నేపాల్ వరదలకు భారత్ భారీ సాయం- రెండో విమానంలో 37.5 టన్నుల సామగ్రి
నేపాల్ వరద బాధితులకు భారత్ నుంచి రెండో విడత సాయం- 37.5 టన్నుల మందులు, ఆహారం, మానవతా సహాయ సామగ్రి తరలింపు- కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి నేపాల్లో చిక్కుకున్న వారి వివరాల సేకరణ
Published : August 27, 2026 at 3:15 PM IST
Nepal Floods India Aid : భారీ వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్కు భారత్ ఆపన్న హస్తం అందించింది. విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలకు అవసరమైన 37.5 టన్నుల మానవతా సహాయ సామగ్రి, మందులు, ఆహారంతో భారత వాయుసేనకు చెందిన రెండో విమానం గురువారం నేపాల్కు బయలుదేరింది. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.
నేపాల్ అధికారులతో భారత్ నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటోందని జైశంకర్ తెలిపారు. గాలింపు, రక్షణ, సహాయక చర్యలకు అవసరమైన అన్ని విధాలా మద్దతు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. బుధవారమే తొలి విడత సహాయాన్ని నేపాల్కు పంపింది. సుమారు 10 టన్నుల అత్యవసర సామగ్రితో భారత వాయుసేనకు చెందిన సీ-130జే హర్క్యులెస్ విమానం నేపాల్కు చేరుకుంది. తాజాగా రెండో విమానంలో దాదాపు 37.5 టన్నుల సామగ్రిని తరలించారు. ఇందులో మందులు, ఆహార పదార్థాలు, విపత్తు సహాయక సామగ్రి ఉన్నాయి. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తక్షణ అవసరాలను తీర్చేందుకు వీటిని వినియోగించనున్నారు. కాఠ్మాండులో భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీవాస్తవ సహాయ సామగ్రిని నేపాల్ సంస్కృతి, పర్యాటక, పౌర విమానయాన మంత్రి ఖడక్ రాజ్ పౌడెల్కు అందజేశారు.
A second flight has just taken off, carrying 37.5 tonnes of HADR material, medicines & food packets for Nepal.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 27, 2026
India remains in close and continuous touch with the Nepalese authorities. We will continue to strongly support the ongoing relief efforts.
🇮🇳🇳🇵 pic.twitter.com/4m46leqfkC
'నేపాల్కు అండగా ఉంటాం'
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా నేపాల్కు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని స్పష్టం చేసింది. పొరుగుదేశంలో సంభవించిన విపత్తు నేపథ్యంలో తక్షణ సహాయం అందించడం 'నైబర్హుడ్ ఫస్ట్' విధానంలో భాగమని పేర్కొంది. ఇక భారత వాయుసేన అధికారులు సహాయ విమానాల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. సీ-17 గ్లోబ్మాస్టర్ విమానం సుమారు 30 నుంచి 40 టన్నుల సహాయ సామగ్రి, వైద్య పరికరాలు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్కు సంబంధించిన సామగ్రిని తీసుకెళ్తున్నట్లు విమాన కమాండ్ ఎల్ నాయక్ తెలిపారు. విమాన ప్రయాణ సమయం సుమారు గంటా 15 నిమిషాలు ఉంటుందని, కాఠ్మాండు చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా విమానం దిగలేని పరిస్థితి వస్తే.. భారత్లోని ప్రత్యామ్నాయ వైమానిక స్థావరాలకు మళ్లించేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు.
యాత్రికుల కోసం రాష్ట్రాల ఆందోళన
నేపాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల ఆచూకీ కోసం పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాయి. తమిళనాడు నుంచి మానసరోవర్ యాత్రకు వెళ్లిన వారిలో కొందరు వరదల కారణంగా చిక్కుకున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. యాత్రికుల పరిస్థితిని గంటగంటకూ పర్యవేక్షిస్తున్నామని తమిళనాడు మంత్రి ఏ రాజ్మోహన్ అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. ఇక బెంగళూరుకు చెందిన ఐదుగురు నేపాల్లో గల్లంతైనట్లు కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి జీ పరమేశ్వర తెలిపారు. వారి ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. అవసరమైతే కాఠ్మాండుకు సీనియర్ అధికారిని లేదా మంత్రిని పంపి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తామని వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాల కోసం 1070 / 0802253707 టోల్ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
#WATCH | Visuals of devastation and destruction immediately after a flash flood struck the Rasuwagadhi area in Nepal yesterday— ANI (@ANI) August 27, 2026
ANI had lost contact with its news team from the affected district, which sent in the visuals after bandwidth was established in the area today pic.twitter.com/fS5AJn3CES
సద్గురు ఆందోళన
ఈశా ఫౌండేషన్ సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ ఈ వరదలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈషా ఫౌండేషన్ కైలాశ్ యాత్ర బృందానికి చెందిన సుమారు 80 మంది సభ్యుల ఆచూకీ తెలియడం లేదని తెలిపారు. వీరిలో 77 మంది గల్లంతైనట్లు సమాచారం ఉందన్నారు. వరదల కారణంగా రోడ్లు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు దెబ్బతినడంతో ఘటనాస్థలికి వెళ్లలేకపోతున్నామని చెప్పారు. భారత, చైనా, అమెరికా రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా అనుమతులు తీసుకుని సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
175 మంది మృతి
నేపాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. నేపాల్ జాతీయ విపత్తు ప్రమాద తగ్గింపు, నిర్వహణ సంస్థ (ఎన్డీఆర్ఆర్ఎంఏ) ప్రకారం ఇప్పటివరకు 175 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంటున్నారు. 800 మందికిపైగా గల్లంతైనట్లు నేపాల్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి శిశిర్ ఖనాల్ గురువారం వెల్లడించారు. వారిలో 300 మంది వరకు భారతీయులు కొట్టుకుపోయినట్లు చెప్పారు. అయితే, నేపాల్ టూరిజం బోర్డు మాత్రం ప్రభావిత ప్రాంతంలో 579 మంది ప్రయాణికులు గల్లంతైనట్లు తెలిపింది. వీరిలో 466 మంది విదేశీయులు, 113 మంది నేపాలీలు ఉన్నారు. 178 మంది భారతీయులు తెలిపింది. టిమురే ప్రాంతం నుంచి ఇప్పటివరకు 123 మందిని హెలికాప్టర్ల ద్వారా సురక్షితంగా తరలించారు. వీరిలో 94 మంది నేపాలీలు, 29 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు.
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