రష్యాతో భారత్ సంబంధాలు- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి : డచ్ మంత్రి
Dutch Minister On India Russia War : రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు భారత్ తన సంబంధాలను ఉపయోగించుకోవచ్చని నెదర్లాండ్స్ మంత్రి తెలిపారు. దిల్లీలో తొలి విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశాంలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
Published : November 23, 2026 at 8:52 AM IST
రష్యా, భారత్ సంబంధాలపై డచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. రష్యాతో భారతదేశం కొనసాగిస్తున్న సంబంధాలను నెదర్లాండ్స్ ఒక 'అదనపు ప్రయోజనంగా' చూస్తోందని డచ్ విదేశాంగ మంత్రి టామ్ బెరెండ్సెన్ అన్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేలా తమను ఒప్పించడానికి దిల్లీ మాస్కోతో ఉన్న సంబంధాలను ఉపయోగించుకోగలదని విశ్వసిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారత్లో పర్యటించిన ఆయన, దిల్లీలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్తో కలిసి తొలి విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి సహ-అధ్యక్షత వహించి ద్వైపాక్షిక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈ వాఖ్యలు చేశారు.
"భారతదేశానికి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక చరిత్ర, ప్రపంచ వేదికపై సొంత పాత్ర, స్వతంత్ర సంబంధాలు ఉన్నాయని మేం అర్థం చేసుకున్నాం" అని డచ్ విదేశాంగ మంత్రి బెరెండ్సెన్ పీటీఐ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు. భారతదేశ వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తి, మాస్కోతో కొనసాగుతున్న సంబంధాలపై అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ విధంగా బదులిచ్చారు. రష్యాతో భారత్కు ఉన్న సంబంధాలు ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సంబంధాల ద్వారా యుద్ధాన్ని నిలిపివేసి, కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాలని రష్యాకు భారత్ సూచించగలదని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో భారత్తో తమకున్న బంధాన్ని ఒక అదనపు ప్రయోజనంగా భావిస్తున్నామని బెరెండ్సెన్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Delhi: Netherlands Foreign Minister Tom Berendsen says, "India is a trading country, and the Netherlands is a trading country as well. What is crucial for trading countries is maritime security and freedom of navigation. These are topics that both the Netherlands and India deal with. It's a challenging world, but these are the kind of things we need to partner up on. He adds, "I think we're dealing with the same challenges, how to decrease dependencies, how to be more strategically autonomous on critical raw materials, technology and energy. If you want to do that, you need to diversify, which means new partnerships. I think the Netherlands, the EU and India are doing exactly that. Of course, we understand that India has its own history, its own role in the world and its own relations. We actually see it as an added value of our relationship with India that it has a relationship with Russia and can also use that relation to show Russia that it needs to put an end to this war and accept a ceasefire." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిపై చర్చలు
కాగా భారత్, నెదర్లాండ్స్ వాణిజ్య దేశాలని బెరెండ్సెన్ పేర్కొన్నారు. సముద్ర భద్రత, నౌకాయాన స్వేచ్ఛ విషయంలో ఇరుదేశాలకూ ఒకే విధమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయని చెప్పారు. మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను కలిసి ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కీలకమైన ముడి పదార్థాలు, సాంకేతికత, ఇంధనం వంటి రంగాల్లో ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. వ్యూహాత్మకంగా స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు కొత్త భాగస్వామ్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. నెదర్లాండ్స్, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), భారత్ ఇదే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
భారత్-ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆశాభావం
ప్రతిపాదిత భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై బెరెండ్సెన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. డిసెంబర్లో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరగనున్నాయని, ఇది వస్తు వాణిజ్యానికి మించి ఇరుపక్షాల మధ్య మరిన్ని అవకాశాలను అందిస్తుందని అన్నారు. టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్, డచ్ సెమీకండక్టర్ సంస్థ ఏఎస్ఎంఎల్ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాన్ని ఆయన స్వాగతించారు. సెమీకండక్టర్ రంగంలో సహకారం ఇరు దేశాలకు గణనీయమైన అవకాశాలను కల్పిస్తుందని చెప్పారు.
గుజరాత్లోని ధోలేరాలో భారత్ ఏర్పాటు చేస్తున్న తొలి వాణిజ్య 300 ఎంఎం (12 అంగుళాల) సెమీకండక్టర్ తయారీ కేంద్రానికి మద్దతు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. మే నెలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నెదర్లాండ్స్ పర్యటన సందర్భంగా ఈ అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది. ఇది కేవలం ఒక పత్రంపై సంతకం చేయడంతో ముగిసే వ్యవహారం కాదని బెరెండ్సెన్ అన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఇది ప్రారంభమని, అందుకే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జైశంకర్తో సమావేశం అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో వివరించారు.
అనేక రంగాల్లో పెరుగుతున్న సహకారం
ఈ ఏడాది జైశంకర్తో తనకు ఇది ఆరో సమావేశమని బెరెండ్సెన్ తెలిపారు. ఇది భారత్-నెదర్లాండ్స్ మధ్య పెరుగుతున్న సంబంధాలకు నిదర్శనమని చెప్పారు. ఇంధనం, భద్రత, సాంకేతికత, నీటి నిర్వహణ, వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో సహకారం బలోపేతమవుతోందని వెల్లడించారు. ఆదివారం జరిగిన సమావేశంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో పాటు నల్ల సముద్రంలోని పరిస్థితులపై ఇరువురు మంత్రులు చర్చించారు. నల్ల సముద్రం మీదుగా ధాన్యం రవాణా సురక్షితంగా జరిగేలా ఒక ఏర్పాటును సులభతరం చేసేందుకు భారత్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను బెరెండ్సెన్ ప్రశంసించారు. యుద్ధం కారణంగా నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు పెరుగుతున్నాయని, దీనివల్ల ప్రపంచ ఆహార భద్రతపై ప్రభావం పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపే దిశగా భారత్ పోషిస్తున్న పాత్రను నెదర్లాండ్స్ గుర్తిస్తోందని చెప్పారు.
సహకారాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలి: జైశంకర్
భారత్, నెదర్లాండ్స్ తమ సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు. నీరు, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం వంటి సంప్రదాయ రంగాల్లో సహకారాన్ని కొనసాగిస్తూనే, సెమీకండక్టర్లు, సాంకేతికత, రక్షణ, పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి రంగాల్లోనూ భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఉగ్రవాదం, వాతావరణ మార్పు ఇరుదేశాల ముందున్న ఉమ్మడి సవాళ్లని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో కలిసి పనిచేయడం ముఖ్యమని అన్నారు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని సమీక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన తొలి చర్చల యంత్రాంగానికి సహ-అధ్యక్షత వహించే అవకాశం లభించడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా భారత్ నుంచి బయలుదేరే ముందు బెరెండ్సెన్ సోమవారం కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్తో సమావేశం కానున్నారు.
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