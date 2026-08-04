షేక్ హసీనా ఈవెంట్పై కేంద్రం క్లారిటీ- PoK ఎన్నికలు బూటకం- పాక్కు భారత్ మరోసారి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా కార్యక్రమంతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదన్న విదేశాంగ శాఖ- పీఓకేలో ఎన్నికలు నాటకమేనంటూ పాకిస్థాన్పై విమర్శలు- సింధూ జలాల ఒప్పందంపై మరోసారి తేల్చి చెప్పిన భారత్
Published : August 4, 2026 at 9:45 PM IST
India on PoK Elections : భారత్ మంగళవారం పలు కీలక జాతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై స్పష్టమైన ప్రకటనలు చేసింది. భారత్- బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (PoK) ఎన్నికలు, భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ సంబంధాలపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వ వైఖరిని వెల్లడించారు.
షేక్ హసీనా కార్యక్రమంతో సంబంధం లేదు
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా ఆగస్ట్ 5న దిల్లీలోని ఫారిన్ కరస్పాండెంట్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో వర్చువల్గా మాట్లాడనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో షేక్ హసీనా ప్రసంగం, భారత్- బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతుందంటూ ఢాకా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ అంశంపై స్పందించిన రణధీర్ జైస్వాల్- 'ఇది ఒక ప్రైవేట్ మీడియా సంస్థ నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం. దీనితో భారత ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ వేదికపై వ్యక్తమయ్యే అభిప్రాయాలను కూడా భారత ప్రభుత్వం ఏ రకంగానూ సమర్థించదు.' అని స్పష్టం చేశారు.
ఇదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రెహ్మాన్కు భారత్ అధికారికంగా ద్వైపాక్షిక పర్యటన ఆహ్వానం పంపినట్లు కూడా ఎంఈఏ వెల్లడించింది. బిమ్స్టెక్ ప్రస్తుత ఛైర్మన్ హోదాలో సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో దిల్లీలో జరిగే 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు అవుట్రీచ్ సమావేశానికి కూడా ఆయనకు ఆహ్వానం అందించినట్లు పేర్కొంది.
PoK ఎన్నికలు ఒక బూటకం
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్ని భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఇవి పూర్తిగా బూటకపు ఎన్నికలని, అక్కడ అసలు జరుగుతున్నది ప్రజలపై అణచివేత, కాల్పులు, నిరసనలేనని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు పాకిస్థాన్ భద్రతా బలగాల చర్యల్లో కనీసం 90 మంది పౌరులు మరణించినట్లు పేర్కొంది. కాల్పులు, బ్లాక్అవుట్లు, బెదిరింపులు, నిర్బంధాలతో ప్రజల అసంతృప్తిని అణచివేస్తున్నారని ఆరోపించింది. ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికల పేరుతో వాస్తవ పరిస్థితుల్ని, చేసే దారుణాల్ని దాచలేరంటూ పేర్కొంది. ఈ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై అంతర్జాతీయ సమాజం పాకిస్థాన్ను జవాబుదారీగా నిల్చోబెట్టాలని భారత్ కోరింది.
ఇదే విధంగా సింధూ జలాల ఒప్పందంపైనా (ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ) ఎంఈఏ అధికార ప్రతినిధి జైస్వాల్ స్పందించారు. ఆ ఒప్పందం నిలిపివేతపై భారత్ వైఖరి మారదని ఉద్ఘాటించారు. సరిహద్దు బయట జరిగే ఉగ్రవాదాన్ని పాకిస్థాన్ పూర్తిగా నియంత్రించేవరకు, మద్దతు ఆపే వరకు ఒప్పందం సస్పెన్షన్లోనే ఉంటుందని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాల్ని పూర్తిగా తొలగించాలని భారత్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
ఇంకా భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ సంబంధాలపై పాకిస్థాన్ చేసిన మతపరమైన విమర్శల్ని కూడా ఎంఈఏ ఖండించింది. అలాంటి వ్యాఖ్యలు భారత్- అఫ్గాన్ మధ్య మెరుగుపడుతున్న సంబంధాలపై పాకిస్థాన్లో ఉన్న అసహనం, నిరాశనిస్పృహల్ని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఇటీవల అఫ్గాన్ వ్యవసాయ మంత్రి మౌల్వీ అత్తౌల్లా ఒమరీ భారత పర్యటన సందర్భంగా రెండు దేశాల మధ్య బలమైన, చారిత్రక సంబంధాన్ని ప్రస్తావించిన విషయాన్ని రణధీర్ జైస్వాల్ గుర్తుచేశారు.
'నౌక దాడి- భారత నావికుల కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం'
ఉక్రెయిన్లోని ఒడెసా పోర్టు నుంచి బయల్దేరిన నౌకపై జులై 25న జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు భారత నావికులు అదృశ్యంపైనా విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. భారతీయ నావికుల్ని గుర్తించేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఉక్రెయిన్, రొమేనియా అధికారులతో కలిసి సహాయక చర్యల్ని సమన్వయం చేస్తున్నట్లు రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. నౌకలో మొత్తం నలుగురు భారతీయులు ఉండగా ఇద్దరు సురక్షితంగా ఉన్నారని చెప్పారు. బాధితుల కుటుంబసభ్యులతో కూడా నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తూ అవసరమైన సహాయం అందిస్తున్నట్లు జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. భారత నావికుల భద్రతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న భారతీయ నౌకాదళ సిబ్బంది సంక్షేమం, భద్రత తమకు అత్యంత ముఖ్యమని చెప్పారు.
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