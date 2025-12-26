ETV Bharat / bharat

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడిని ఖండించిన భారత్

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడిపై స్పందించిన భారత్- మైనార్టీలపై దాడులు ఆందోళనకరమన్న భారత విదేశంగా శాఖ

MEA On BANGLADESH RIOTS
MEA On BANGLADESH RIOTS (MEA)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Reaction On Bangladesh violence : బంగ్లాదేశ్​లో మైనారిటీలపై కొనసాగుతున్న హింసాత్మక దాడుల పట్ల భారత్​ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. హిందువులు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు సహా ఇతర మైనారిటీ వర్గాలపై తీవ్రవాద శక్తులు దాడులు చేస్తున్నాయని, వీటిని ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. రాజకీయ హింస, మీడియా అతిశయోక్తి అనే నెపతంతో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులను విస్మరించలేమని స్పష్టం చేసింది. శుక్రవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"బంగ్లాదేశ్​లో మైనారిటీలను శత్రుభావంతో చూస్తూ, దాడులు చేస్తుండడం ఆందోళనకరమైన విషయం. ఇటీవల దైవదూషణ చేశాడని అంటూ నిరాధారణ ఆరోపణలు చేసి, ఒక దళిత హిందూ యువకుడైన దీపు చంద్ర దాస్​ను నడివీధిలో దారుణంగా హత్య చేశారు. దీనిని భారత్​ ఖండిస్తోంది. నేరానికి పాల్పడిన వారికి బంగ్లాదేశ్​ తగిన శిక్ష విధిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు.

"భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్​ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ హయాంలో మైనారిటీలపై దాదాపు 2,900 హింసాత్మక దాడులు జరిగాయి. కానీ బంగ్లాదేశ్ తప్పుడు కథనాలను చెబుతోంది. మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులను తప్పుడు కథనాలు (ఫాల్స్​ న్యూస్​) అని చెబుతోంది. ఈ వాదనను మేము తిరస్కరిస్తున్నాం" అని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.

న్యాయబద్ధమైన ఎన్నికలకు మద్దతు
బీఎన్​పీ నేత తారిక్ రెహమాన్​ దాదాపు 17 ఏళ్ల తరువాత బంగ్లాదేశ్​కు తిరిగి వచ్చారు. దీనిపై విలేకరులు ప్రశ్న వేయగా, భారతదేశం చాలా స్పష్టంగా బంగ్లాదేశ్​లో స్వేచ్ఛాయుత, న్యాయబద్ధమైన ఎన్నికలకు మద్దతు ఇస్తుందని జైస్వాల్ అన్నారు. తారిక్ రెహమాన్ రాకను కూడా ఇదే కోణంలో చూడాలని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్​లోని మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణపై భారత్ దీర్ఘకాలిక వైఖరిని జైస్వాల్​ పునరుద్ఘాటించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని అన్నారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం మత విశ్వాసాలతో సంబంధం లేకుండా మైనారిటీలందరినీ రక్షించడానికి కృషి చేస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

హిందువులే లక్ష్యంగా దాడులు
బంగ్లాదేశ్​లో జులై తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన ఇంక్విలాబ్​ మంచా కన్వీనర్​ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీపై డిసెంబర్​ 12న దాడి జరిగింది. తలపై కాల్పులు జరపడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన హాదీ సింగపూర్​లో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. దీనితో బంగ్లాదేశ్​లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. మైనారిటీ హిందువులే లక్ష్యంగా పలు దాడులు జరిగాయి. దీనితో పాటు మీడియా సంస్థలు, సాంస్కృతిక కేంద్రాలు, రాజకీయపార్టీల కార్యాలయాలపై దాడులు చేశారు.

ముఖ్యంగా మైమెన్​సింగ్​ ప్రాంతంలో హిందూ యువకుడు దీపు చంద్రదాస్​ను దారుణంగా కొట్టి, నడివీధిలో బట్టలు లేకుండా చేసి, చెట్టుకు వేలాడదీసి కాల్చి చంపారు. పైగా ఈ దృశ్యాన్ని అత్యంత రాక్షసంగా ఫొటోలు తీస్తూ ఆనందించారు. అక్కడితో ఆగకుండా దోపిడీ చేశాడని ఆరోపిస్తూ, మరో హిందూ యువకుడు అమృత్​ మండల్​ను ఓ గుంపు కొట్టి చంపింది.

ఇంకొంత మంది విద్యార్థి నాయకులు అయితే భారత్​ వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత వారం చిట్టగాంగ్​లోని భారత అసిస్టెంట్​ హైకమిషన్ భవనంపై ఒక గుంపు రాళ్లతో దాడి చేసింది. ఇటీవల నిరసనకారులు ఢాకాలోని భారత్​ హైకమిషన్ వైపు రాకుండా బంగ్లాదేశ్​ భద్రతా దళాలు ఆపాల్సి వచ్చింది.

ప్రస్తుతం నోబెల్​ శాంతి పురస్కార గ్రహీత ముహమ్మద్ యూనస్​ నేతృత్వంలో బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నడుస్తోంది. కానీ మైనారిటీలపై ముఖ్యంగా హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులను మాత్రం ఆపలేకపోతోంది. మరోవైపు యూనస్​ పాకిస్థాన్​ సైన్యాధికారులతో, రాజకీయ నేతలతో అంటకాగుతున్నారు. వాస్తవం చెప్పాలంటే భారత్​కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు. చికెన్ నెక్​పై ప్రాంతంపై కూడా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

TAGGED:

INDIA REACTION ON BANGLADESH ISSUE
INDIA BANGLADESH RELATIONS
CRISIS IN INDIA BANGLA RELATIONS
INDIA CONDEMS ATTACKS ON HINDUS
INDIA ON BANGLADESH RIOTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.