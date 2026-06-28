'ఇతరులపై నిందలు వేయడానికి బదులుగా ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి'- పాకిస్థాన్కు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
కరాచీలో జరిగిన ఉగ్రదాడి వెనక భారత్ హస్తం ఉందంటూ పాక్ చేసిన ఆరోపణలపై భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
India on Pakistan ((@MEAIndia))
Published : June 28, 2026 at 5:00 PM IST
India Slams Pakistan : కరాచీలో జరిగిన ఉగ్రదాడి వెనక భారత్ హస్తం ఉందంటూ పాక్ చేసిన ఆరోపణలపై భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఆ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జయస్వాల్ అన్నారు. "ఇతరులపై నిందలు వేయడానికి బదులుగా పాకిస్థాన్ ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. తన భూభాగంలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై చర్యలు తీసుకోవాలి. ఉగ్రవాదంపై ఆధారపడే ధోరణిని అక్కడి ప్రభుత్వం వదిలించుకుంటే మంచిది" అని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) posts, " our response to media queries regarding allegations made by pakistan ⬇️" pic.twitter.com/qDF0nvbRgv— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2026