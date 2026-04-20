ETV Bharat / bharat

'లారక్ ద్వీపానికి దూరంగా ఉండండి'- ఇరాన్ దాడుల వేళ భారతీయ నౌకలకు ఇండియన్ నేవీ అడ్వైజరీ

హర్మూజ్​ జలసంధిలో రెండు భారతీయ నౌకలపై ఇరాన్​ కాల్పులు- ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ ట్యాంకర్లకు రక్షణగా రంగంలోకి దిగిన నేవీ

A Ship in the Strait of Hormuz (AFP (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Fresh Advisory For Tankers : పర్షియన్ గల్ఫ్​ ప్రాంతంలోని భారతీయ చమురు నౌకలకు తాజాగా ఇండియన్ నేవీ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. భద్రతా కారణాల రీత్యా లారక్ ద్వీపం పరిసరాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించింది. భారత నౌకాదళం ఆదేశించినప్పుడు మాత్రమే ప్రయాణించాలని సూచించింది. ఏప్రిల్​ 18న ఇరాన్​కు చెందిన ఇస్లామింక్​ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్​ (ఐఆర్​జీసీ) రెండు భారతీయ నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన నేపథ్యంలో, భారత నౌకాదళం తాజాగా ఈ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద భారత నౌకాదళం భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిని దాటేందుకు వేచి ఉన్న అన్ని భారతీయ నౌకల భద్రతకు తాము అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

11 నౌకలు దాటాయ్​
ఇప్పటి వరకు 11 భారతీయ నౌకలు ఈ హర్మూజ్ జలసంధిని దాటాయి. ఏప్రిల్​ 18న 'దేశ్ గరిమ' అనే చివరి ట్యాంకర్ ఈ జలసంధిని దాటింది. అదే రోజు 'జగ్​ అర్నవ్​', 'సన్మార్​ హెరాల్డ్​' అనే 2 భారతీయ నౌకలు ఈ జలసంధిని దాటేందుకు ప్రయత్నించగా, ఇరాన్ కాల్పులు జరపడంతో అవి వెనక్కి మళ్లాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం హర్మూజ్​ను దాటిన 'దేశ్​ గరిమ' నౌకకు అరేబియా సముద్రంలో భారత నౌకాదళం ఎస్కార్ట్​ (రక్షణ) కల్పిస్తోంది. ఇది బహుశా ఏప్రిల్​ 22న ముంబయికి చేరుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

ADVISORY FOR TANKERS IN HORMUZ
INDIA FRESH ADVISORY FOR TANKERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.