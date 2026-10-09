భారతీయులపై అలా మాట్లాడటమేంటి? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్!
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ హెచ్1బీ వీసాదారులను ఒప్పంద బానిసలుగా అభివర్ణించడంపై భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. పర్మ్ సస్పెన్షన్ ఇప్పటికే ఉన్న హెచ్1బీ వీసాలను నేరుగా ప్రభావితం చేయదని తెలిపింది.
Published : October 9, 2026 at 3:25 PM IST
MEA On US Decisions : అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయ నిపుణుల గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడితే సహించేది లేదన్నట్టుగా భారత్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. హెచ్1బీ వీసాదారులను ఒప్పంద బానిసలుగా అభివర్ణించడం సరికాదని అమెరికాకు గట్టిగా బదులిచ్చింది. భారతీయ ఉద్యోగులు ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పరిశోధనలు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతున్నారని విదేశాంగ శాఖ (ఎంఈఏ) పేర్కొంది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు బాధాకరమైన చారిత్రక, వలసవాద నేపథ్యాన్ని గుర్తుచేస్తున్నాయని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
భారతీయ నిపుణులు ఉన్నత విద్యావంతులని, నైపుణ్యం కలిగినవారని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలో కొత్త ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలు, ఉత్పాదకత పెరగడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని తెలిపింది. వివిధ దేశాల నుంచి వలస వచ్చిన ప్రజల శ్రమ, వ్యాపార నైపుణ్యాలు, ఆవిష్కరణలతోనే అమెరికా అభివృద్ధి చెందిందని గుర్తుచేసింది. అలాంటి దేశంలో భారతీయ ఉద్యోగుల గురించి అభ్యంతరకరమైన పదాలు ఉపయోగించడం సరికాదని పేర్కొంది.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ గురువారం వీసా మోసాలపై నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో హెచ్1బీ వీసాలపై పనిచేస్తున్న విదేశీ ఉద్యోగుల గురించి మాట్లాడారు. అమెరికా పౌరులతో పోలిస్తే హెచ్1బీ వీసాదారులకు తక్కువ వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారని ఆరోపించారు. విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకునే కొన్ని సంస్థలు అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగించి, తక్కువ వేతనాలకు ఇతర దేశాల వారిని నియమించుకుంటున్నాయని విమర్శించారు.
ఒకే రకమైన ఉద్యోగాలు చేస్తున్న అమెరికా పౌరులతో పోలిస్తే హెచ్1బీ వీసాదారులు 20 వేల డాలర్లు తక్కువ సంపాదిస్తున్నారని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. విదేశీ ఔట్సోర్సింగ్ సంస్థల ద్వారా వచ్చిన ఉద్యోగుల విషయంలో ఈ వ్యత్యాసం 48 వేల డాలర్ల వరకు ఉంటుందని అన్నారు. అమెరికా ఉద్యోగుల స్థానంలో విదేశీ ఉద్యోగులను తీసుకోవడం ద్వారా కంపెనీలు లాభపడుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోనే హెచ్1బీ ఉద్యోగులను ఒప్పంద బానిసలుగా అభివర్ణించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపైనే భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. భారతీయ ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను, అమెరికా అభివృద్ధిలో వారి పాత్రను గుర్తించాలని స్పష్టం చేసింది.
గ్రీన్కార్డు ప్రక్రియపై ఆందోళన
మరోవైపు, అమెరికా ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలకు పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ (పర్మ్) కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులపై సస్పెన్షన్ విధించింది. ఈ పరిణామంపైనా భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. పర్మ్, హెచ్1బీ వీసా కార్యక్రమాలు వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలో శాశ్వత నివాస హోదా పొందేందుకు అర్హులైన విదేశీ ఉద్యోగులు చేపట్టే ప్రక్రియలో పర్మ్ కీలకమైన దశ. ఈ కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులపై సస్పెన్షన్ విధించినంత మాత్రాన ఇప్పటికే చెల్లుబాటులో ఉన్న హెచ్1బీ వీసాలు రద్దు కావని భారత్ తెలిపింది. హెచ్1బీ వీసాదారులు, వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యుల ప్రస్తుత వీసా హోదాపైనా ఈ నిర్ణయం నేరుగా ప్రభావం చూపదని వివరించింది. అయితే, సస్పెన్షన్ పరిధిలోకి వచ్చిన సంస్థల్లో పనిచేస్తూ గ్రీన్కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత ఉన్న ఉద్యోగుల శాశ్వత నివాస ప్రక్రియపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.