ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి భారత్ ఎదగాలి: రాజ్నాథ్ సింగ్
Rajnath On Global Leadership : అధునాతన సాంకేతికతను వినియోగించుకునే దేశంగా కాకుండా కీలక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి భారత్ ఎదగాలని రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆకాంక్షించారు.
Published : November 15, 2026 at 2:47 PM IST
అధునాతన సాంకేతికతను వినియోగించుకునే దేశంగా కాకుండా కీలక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి భారత్ ఎదగాలని రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్లో 15వ అంతర్జాతీయ ఏరోస్పేస్ NDT సింపోజియంను ఉద్దేశించి ఆయన వర్చువల్గా ప్రసంగించారు. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా మానవ శరీరంలోని సమస్యలను అల్ట్రాసౌండ్, ఎక్స్రేలు ఎలా గుర్తిస్తాయో, పరికరాలను విడదీయకుండా వాటి అంతర్గత లోపాలను గుర్తించేందుకు NDT సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందని రాజ్నాథ్ వివరించారు.
భారత రక్షణ వ్యవస్థలను ఆధునీకరిస్తున్న తరుణంలో ప్రతి విడిభాగం నాణ్యతతో ఉండాలని రాజ్నాథ్సింగ్ పేర్కొన్నారు. బయటకు కనిపించని లోపాల వల్ల పరికరాల జీవితకాలం తగ్గడమే కాకుండా, కీలక సమయాల్లో ఆపరేషన్ల విజయానికి ముప్పు వాటిల్లవచ్చని హెచ్చరించారు. తయారీలో ప్రతి దశలోనూ నాణ్యతను భాగం చేయడం ద్వారా లోపాలను ముందే నివారింవచ్చని సూచించారు. క్షిపణులు, యుద్ధ విమానాలు, నౌకలు, అంతరిక్ష నౌకల తయారీలో నాణ్యత కేవలం నిబంధన మాత్రమే కాదని, అది జాతీయ భద్రతతో ముడిపడిన అంశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం కేవలం ఆర్థిక లక్ష్యం కాదని, అదొక వ్యూహాత్మక అవసరమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేటు తయారీదారులు, స్టార్టప్లు, MSMEలు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించాలని రాజ్నాథ్ సూచించారు.