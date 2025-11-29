'మేమెందుకు భయపడతాం? వాళ్లకే అసలు భయం!'- పాక్ తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన భారత్
యూకేలో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనియన్లో భారత్, పాక్ అధికారుల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలకు బ్రేక్- చివరి నిమిషంలో భారత అధికారులు వెనుదిరిగారంటూ పాక్ తప్పుడు ప్రచారం
Published : November 29, 2025 at 10:31 AM IST
Union Debate Walkout : భారత్పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కింది పాకిస్థాన్. యూకేలో జరిగే ప్రముఖ చర్చల్లో పాల్గొనకుండా భారత అధికారులు వెనుదిరిగారంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేసింది. అయితే దీనిపై స్పందించిన సీనియర్ న్యాయవాది సాయి దీపక్ గట్టిగా బదులిచ్చారు. దాయాది దేశం తన తప్పుడు ప్రచారాలను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉందన్నారు. భారత్ తరఫున పాల్గొనాల్సిన మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎం. ఎం. నరవాణే, సుబ్రమణియన్ కొన్ని కారణాల వల్ల చర్చకు హాజరుకాలేకపోతున్నందున, వీరికి ప్రత్యామ్నాయాలు చూపాలని యూనియన్ అధికారులు తనను కోరారని దీపక్ తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
యూకేలో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనియన్లో గురువారం భారత్- పాక్ అధికారుల మధ్య చర్చ జరగాల్సి ఉంది. ఈ చర్చల్లో భారత్ తరఫున మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎం. ఎం. నరవాణే, సుబ్రమణియన్ స్వామి, రాజస్థాన్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సచిన్ పైలట్లు పాల్గొనాల్సి ఉంది. పాక్ నుంచి ఆ దేశ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి హీనా రబ్బానీ, యూకేలోని రాయబారి మొహమ్మద్ ఫైనల్, రిటైర్డ్ జనరల్ జుబైరా మహమూద్ హయత్లు హజరుకానున్నారు.
అయితే ఈ చర్చల్లో పాల్గొనకుండా భారత అధికారులు చివరి నిమిషంలో వెనుదిరిగారంటూ యూకేలోని పాక్ రాయబార కార్యాలయం తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపింది. పాక్ బృందం ఇప్పటికే లండన్లో సిద్ధంగా ఉంది. ఆక్స్ఫర్డ్ చర్చల్లో పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే, ఇందులో పాల్గొనకుండా భారత్ బృందం వైదొలగాలని నిర్ణయించుకుందని యూనియన్ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. అయితే అందుకు కారణాలు మాత్రం తెలపలేదు అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
అయితే ఈ విషయంపై స్పందించిన న్యాయవాది దీపక్ దాయాది దేశానికి గట్టిగా బదులిచ్చారు. పాక్ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేయడం మానుకోలేదన్నారు. ఇద్దరు అధికారులు హాజరు కాలేకపోతున్నందున తాను యూకేకు వెళ్లి మరో బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చర్చకు సిద్ధమైనట్లు దీపక్ తెలిపారు. అయితే చర్చకు కొన్ని గంటల ముందు యూనియన్ అధికారులు తనకు కాల్ చేసి పాక్ తరపున హాజరవ్వాల్సిన బృందం యూకేకు రాలేదని వెల్లడించారని చెప్పారు.
దీంతో చర్చ ఆగిపోయిందని ఇది తనకు ఆగ్రహం తెప్పించిందని దీపక్ తెలిపారు. పాక్ బృందం కూడా యూకేలో ఉందని, అయితే భారత్తో చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు భయపడి వెనుదిరిగినట్లుగా కనిపిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. తమను నేరుగా ఎదుర్కోలేక దాక్కుందని ఎద్దేవా చేశారు. పాక్ బృందం ఇంకా ఆక్స్ఫర్డ్లోనే ఉంటే తమతో చర్చకు రావాలని ఆయన పాక్కు సవాల్ విసిరారు. ప్రపంచమంతా చూసే చర్చలో భారత్ను ఎదుర్కోవడానికి బదులుగా, పాక్ పిల్లల వెనుక ఎందుకు దాక్కుందని దీపక్ ప్రశ్నించారు. ఇదిలా ఉండగా దీపక్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు, ఆయన పంచుకున్న ఆధారాల ఆధారంగా, భారత్పై పాక్ చేసింది అసత్యప్రచారమని, చర్చకు చివరి క్షణంలో భారత్ వెనక్కి తగ్గిందని పాక్ చేస్తున్న వాదనలు నిరాధారమైనవని స్పష్టం చేశాయి.
