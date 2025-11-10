హజ్ కోటాపై భారత్, సౌదీ మధ్య ఒప్పందం- ఈసారి ఎంతమంది వెళ్లొచ్చంటే?
భారత్, సౌదీ మధ్య హజ్ ఒప్పందం- ఇరుదేశాల మంత్రులు ఒప్పందంపై సంతకాలు
Published : November 10, 2025 at 10:54 AM IST
India Saudi Haj Agreement : భారత్, సౌదీ అరేబియా మధ్య ద్వైపాక్షిక హజ్ ఒప్పందం కుదిరింది. హజ్ కోటాపై ఇరుదేశాలు తాజాగా ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఇందులో భాగంగా 2026 సంవత్సరానికిగాను భారత్ నుంచి 1,75,025 మంది యాత్రికులకు సౌదీ అవకాశం ఇచ్చింది. జెడ్డాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో భారత్ తరఫున మైనార్టీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, సౌదీ మంత్రి తౌఫిక్ బిన్ ఫజ్వాన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు.
సౌదీలో కిరణ్ రిజిజు పర్యటన
మూడు రోజుల సౌదీ అరేబియా పర్యటనకు వెళ్లిన కిరణ్ రిజిజు, ఆ దేశ మంత్రి తౌఫిక్ బిన్ ఫజ్వాన్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల మంత్రులు హజ్ యాత్ర సన్నాహాలను సమీక్షించారు. సమన్వయం, మద్దతు వంటి అంశాల గురించి చర్చించారు. భారతీయ యాత్రికుల కోసం తీర్థయాత్ర ప్రక్రియను మరింత క్రమబద్ధీకరించడానికి ఉమ్మడి నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. యాత్రికులకు సౌకర్యవంతమైన తీర్థయాత్ర అనుభవాన్ని నిర్ధారించడానికి సౌకర్యాలు, రవాణా, వసతి, ఆరోగ్య సేవలను మెరుగుపరచడంపై చర్చలు జరిపారు. ఈ క్రమంలో భారత్, సౌదీ అరేబియా మధ్య ద్వైపాక్షిక హజ్ ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ క్రమంలో ఇరుపక్షాలు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి.
A significant step in deepening the India–Saudi Arabia ties 🇮🇳🤝🇸🇦— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 9, 2025
Held a Bilateral Meeting & signed the Bilateral Haj Agreement with H.E. Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, Minister of Hajj & Umrah, Kingdom of Saudi Arabia. Haj Quota of 175,025 has been secured for Indian Pilgrims… pic.twitter.com/Yonkj8U0LT
ప్రవాస భారతీయులతో రిజిజు భేటీ
కిరణ్ రిజిజు ఈ పర్యటన సందర్భంగా హజ్ యాత్ర–2026 కోసం జరుగుతున్న సన్నాహాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి జెడ్డాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, కాన్సులేట్ జనరల్ అధికారులతో అంతర్గత సమీక్ష సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించారు. భారతీయ యాత్రికుల సంక్షేమం, సౌకర్యాన్ని నిర్ధారించడానికి సౌదీ అధికారులతో సమన్వయంగా, సన్నిహితంగా ఉండేందుకు కాన్సులేట్ బృందాలు చేసిన ప్రయత్నాలను ఆయన ప్రశంసించారు. యాత్రికులకు అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలపై ప్రత్యక్ష అవగాహన పొందడానికి జెడ్డాలోని టెర్మినల్-1, హరమైన్ స్టేషన్తో సహా జెడ్డా, తైఫ్లోని కీలకమైన హజ్, ఉమ్రా సంబంధిత ప్రదేశాలను కూడా కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పర్యటించారు. అలాగే జెడ్డా, తైఫ్లోని ప్రవాస భారతీయులనుతోనూ కాసేపు ముచ్చటించారు.
To provide seamless HAJJ Facilities, I visited Haramain High Speed Railway Station at Jeddah. Had a brief ride on Jeddah to Makkah Train to check the over all situation. #Haj2026 pic.twitter.com/BosA9fSqcC— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 9, 2025
'ఇరుదేశాల సంబంధాల బలోపేతంలో ఇదొక ముఖ్యమైన అడుగు'
కాగా, భారత్-సౌదీ అరేబియా మధ్య కుదిరిన ద్వైపాక్షిక హజ్ ఒప్పందంపై కిరణ్ రిజిజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ డీల్ ఇరుదేశాల సంబంధాలను మరింతగా బలోపేతం చేయడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా అభివర్ణించారు. సౌదీ అరేబియా మంత్రి డాక్టర్ తౌఫిక్ బిన్ ఫజ్వాన్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించానని చెప్పారు. ఇరుదేశాలు ద్వైపాక్షిక హజ్ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయని వెల్లడించారు. 2026 సంవత్సరానికి భారతీయ యాత్రికులకు 1,75,025 హజ్ కోటా లభించిందని స్పష్టం చేశారు. "హజ్ యాత్ర 2026పై ఇరుదేశాల మంత్రులం చర్చించుకున్నాం. మా చర్చలు హజ్ యాత్రికులు అందరికీ సురక్షితమైన, సంతృప్తికరమైన దర్శనానికి కల్పించడమనే ఉమ్మడి నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించాయి" అని రిజిజు ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
భారత్, సౌదీ అరేబియా మధ్య బలమైన సంబంధాలకు ఈ పర్యటన ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి అని కిరణ్ రిజిజు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. విభిన్న రంగాల్లో ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక మార్పిడి, సమాజ సంక్షేమం కోసం సహకారాన్ని విస్తరించడానికి రెండు దేశాల ఉమ్మడి నిబద్ధతతో ఉన్నాయని తెలిపారు. కాగా, కిరణ్ రిజిజు సౌదీ పర్యటన వల్ల భారత్-సౌదీ అరేబియా మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి. అలాగే ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. అలాగే రిజిజు పర్యటనతో ఇరుదేశాల మధ్య పరస్పర గౌరవం, స్నేహం, సహకార స్ఫూర్తి మరింత బలపడింది. సౌదీ పర్యటనలో కిరణ్ రిజిజుతో అదనపు కార్యదర్శి (గల్ఫ్) అసీమ్ ఆర్. మహాజన్, మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ (హజ్) రామ్ సింగ లతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం ఉంది. సౌదీ హజ్, ఉమ్రా మంత్రి ఆహ్వానం మేరకు ఈ పర్యటన చేశారు.