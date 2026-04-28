మే రెండో వారంలో భారత్కు S 400 గగనతల వ్యవస్థలు- పాక్ సరిహద్దుల్లోనే మెహరింపు
పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చే ముప్పును నిర్మూలించేందుకు రాజస్థాన్లోని సరిహద్దు వెంబడి వీటిని మోహరించనున్నట్లు వెల్లడి
Published : April 28, 2026 at 3:18 PM IST
S 400 Air Defence System India : రష్యా నుంచి నాల్గో విడత అత్యాధునిక ఎస్-400 గగనతల వ్యవస్థలు భారత్కు చేరేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మే రెండో వారంలో భారత్కు రష్యా వీటిని డెలివరీ చేయనున్నట్లు రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి. గతవారమే రష్యాలో షిప్పింగ్కు సిద్ధంగా ఉన్న S-400 వ్యవస్థలను భారత వాయుసేన ఉన్నతాధికారులు తనిఖీ చేశారని పేర్కొన్నాయి. పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చే ముప్పును నిర్మూలించేందుకు రాజస్థాన్లోని సరిహద్దు వెంబడి వీటిని మోహరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చిన ప్రతీ ముప్పును ఈ ఎస్-400లోని క్షిపణులు అత్యంత కచ్చితత్వంతో అడ్డుకున్నాయి. అందుకు గుర్తుగా ఆపరేషన్ సిందూర్ వార్షికోత్సవం రోజునే వీటిని భారత్కు డెలివరీ చేసేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రచించారు. రష్యాతో కుదిరిన ఒప్పందంలో భాగంగా ఐదో, చివరి విడత ఎస్-400లు నవంబర్లో భారత్కు చేరనున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్ మొత్తం 11 దీర్ఘశ్రేణి ఎస్-400 క్షిపణులను ప్రయోగించి, పాక్ యుద్ధవిమానాలు, గగనతల ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, రవాణా విమానాలతో సహా పలు వైమానిక ముప్పులను నిర్వీర్యం చేసినట్లు సమాచారం. అప్పుడు ఇవి ప్రదర్శించిన సామర్థ్యాన్ని చూసిన తర్వాత మరో ఐదు ఎస్-400లను కొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.