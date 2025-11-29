ETV Bharat / bharat

'మేమెందుకు భయపడతాం? వాళ్లకే అసలు భయం!'- పాక్​ తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన భారత్

యూకేలో ఆక్స్​ఫర్డ్​ యూనియన్​లో భారత్​, పాక్​ అధికారుల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలకు బ్రేక్​- చివరి నిమిషంలో భారత అధికారులు వెనుదిరిగారంటూ పాక్​ తప్పుడు ప్రచారం

INDIA PAK
INDIA PAK (ETV Bharat (File Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Debate Walkout : భారత్​పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కింది పాకిస్థాన్​​. యూకేలో జరిగే ప్రముఖ చర్చల్లో పాల్గొనకుండా భారత అధికారులు వెనుదిరిగారంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేసింది. అయితే దీనిపై స్పందించిన సీనియర్​ న్యాయవాది సాయి దీపక్ గట్టిగా బదులిచ్చారు. దాయాది దేశం తన తప్పుడు ప్రచారాలను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉందన్నారు. భారత్​ తరఫున పాల్గొనాల్సిన మాజీ ఆర్మీ చీఫ్​ జనరల్​ ఎం. ఎం. నరవాణే, సుబ్రమణియన్​ కొన్ని కారణాల వల్ల చర్చకు హాజరుకాలేకపోతున్నందున, వీరికి ప్రత్యామ్నాయాలు చూపాలని యూనియన్​ అధికారులు తనను కోరారని దీపక్​ తెలిపారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
యూకేలో ఆక్స్​ఫర్డ్​ యూనియన్​లో గురువారం భారత్​- పాక్​ అధికారుల మధ్య చర్చ జరగాల్సి ఉంది. ఈ చర్చల్లో భారత్​ తరఫున మాజీ ఆర్మీ చీఫ్​ జనరల్​ ఎం. ఎం. నరవాణే, సుబ్రమణియన్​ స్వామి, రాజస్థాన్​ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సచిన్​ పైలట్​లు పాల్గొనాల్సి ఉంది. పాక్​ నుంచి ఆ దేశ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి హీనా రబ్బానీ, యూకేలోని రాయబారి మొహమ్మద్​ ఫైనల్​, రిటైర్డ్​ జనరల్​ జుబైరా మహమూద్​ హయత్​లు హజరుకానున్నారు.

అయితే ఈ చర్చల్లో పాల్గొనకుండా భారత అధికారులు చివరి నిమిషంలో వెనుదిరిగారంటూ యూకేలోని పాక్​ రాయబార కార్యాలయం తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపింది. ​పాక్​ బృందం ఇప్పటికే లండన్​లో సిద్ధంగా ఉంది. ఆక్స్​ఫర్డ్​ చర్చల్లో పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే, ఇందులో పాల్గొనకుండా భారత్​ బృందం వైదొలగాలని నిర్ణయించుకుందని యూనియన్​ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. అయితే అందుకు కారణాలు మాత్రం తెలపలేదు అని ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది.

అయితే ఈ విషయంపై స్పందించిన న్యాయవాది దీపక్​ దాయాది దేశానికి గట్టిగా బదులిచ్చారు. పాక్​ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేయడం మానుకోలేదన్నారు. ఇద్దరు అధికారులు హాజరు కాలేకపోతున్నందున తాను యూకేకు వెళ్లి మరో బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చర్చకు సిద్ధమైనట్లు దీపక్​ తెలిపారు. అయితే చర్చకు కొన్ని గంటల ముందు యూనియన్​ అధికారులు తనకు కాల్​ చేసి పాక్​ తరపున హాజరవ్వాల్సిన బృందం యూకేకు రాలేదని వెల్లడించారని చెప్పారు.

దీంతో చర్చ ఆగిపోయిందని ఇది తనకు ఆగ్రహం తెప్పించిందని దీపక్​ తెలిపారు. పాక్​ బృందం కూడా యూకేలో ఉందని, అయితే భారత్​తో చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు భయపడి వెనుదిరిగినట్లుగా కనిపిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. తమను నేరుగా ఎదుర్కోలేక దాక్కుందని ఎద్దేవా చేశారు. పాక్ బృందం​ ఇంకా ఆక్స్​ఫర్డ్​లోనే ఉంటే తమతో చర్చకు రావాలని ఆయన పాక్​కు సవాల్​ విసిరారు. ప్రపంచమంతా చూసే చర్చలో భారత్​ను ఎదుర్కోవడానికి బదులుగా, పాక్​ పిల్లల వెనుక ఎందుకు దాక్కుందని దీపక్​ ప్రశ్నించారు. ఇదిలా ఉండగా దీపక్​ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు, ఆయన పంచుకున్న ఆధారాల ఆధారంగా, భారత్​పై పాక్​ చేసింది అసత్యప్రచారమని, చర్చకు చివరి క్షణంలో భారత్​ వెనక్కి తగ్గిందని పాక్​ చేస్తున్న వాదనలు నిరాధారమైనవని స్పష్టం చేశాయి.

ఇస్లామాబాద్‌ ఆత్మాహుతి దాడిపై పాక్​ వెకిలి మాటలు- తిప్పికొట్టిన భారత్

'అదేం బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ కాదు- చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే'- పాకిస్థాన్​కు హెచ్చరికలు

TAGGED:

INDIA PAK UK
OXFORD DEBATE INDIA PAK
DEBATE BETWEEN INDIA PAK ON OXFORD
UNION DEBATE WALKOUT
UNION DEBATE WALKOUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.