదిరింది. సెప్టెంబర్లో శంకుస్థాపన జరిగింది. 2026 ఫిబ్రవరి నాటికే వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. వాస్తవానికి అభి వృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా ఇలా చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ భారతదేశం ఈ అసాధ్యమైన పనిని కేవలం 900 రోజుల్లో పూర్తి చేసింది. ఉద్దేశాలు స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు, వేగవంతమైన జాతీయ అభివృద్ధి పట్ల అంకిత భావం ఉన్నప్పుడు, విధాన నిర్ణయాలు సహజంగానే ఊపందుకుంటాయి" అని ఆయన అన్నారు.
