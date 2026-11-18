భారత్ ఆర్థిక విపత్తు అంచున ఉంది- మేక్ ఇన్ ఇండియా విఫలమైంది: రాహుల్ గాంధీ
Rahul Gandhi On Economic Disaster: భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెను ప్రమాదంలో ఉందని లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు.
Published : November 18, 2026 at 10:21 AM IST
భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెను ప్రమాదంలో ఉందని లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు. దేశంలో భారీగా నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుందని, విద్యా వ్యవస్థను నాశనమవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర పథకాలైన మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియాలు దారుణంగా విఫలమయ్యాయని విమర్శించారు. దేశంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు రావడం లేదన్న రాహుల్, కేవలం అదానీ, అంబానీ లాంటి బడా వ్యాపారవేత్తలు మాత్రమే ఎందుకు ఎదుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న ఆయన న్యూయార్క్లోని ప్రతిష్టాత్మక కొలంబియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
STORY | India sitting on 'economic disaster', facing massive unemployment: Rahul Gandhi in US India is sitting on an “economic disaster” with massive unemployment, a broken manufacturing base and deep-rooted problems in its education system, Leader of Opposition Rahul Gandhi said, warning that the country risks getting into serious trouble if it continues on the current economic path. Speaking at a fireside chat at Columbia University here on Tuesday, the Congress leader said India's economic model "stopped giving results almost a decade ago" and criticised the government's initiatives such as Make in India and Start-up India, claiming they had failed to revive the country's "broken" economic backbone. (Story By Yoshita Singh/PTI) READ: https://t.co/DIHJWJB1Ol (Photo Source: Congress)— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
"చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారాలు, వ్యవసాయ రంగం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటివి. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ ఆ వెన్నెముక ఇప్పుడు విరిగిపోయింది. గౌతమ్ అదానీ, ముకేశ్ అంబానీలతో సహా కేవలం కొన్ని పెద్ద వ్యాపార సమూహాలు మాత్రమే విస్తరిస్తున్నాయి. కానీ, చిన్న వ్యాపారాలు మాత్రం ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో శ్రమతో నిర్మించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడింది. బలమైన ఉత్పాదక రంగం లేకుండా దేశం అభివృద్ధి చెందడం కష్టం. దాన్ని పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
'ఎన్నికల వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడమే మా లక్ష్యం'
గడిచిన రోజుల్లో దిల్లీతో సహా దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెలరేగిన విద్యార్థి నిరసనల గురించి రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారు. ఆ నిరసనలు ఆకస్మికమైనవి కావని, దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా రాజకీయ, ఆర్థిక అధికార కేంద్రీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ప్రతిఘటనల్లో భాగమని వ్యాఖ్యానించారు. సమాజంలో జరుగుతోన్న అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడానికి భారత యువత ఏకమయ్యారని, విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని లేవనెత్తారని చెప్పారు. అలాగే, ఎన్నికల అవకతవకలు భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను దెబ్బతీశాయని రాహుల్ ఆరోపించారు. దానిని పునరుద్ధరించడానికి అవసరమైన చర్యల్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించడం కూడా ఒకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల సంఘం సాయంతోనే అధికార బీజేపీ దేశంలో ఓటుచోరీకి పాల్పడుతోందని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కారణంగా 2024లో ఓటు వేసిన సుమారు 14 కోట్ల మంది ప్రజలను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని ధ్వజమెత్తారు. అయితే, ఎన్నికల వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడమే తమ లక్ష్యమని, ఆ లక్ష్యం దిశగా తమ పార్టీ పనిచేస్తోందని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల అవకతవకలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను ఇప్పటికే సేకరించామని తెలిపారు. అంతేకాదు, గతంలో బయటకు వచ్చి మాట్లాడటానికి భయపడిన చాలామంది ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చి కాంగ్రెస్తో సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్తు గురించి విద్యార్థుల్లో ఆందోళన
మరోవైపు, సరైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడంతో దేశ యువత తమ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. నిరుద్యోగం, పరిమితమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు, విద్యా వ్యవస్థలో లోపాలు, నేటి కాలంలో తీవ్రమైన సవాళ్లుగా మారాయని ఆరోపించారు. అంతే కాకుండా కెరీర్ అవకాశాల విషయంలో యువతకు, వారి తల్లిదండ్రులకు మధ్య అగాధాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో మునుపటి తరం ఇచ్చే సలహాలను, వారి అనుభవాలను నేటి యువత ప్రశ్నిస్తోందని అన్నారు. ఉద్యోగాలు లేని తల్లిదండ్రుల మాదిరిగా తామూ ఉండటానికి కొందరు ఇష్టపడటం లేదని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఆదివాసీలు, దళితులు, రైతులు చేస్తున్న నిరసనలను ఆయన ఉదహరిస్తూ, సంపద, అధికారం కేంద్రీకరణ వల్ల సమాజంలోని వివిధ వర్గాలు ప్రభావితమయ్యాయని రాహుల్ ఆరోపించారు. గిరిజనుల భూములను వారిని సంప్రదించకుండానే లాగేసుకోవడం, మైనారిటీలు, దళితులు, రైతులపై దాడులు జరగడం గురించి ఆయన ఈ సందర్భంగా ఉదహరించారు.
రాహుల్ వ్యాఖ్యలకు బీజేపీ ఫైర్
ఇదిలా ఉండగా, కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ బుధవారం తీవ్రంగా స్పందించింది. రాహుల్ "భారత వ్యతిరేక ప్రచార నాయకుడు" అని, విదేశీ గడ్డపై పదేపదే దేశాన్ని విమర్శిస్తున్నారని మండిపడింది. భారత్ను అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా ప్రపంచం గుర్తిస్తోందని, కానీ రాహుల్ మాత్రం భారత్ను ఒక "ఆర్థిక విపత్తు"గా చిత్రీకరించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారని దుయ్యబట్టింది.
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