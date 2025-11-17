ETV Bharat / bharat

అమెరికాతో భారత్ చారిత్రక 'ఎల్​పీజీ' ఒప్పందం: కేంద్రమంత్రి హర్దీప్‌ సింగ్‌

భారత ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్రం అడుగులు- తొలిసారి అమెరికా నుంచి ఎల్​పీజీని ఏడాది కాలం పాటు దిగుమతి చేసుకునేందుకు ఒప్పందం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 17, 2025 at 11:55 AM IST

India And US LPG Deal: భారత ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. 'ఎల్​పీజీ' కొనుగోలుకు అమెరికాతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయు శాఖ మంత్రి హర్దీప్‌సింగ్‌ పురీ సోమవారం ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. అమెరికాతో చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగా ఆయన అభివర్ణించారు.

భారత ప్రజలకు అందుబాటు ధరలో ఎల్‌పీజీని అందించడంలో భాగంగా కీలక ముందడుగు పడిందని ఆయన తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఏడాది పాటు 'ఎల్​పీజీ' దిగుమతికి ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని ఆయన వివరించారు. మొత్తం 2.2 ఎంటీపీఏ ఎల్‌పీజీని దిగుమతి చేసుకోనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి వివరించారు. భారత వార్షిక 'ఎల్​పీజీ' దిగుమతుల్లో ఇది 10 శాతానికి సమానమని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌, భారత్‌ పెట్రోలియం, హిందూస్థాన్‌ పెట్రోలియం కంపెనీలు అమెరికన్‌ సంస్థలతో గత కొన్ని నెలలుగా చర్చలు జరిపిన అనంతరం ఒప్పందం కుదిరినట్లు వెల్లడించారు.

ఎల్​పీజీ మార్కెట్లలో భారత్​ ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా ప్రధాన్‌ మంత్రి ఉజ్వలా యోజన లబ్ధిదారులైన మహిళలకు అందుబాటు ధరల్లో ఎల్​పీజీ అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి అన్నారు.

గత ఏడాది అంతర్జాతీయ ఎల్​పీజీ ధరలు 60శాతం పెరిగినా, ఉజ్వల వినియోగదారులు ఒక్కో సిలిండర్‌కు రూ. 500 నుంచి 550 మాత్రమే చెల్లించేలా ప్రధాని మోదీ చర్యలు తీసుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. సిలిండర్‌ అసలు ధర రూ. 1,100 పైగానే ఉండగా, వినియోగదారులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం రూ. 40,000 కోట్లకు పైగా భారాన్ని భరించిందని వివరించారు. అమెరికాతో కుదిరిన ఈ నూతన ఎల్​పీజీ దిగుమతి ఒప్పందం దేశ ప్రజలకు అందుబాటు ధరల్లో వనరులను అందిస్తుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అమెరికా గల్ఫ్‌ తీరం నుంచి ఈ దిగుమతి కొనసాగుతుందని కేంద్రమంత్రి తెలిపారు. ఎల్​పీజీ దిగిమతిపై అమెరికాతో భారత్ చేసుకున్న దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం ఇదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.

