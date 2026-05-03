భారత్ గిన్నిస్ రికార్డు- సముద్ర గర్భంలో అతిపెద్ద మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలు
సముద్రపు అడుగున అరుదైన విన్యాసం- 2,400 చ.మీ భారత జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ- 223 మంది స్కూబా డైవర్ల సమన్వయంతో సక్సెస్
Published : May 3, 2026 at 5:02 PM IST
Guinness World Record Indian Flag : సముద్రపు నీటి అడుగునా అతిపెద్ద మువ్వన్నెల భారత జాతీయ జెండా రెపరెపలాడింది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని రాధానగర్ బీచ్లో నిర్వహించిన ఈ అద్భుత విన్యాసంతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు పుటల్లోకి భారత్ ఎక్కింది. ఈ విన్యాసం అంత ఆషామాషీగా జరగలేదు. సముద్ర జలాల అడుగున భారత జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించేందుకు 223 మంది స్కూబా డైవర్లతో కూడిన టీమ్ ఏకకాలంలో సమన్వయంతో పనిచేసింది. ఈ విన్యాసపు విజయం కచ్చితత్వం, ధైర్యం, జాతీయతా భావానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ఈ అరుదైన విన్యాసంలో భారత నౌకాదళం, పోలీసు విభాగాల సిబ్బందితో పాటు ముగ్గురు స్కూలు పిల్లలు ఫతే జహాన్ సింగ్ (16), లావణ్య ఎయిర (15), రణ్ విజయ్ సింగ్ (14) కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ రికార్డును గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధి రిషి నాథ్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించి, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ డీకే జోషికి సర్టిఫికెట్ను అందజేశారు. భారత్ను అంతర్జాతీయ స్థాయి స్కూబా డైవింగ్ హబ్గా గుర్తించేలా చేయడం, అడ్వెంచర్ టూరిజాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం.
" अंडमान में समंदर की गहराई में सबसे बड़े तिरंगे ने बिखेरी छटा, बना वर्ल्ड रिकार्ड 🇮🇳" pic.twitter.com/jedZML65pD— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) May 3, 2026
సముద్ర గర్భంలో ఆవిష్కరించిన జెండా విశేషాలు
- సముద్ర గర్భంలో ఇంత పెద్ద సైజు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గిన్నిస్ రికార్డును సృష్టించడం ఇదే తొలిసారి. 2026 మే 2న అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని ప్రఖ్యాత రాధానగర్ బీచ్లో ఈ చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.
- సముద్ర జలాల అడుగున ఆవిష్కరించిన భారత జాతీయ జెండా సైజు 2,400 చదరపు మీటర్లు. దీని పొడవు 60 మీటర్లు, వెడల్పు 40 మీటర్లు.
- ఈ రికార్డును సృష్టించిన జెండాను పాలిస్టర్ మెటీరియల్తో తయారు చేయించారు. సముద్ర గర్భంలో జెండాను ఆవిష్కరించేటప్పుడు ఎదురయ్యే నీటి ఒత్తిడి, సముద్రపు అలల తాకిడిని తట్టుకోవడానికి, నీటిలో చిక్కుకోకుండా సాఫీగా విచ్చుకోవడానికి ఈ మెటీరియల్ను ఎంచుకున్నారు. పాలిస్టర్ మెటీరియల్తో తయారైనందున జెండా బరువు తక్కువే.
- అంతకుముందు కేవలం చేతితో వడికిన, చేతితో నేసిన ఖాదీ (కాటన్, సిల్క్, ఉన్ని) జెండాల ప్రదర్శనకు మాత్రమే అనుమతి ఉండేది. ఇప్పుడు మెషీన్ ద్వారా తయారైన పాలిస్టర్ జెండాలకు కూడా అనుమతి ఉంది.
భారత్ అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేస్తోంది : బీజేపీ
'ఇప్పుడు భారత్ కొత్త మైలురాళ్లను సాధించడమే కాకుండా, వాటికి సరికొత్త నిర్వచనం ఇస్తోంది. మొట్ట మొదటిసారిగా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో సముద్ర జలాల అడుగున అతిపెద్ద భారత జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడం అద్భుతం. దీంతో మన దేశం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించింది. సముద్రపు అలల కింద జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించడం అనేది భారత్ కచ్చితత్వం, ధైర్యం, జాతీయతా భావాలకు ఒక శక్తివంతమైన నిదర్శనం. ఇది ఒక రికార్డు మాత్రమే కాదు. నిరంతరం తన పరిమితులను అధిగమిస్తున్న బలమైన భారతదేశానికి ప్రతిబింబం. ఒకప్పుడు అసాధ్యం అనిపించిన వాటిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని భారతదేశం సాధిస్తోంది. ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది' అని కొనియాడుతూ బీజేపీ ఒక ట్వీట్ చేసింది.
సముద్రపు లోతుల్లో అతిపెద్ద త్రివర్ణ పతాకం
'అండమాన్ సముద్రపు లోతుల్లో అతిపెద్ద త్రివర్ణ పతాకం తన వైభవాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది' అని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ వ్యాఖ్యానించారు. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని సముద్ర గర్భంలో అతిపెద్ద భారత జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారని దిల్లీకి చెందిన బీజేపీ నేత, మంత్రి పర్వేశ్ సాహిబ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. దీంతో మన దేశం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటును సాధించిందని తెలిపారు. ఇది మన దేశంలోని ప్రతీ పౌరుడికి గర్వకారణమని అన్నారు. ఇది ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, అంకితభావానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ అని చెప్పారు. మన సైనికులు, యువత సామర్థ్యాలను ఈ విజయం ప్రతిబింబిస్తుందని వెల్లడించారు.