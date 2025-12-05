పౌర అణుశక్తి రంగంలోనూ ప్రైవేటు రంగానికి ద్వారాలు : బిజినెస్ ఫోరంలో ప్రధాని మోదీ
రవాణా, కనెక్టివిటీ రంగంలో పూర్తి సామర్థ్యం సాధించాలని నిర్ణయం: ప్రధాని వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనే సంస్కరణల ముఖ్య ఉద్దేశం: ప్రధాని మోదీ
Published : December 5, 2025 at 6:13 PM IST
Putin India Visit : పౌర అణుశక్తి రంగంలోనూ ప్రైవేటు రంగానికి అవకాశం కల్పించనున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వెల్లడించారు. దీనివల్ల కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పారు. దిల్లీలో జరిగిన భారత్-రష్యా బిజినెస్ ఫోరంలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో కలిసి ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. రవాణా, కనెక్టివిటీ రంగంలో పూర్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యసాధనే ఈ సంస్కరణల ముఖ్యఉద్దేశమని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
"రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో ప్రైవేటు రంగానికి ద్వారాలు తెరిచాం. ఈ రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక పౌర అణుశక్తి రంగంలోనూ కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరవబోతున్నాం. ఇవి పరిపాలనాపరమైన సంస్కరణలు కావు. మనసుతో చేపట్టిన సంస్కరణలు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యసాధనే ఈ సంస్కరణల ఉద్దేశం. రవాణా, కనెక్టివిటీ రంగంలో పూర్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చాం. చెన్నై-వ్లాదివొస్టోక్ కారిడార్పై ముందుకు వెళ్లేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం. దీనివల్ల రవాణా సమయం తగ్గుతుంది. వ్యయం తగ్గుతుంది. వాణిజ్యానికి కొత్త మార్కెట్లు తెరుచుకుంటాయి. డిజిటల్ టెక్నాలజీ సాయంతో కస్టమ్స్, రవాణా క్రమబద్ధీకరణ వ్యవస్థను వర్చువల్ వాణిజ్య కారిడార్తో అనుసంధానం చేయొచ్చు. దీనివల్ల కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ వేగం పెరుగుతుంది. పేపర్ వర్క్ తగ్గుతుంది. కార్గో మూమెంట్ వేగం పెరుగుతుంది."
--నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి