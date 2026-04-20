'లారక్ ద్వీపానికి దూరంగా ఉండండి'- ఇరాన్ దాడుల వేళ భారతీయ నౌకలకు ఇండియన్ నేవీ అడ్వైజరీ
హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారతీయ నౌకలపై ఇరాన్ కాల్పులు- ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ ట్యాంకర్లకు రక్షణగా రంగంలోకి దిగిన నేవీ
Published : April 20, 2026 at 3:11 PM IST
India Fresh Advisory For Tankers : పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని భారతీయ చమురు నౌకలకు తాజాగా ఇండియన్ నేవీ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. భద్రతా కారణాల రీత్యా లారక్ ద్వీపం పరిసరాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించింది. భారత నౌకాదళం ఆదేశించినప్పుడు మాత్రమే ప్రయాణించాలని సూచించింది. ఏప్రిల్ 18న ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామింక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) రెండు భారతీయ నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన నేపథ్యంలో, భారత నౌకాదళం తాజాగా ఈ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద భారత నౌకాదళం భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిని దాటేందుకు వేచి ఉన్న అన్ని భారతీయ నౌకల భద్రతకు తాము అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
11 నౌకలు దాటాయ్
ఇప్పటి వరకు 11 భారతీయ నౌకలు ఈ హర్మూజ్ జలసంధిని దాటాయి. ఏప్రిల్ 18న 'దేశ్ గరిమ' అనే చివరి ట్యాంకర్ ఈ జలసంధిని దాటింది. అదే రోజు 'జగ్ అర్నవ్', 'సన్మార్ హెరాల్డ్' అనే 2 భారతీయ నౌకలు ఈ జలసంధిని దాటేందుకు ప్రయత్నించగా, ఇరాన్ కాల్పులు జరపడంతో అవి వెనక్కి మళ్లాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం హర్మూజ్ను దాటిన 'దేశ్ గరిమ' నౌకకు అరేబియా సముద్రంలో భారత నౌకాదళం ఎస్కార్ట్ (రక్షణ) కల్పిస్తోంది. ఇది బహుశా ఏప్రిల్ 22న ముంబయికి చేరుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు.