'ఉగ్రవాదంపై ప్రకటనలు కావు చర్యలు ముఖ్యం'- పాకిస్థాన్పై భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- బంగ్లాదేశ్తో సంబంధాలపైనా ప్రకటన
సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి భారత విదేశాంగ శాఖ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఉగ్రవాద నిర్మూలనపై పాకిస్థాన్ మాటలు చెప్పడం కాదు చేతల్లో చూపించాలని స్పష్టం- బంగ్లాదేశ్తో సానుకూల, దీర్ఘకాల సంబంధాలను కోరుకుంటున్నామని ప్రకటన
Published : September 22, 2026 at 10:16 PM IST
India Bangladesh Relations : సరిహద్దు ఉగ్రవాదంపై పాకిస్థాన్ విశ్వసనీయమైన చర్యలు తీసుకునే వరకు ఆ దేశం చేస్తున్న ప్రకటనలను ప్రపంచం నమ్మదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. మంగళవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో భారత విదేశాంగ శాఖ (MEA) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ మేరకు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ఉగ్రవాదం, బంగ్లాదేశ్, జపాన్తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, అమెరికా తీసుకొస్తున్న చట్టం, నేపాల్లో వరదల్లో గల్లంతైన భారతీయులు గుర్తింపు వంటి అంశాల గురించి స్పందించారు.
పాకిస్థాన్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ చీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ ఇటీవల ఉగ్రవాదాన్ని తుదముట్టిస్తామని, అందుకు తమ సాయుధ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై భారత్ వైఖరి ఏంటి అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా జైస్వాల్ స్పందించారు. పాకిస్థాన్ మాటలతో చెబితే సరిపోదని, తమ మాటలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని అంతం చేసేందుకు అత్యంత నిబద్ధత చూపించాలని అన్నారు. ఆచరణాత్మకంగా విశ్వసనీయ చర్యలు తీసుకున్నప్పుడే అంతర్జాతీయ సమాజం పాక్ ప్రకటనల్ని నమ్ముతుందని జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో పాకిస్థాన్ కొన్ని అంతర్జాతీయ న్యాయపరమైన నిర్ణయాల్ని తమకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేసుకుంటోందన్న ప్రశ్నపైనా జైస్వాల్ స్పందించారు. పాకిస్థాన్కు వాస్తవాల్ని వక్రీకరించడం, అబద్ధాలను ప్రచారం చేయడం అలవాటేనని అన్నారు. 'పాక్ మంత్రి చెబుతున్నట్లుగా అది పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ (PCA) అధికారిక తీర్పు కాదు. అది చట్టవిరుద్ధంగా ఏర్పాటైన ఒక కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు. వాస్తవాల్ని దాచిపెట్టేందుకు పాక్ చేస్తున్న ఇది మరో ప్రయత్నం మాత్రమే.' అని జైస్వాల్ వివరించారు.
#WATCH | Delhi: On ANI's question regarding the meeting between EAM Jaishankar and his Ukrainian counterpart, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, "The external affairs minister met with the Ukrainian foreign minister yesterday. In this meeting, he discussed the recent… pic.twitter.com/M34zMeeB3v— ANI (@ANI) September 22, 2026
అఫ్గాన్లో పాక్ దాడులు- ఖండించిన భారత్
మరోవైపు అఫ్గానిస్థాన్లోని కునార్, పక్తికా ప్రావిన్సులపై పాకిస్థాన్ చేపట్టిన వైమానిక దాడులను కూడా భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడుల్లో పలువురు పౌరులు మరణించారని, మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలుపుతున్నామని జైస్వాల్ అన్నారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఇలాంటి దాడులతో పాకిస్థాన్- ప్రాంతీయంగా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. అఫ్గాన్ సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతకు భారత్ మద్దతు ఉంటుందని పునరుద్ఘాటించారు.
VIDEO | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal, on the trajectory of India-Bangladesh relations, says, " india desires a positive, constructive and forward-looking relationship with bangladesh. we are ready to discuss all bilateral issues within the structured mechanisms that we… pic.twitter.com/y5MInW1THT— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
బంగ్లాదేశ్తో సానుకూల సంబంధాల్ని కోరుకుంటున్నాం: MEA
ఇదే మీడియా సమావేశంలో బంగ్లాదేశ్తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై కూడా ఎంఈఏ తన వైఖరిని వెల్లడించింది. ఆ దేశంతో సానుకూల, నిర్మాణాత్మక, దీర్ఘకాల సంబంధాలను భారత్ కోరుకుంటోందని రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. జోధ్పుర్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 26 నుంచి అక్టోబర్ 12 వరకు భారత వాయుసేన నిర్వహించనున్న తరంగ్ శక్తి వైమానిక విన్యాసాల్లో బంగ్లాదేశ్ కూడా పాల్గొననుండటం శుభ పరిణామమని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బంగ్లాదేశ్తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి ప్రస్తావించారు. మరోవైపు జపాన్తో పార్లమెంటరీ స్థాయిలో పరస్పర చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఎంఈఏ వెల్లడించింది.
నేపాల్లో ఇటీవల ఘోర విపత్తులో పలువురు భారతీయులు కూడా గల్లంతయ్యారు. ఈ క్రమంలో గల్లంతైన భారతీయుల గుర్తింపు కోసం కేంద్రం ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోందని MEA స్పష్టం చేసింది. నేపాల్లో గల్లంతైన 275 మంది భారతీయులతో పాటు, భారత సంతతికి చెందిన వారి కోసం శోధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారత ఫోరెన్సిక్ టీమ్ కాఠ్మాండూలోని ల్యాబ్లలో 3 వేల శాంపిల్స్ ఆధారంగా, 1200 డీఎన్ఏ ప్రొఫైల్స్ను రూపొందించిందని, దీనికి సంబంధించి పరిశోధన కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్ సహా మరికొన్ని దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించేందుకు అమెరికా చట్టం తీసుకొస్తోంది. చట్టసభల ఆమోదం పొందిన తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం కూడా చేశారు. ఈ ప్రతిపాదిత చట్టంపైనా కేంద్రం తాజాగా స్పందించింది. ఈ చట్టానికి సంబంధించి భారత్ తన అభిప్రాయాన్ని ఇప్పటికే అమెరికా ప్రభుత్వానికి తెలియజేసిందని ఎంఈఏ తెలిపింది. ఈ చట్టం అమెరికా- భారత్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై, అంతర్జాతీయంగా చమురు మార్కెట్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని భారత్ స్పష్టం చేసిందని రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు.
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