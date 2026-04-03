హర్మూజ్ జలసంధి సంక్షోభం- నావికులను కోల్పోయిన ఏకైక దేశం భారత్
హర్మూజ్ జలసంధి పునరుద్ధరణపై 60కిపైగా దేశాల సమావేశంలో భారత్ కీలక పాత్ర- ముగ్గురు భారతీయ నావికుల మృతి, ఒకరికి గాయాలు- ఇంధన భద్రతపై ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరిక
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
Hormuz Crisis 2026 : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న వేళ, ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి పరిస్థితిపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆ జలసంధిలో జరిగిన దాడుల్లో ఇప్పటివరకు భారతీయ నావికులే ప్రాణాలు కోల్పోవడం గమనార్హమని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో జలసంధిని తిరిగి తెరవాల్సిన అవసరాన్ని భారత్ బలంగా నొక్కి చెప్పింది.
అంతర్జాతీయ జలమార్గాల భద్రత అత్యంత కీలకం
బ్రిటన్ నేతృత్వంలో 60కిపైగా దేశాలు పాల్గొన్న అంతర్జాతీయ వర్చువల్ సమావేశంలో భారత్ తరఫున విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ పాల్గొన్నారు. ఆ సమావేశంలో సముద్రయాన స్వేచ్ఛ, అంతర్జాతీయ జలమార్గాల భద్రత అత్యంత కీలకమని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి, ముఖ్యంగా ఇంధన సరఫరాకు హర్మూజ్ జలసంధి ఎంత ముఖ్యమో వివరించింది.
నేరుగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం
హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. ఈ మార్గం మూసివేయడం వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ ప్రభావం భారత్పై కూడా తీవ్రంగా పడుతోందని అధికారులు తెలిపారు. భారత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ముడి చమురు దిగుమతి దేశాల్లో ఒకటి కావడంతో, ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు నేరుగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
సముద్ర భద్రతపై మరింత అప్రమత్తంగా!
ఇప్పటివరకు హర్మూజ్ జలసంధిలో జరిగిన దాడుల్లో విదేశీ జెండాలు కలిగిన వాణిజ్య నౌకల్లో పనిచేస్తున్న ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించారు. మరో నావికుడు గాయపడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని భారత షిప్పింగ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ధ్రువీకరించింది. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో భారత్ సముద్ర భద్రతపై మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది.
దేశానికి సవాలు
సమావేశంలో విక్రమ్ మిస్రీ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత సంక్షోభానికి ఏకైక పరిష్కారం యుద్ధం ముగింపు మరియు చర్చల ద్వారానే సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. అన్ని దేశాలు పరస్పర సంభాషణ ద్వారా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. దౌత్య మార్గమే శాంతి సాధనకు ఉత్తమ మార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పరిణామాలు భారత్ ఇంధన భద్రతపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో స్థిరత్వం లేకపోవడం వల్ల సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతింటోందని, ఇది దేశానికి సవాలుగా మారుతోందని చెప్పారు.
ఇదిలా ఉండగా, కీలక సమావేశానికి అమెరికా తరఫున ఎవరూ హాజరుకాలేదు. ఇది అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఇతర దేశాలు కలిసి సమస్య పరిష్కారానికి మార్గాలు అన్వేషిస్తున్నాయి. గల్ఫ్ దేశాల్లో సుమారు ఒక కోటి భారతీయులు నివసిస్తున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న భారతీయుల భద్రతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అన్ని దేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు అక్కడి భారతీయులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నాయని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.
204 మంది భారతీయులను భూభాగ మార్గం ద్వారా!
ఇప్పటివరకు ఈ సంక్షోభంలో మొత్తం ఎనిమిది మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం. ఒకరు ఇంకా కనిపించకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరోవైపు, ఇరాన్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 204 మంది భారతీయులను భూభాగ మార్గం ద్వారా అజర్బైజాన్కు తరలించారు. మరికొందరిని కూడా త్వరలో తరలించే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా హర్మూజ్ జలసంధి సంక్షోభం ప్రపంచానికి గంభీర హెచ్చరికగా మారింది. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడిన దేశాలకు ఇది పెద్ద సవాల్గా నిలుస్తోంది. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకోవాలంటే అంతర్జాతీయ సహకారం, చర్చలు, శాంతి చర్యలే కీలకమని భారత్ స్పష్టం చేసింది.
