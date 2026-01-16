చాబహార్ పోర్టుపై అమెరికాతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం: భారత్
ఇరాన్లోని వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన చాబహార్ పోర్టుపై భారత్ అప్రమత్తం- అమెరికాతో నిరంతర సంప్రదింపులు-భారతీయ పౌరులు వెంటనే ఆ దేశం వీడాలని సూచన
MEA On Chabahar port : ఇరాన్లోని వ్యూహాత్మకమైన చాబహార్ ఓడరేవు అభివృద్ధి విషయంలో భారత్ వ్యూహాత్మంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇరాన్తో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించే దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 25 శాతం అదనపు సుంకాలను విధిస్తామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, భారత్ తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అమెరికాతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ విషయాన్ని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఇరాన్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరించారు.
'ఇరాన్ దక్షిణ తీరంలో ఉన్న సిస్తాన్–బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్లోని చాబహార్ పోర్టు అభివృద్ధిలో భారత్ కీలక భాగస్వామిగా ఉంది. ఈ పోర్టు భారత్కు ఆఫ్ఘనిస్థాన్, మధ్య ఆసియా దేశాలతో నేరుగా వాణిజ్య సంబంధాలు ఏర్పరచుకునే వ్యూహాత్మక పోర్టుగా ఇండియా భావిస్తోంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఇరాన్పై అమెరికా కఠిన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ చాబహార్ పోర్టు ప్రాజెక్టు విషయంలో భారత్కు ఆరు నెలల మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఈ మినహాయింపు 2026 ఏప్రిల్ 26తో ముగియనుంది. దీనిపై మేము అమెరికాతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నాం' చాబహార్ పోర్టుపై మీడియా ప్రశ్నకు రణ్ధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు.
అమెరికా తాజా టారిఫ్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో భారత్ ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి వెనక్కు తగ్గే ఆలోచనలో ఉందన్న వార్తలు వచ్చినప్పటికీ రణ్ధీర్ జైస్వాల్ దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఈ క్రమంలో చాబహార్ పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్కు భారత్ ఇస్తామన్న సుమారు 120 మిలియన్ డాలర్లను బదిలీ చేసే ప్రక్రియలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, చాబహార్ ఓడరేవు అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఒక కొత్త స్వతంత్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని కూడా భారత్ పరిశీలిస్తోంది. అయితే దీనికి అమెరికా ఏమేరు ఒప్పుకుంటుందనేది చూడాలి.
ఇరాన్ను తక్షణమే ఇరాన్ను వీడండి: విదేశాంగ శాఖ అడ్వైజరీ
ఇరాన్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితిపై కూడా జైశ్వాల్ మాట్లాడారు. భారత్–ఇరాన్ మధ్య దీర్ఘకాలిక స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. ఇరాన్లో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పరిస్థితులను భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోందని తెలిపారు. ఇరాన్లో నివసిస్తున్న భారతీయ పౌరులు తక్షణమే అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్ను వీడాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్లో సుమారు 9,000 మంది భారతీయ పౌరులు ఉన్నారని, వీరిలో అత్యధికులు ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లిన వారే అని చెప్పారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రెండు సార్లు అడ్వైజరీలు జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులు ఈ సమయంలో ఇరాన్కు ప్రయాణించవద్దని సూచించారు. అలాగే ఇప్పటికే ఇరాన్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గం ద్వారా ఆ దేశాన్ని వీడాలని తెలిపారు.
టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా ఇప్పటికే ఒక ప్రత్యేక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, యాత్రికులు, పర్యటకులు సహా అన్ని భారతీయులు వాణిజ్య విమానాలు సహా అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్ను విడిచిపోవాలని అందులో కోరింది. అక్కడ పరిస్థితి వేగంగా మారుతోంది అని రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. అదేవిధంగా, ఇదే విధంగా దిల్లీలోని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా మరో అడ్వైజరీ జారీ చేసి, తదుపరి సూచనలు వచ్చే వరకు భారతీయులు ఇరాన్కు ప్రయాణించవద్దని కఠినంగా చెప్పింది. జనవరి 5న జారీ చేసిన పాత అడ్వైజరీని మరోసారి గుర్తు చేస్తూ, ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయులు నిరసనలు, ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలడం, కరెన్సీ విలువ పతనం కావడం, నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం పెరగడంతో గతేడాది డిసెంబర్ 28 నుంచి అక్కడ పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు మొదలయ్యాయి. నిరసనకారులపై ఇరాన్ భద్రతా దళాలు జరుపుతున్న కాల్పుల్లో వందలాది మంది మరణించినట్లు అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీలు చెబుతున్నాయి. హింసాత్మంగా మారిన ఈ ఆందోళనల్లోకి అమెరికా ఎంటర్ కావడంతో పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ పాలకులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలుమార్లు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నిరసనకారులపై హింస కొనసాగితే లేదా అరెస్టయిన వారిని ఉరితీస్తే సైనిక జోక్యం సహా తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయన్నారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో అంతర్జాతీయంగా చర్చకు దారితీసింది.
ఇరాన్ అల్లర్లు- భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైన కేంద్రం
