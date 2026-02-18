ETV Bharat / bharat

భారత్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు- 24 గంటల్లో 2.5లక్షల 'AI ప్రతిజ్ఞలు'!

ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026- ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన భారత్- బాధ్యతాయుత కృత్రిమ మేధపై లక్షలాది మంది ప్రతిజ్ఞ

India Sets Guinness World Record
India Sets Guinness World Record (Photo/pib.gov.in)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 18, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
India Sets Guinness World Record : దిల్లీలో ప్రతిష్ఠాత్మక ఏఐ సదస్సు జరుగుతున్న వేళ భారత్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సాధించింది. ఈ సదస్సు సందర్భంగా 24 గంటల్లోనే (ఫిబ్రవరి 16 -17) అత్యధికంగా 2,50,946 మంది ఏఐ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతిజ్ఞలు చేయడంతో భారత్ పేరు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు పుటల్లోకి ఎక్కింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని బాధ్యతాయుతంగా వినియోగిస్తామంటూ అతిస్వల్ప వ్యవధిలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రతిజ్ఞలు చేయడం విశేషం.

దిల్లీలో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు జరుగుతున్న భారత్ మండపం వేదికగా ఈ వివరాలను కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ బుధవారం వెల్లడించారు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు సాక్షిగా 2.50 లక్షల మందికిపైగా ప్రజలు ఏఐ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతిజ్ఞలు చేయడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రికార్డును గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ న్యాయనిర్ణేత ప్రవీణ్ పటేల్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

