భారత్-రష్యా అణు సహకారానికి మరో ముందడుగు- కూడంకుళం యూనిట్-5లో రియాక్టర్ ప్రెజర్ వెసెల్ ఏర్పాటు
కుడంకుళం యూనిట్-5 రియాక్టర్ భవనంలో 320 టన్నుల రియాక్టర్ ప్రెషర్ వెసెల్ విజయవంతంగా ఏర్పాటు- అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో అత్యంత కీలక భాగంగా పరిగణించే పరికరం- భారత్, రష్యా అణుశక్తి సహకారానికి మరో ముందడుగు
Published : June 16, 2026 at 10:02 AM IST
Kudankulam Reactor Pressure Vessel : దేశంలోని అతిపెద్ద ఇంధన ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటైన తమిళనాడులోని కూడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు (కేకేఎన్పీపీ)లో మరో ముందడుగు పడింది. కూడంకుళం ప్రాజెక్టు యూనిట్-5 రియాక్టర్ భవనంలో రియాక్టర్ ప్రెషర్ వెసెల్ (ఆర్పీవీ)ను విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేసినట్లు న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్పీసీఐఎల్) ప్రకటించింది. ఈ విజయంతో యూనిట్-5 నిర్మాణ పనులు మరింత కీలక దశలోకి ప్రవేశించాయి. ఇది భారత్-రష్యా అణు సహకారానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ఇటీవల అణుశక్తి నియంత్రణ మండలి (ఏఈఆర్బీ) యూనిట్-5, యూనిట్-6ల్లో ప్రధాన పరికరాల ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో కీలక అణు పరికరాల అమరిక ప్రారంభమైంది. ఈ అనుమతుల అనంతరం రియాక్టర్ ప్రెజర్ వెసెల్ ఏర్పాటు విజయవంతంగా పూర్తికావడం ప్రాజెక్టు పురోగతిలో ముఖ్యమైన అడుగు. సుమారు 320 టన్నుల బరువున్న రియాక్టర్ ప్రెజర్ వెసెల్ను అణు విద్యుత్ కేంద్రానికి గుండెకాయగా భావిస్తారు. ఇందులోనే అణు విచ్ఛిత్తి (Nuclear Fission) ప్రక్రియ జరిగే రియాక్టర్ కోర్ ఉంటుంది. అణుశక్తి ఉత్పత్తి మొత్తం ఈ వ్యవస్థ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. అందుకే దీని ఏర్పాటు ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో అత్యంత కీలక ఘట్టంగా పరిగణిస్తుంది.
Powering Progress: A Milestone in Clean Energy— NPCIL Official (@NpcilOfficial) June 15, 2026
स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि
A proud and defining moment in India’s nuclear energy journey.
The Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) has reached a major construction milestone at Kudankulam Nuclear… pic.twitter.com/wr0Ygh5d0T
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో అమరిక
ఈ భారీ పరికరాన్ని ప్రత్యేక హెవీ-లిఫ్ట్ క్రేన్ల సహాయంతో అమర్చినట్లు ఎన్పీసీఐఎల్ తెలిపింది. కచ్చితమైన ప్రణాళిక, ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యం, నాణ్యత ప్రమాణాలు, కఠిన భద్రతా నిబంధనలను పాటిస్తూ ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఏర్పాటుతో పాటు అణు విద్యుత్ కేంద్రంలోని 'న్యూక్లియర్ స్టీమ్ సప్లై సిస్టమ్' (ఎన్ఎస్ఎస్) పరికరాల అమరిక కూడా ప్రారంభమవుతుందని సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో యూనిట్-5 నిర్మాణం మరింత వేగం అందుకోనుంది.
6వేల మెగావాట్ల సామర్థ్యం వైపు
కూడంకుళం ప్రాజెక్టులో ఇప్పటికే యూనిట్-1, యూనిట్-2 పూర్తి సామర్థ్యంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఈ రెండు యూనిట్లు కలిపి ఇప్పటివరకు దాదాపు 130 బిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేశాయి. దీంతో సుమారు 112 మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలను తగ్గించగలిగినట్లు ఎన్పీసీఐఎల్ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం యూనిట్-3, 4, 5, 6 నిర్మాణ పనులు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నాలుగు యూనిట్లు కూడా పూర్తయితే కూడంకుళం అణు విద్యుత్ కేంద్రం మొత్తం 6,000 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని సాధించనుంది. దీంతో ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద అణు విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఒకటిగా అవతరించనుంది. ఇదిలా ఉండగా ప్రభుత్వం 2047 నాటికి భారత అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 100 గిగావాట్లకు పెంచాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో కూడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
భారత్-రష్యా భాగస్వామ్యానికి నిదర్శనం
ఈ ప్రాజెక్టు భారత్-రష్యా అణుశక్తి సహకారానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. కూడంకుళం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో రష్యాకు చెందిన అటమ్స్ట్రోయ్ఎక్స్పోర్ట్ (ఏఎస్ఈ) సంస్థ కీలక భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ విజయానికి ఎన్పీసీఐఎల్, ఏఎస్ఈ సంస్థల మధ్య ఉన్న సమన్వయం, సాంకేతిక సహకారమే కారణమని సంస్థ పేర్కొంది.
ఇటీవల సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సు సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా కూడంకుళం ప్రాజెక్టును ప్రస్తావించారు. ఇంధన రంగంలో భారత్-రష్యా భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతమవుతోందని, ముఖ్యంగా అణు ఇంధన రంగంలో కుడంకుళం ప్రాజెక్టు సహకారానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సైతం రష్యా భారతదేశానికి పౌర అణుశక్తి రంగంలో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామి అని, కూడంకుళం ప్రాజెక్టు ఆ సహకారానికి అద్భుత ఉదాహరణ అని వ్యాఖ్యానించారు.
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