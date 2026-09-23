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మా అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే అధికారం OICకి లేదు : భారత్

జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్‌లు భారత్‌లో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేసిన విదేశాంగ శాఖ- రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రచారాలతో వాస్తవాలను మార్చలేరని వ్యాఖ్య

MEA ON OIC Contact Group
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 7:57 PM IST

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MEA ON OIC Contact Group : భారత్ అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే అధికారం OICకి లేదని విదేశాంగ శాఖ తేల్చిచెప్పింది. జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు పూర్తిగా భారత్‌లో అంతర్భాగమని, రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రచారాలతో ఈ వాస్తవాన్ని ఎప్పటికీ మార్చలేరని భారత విదేశాంగ శాఖ కుండబద్దలు కొట్టింది. న్యూయార్క్‌లో జరిగిన OIC కాంటాక్ట్ గ్రూప్ భేటీకి అజర్‌బైజాన్, పాకిస్థాన్, తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, నైగర్ విదేశాంగమంత్రులు హాజరయ్యారు. సమావేశం తర్వాత విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను విదేశాంగ శాఖ తోసిపుచ్చింది. ప్రేరేపిత కథనాలను OIC పదేపదే సమర్థించడం ఆ సంస్థ విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోందని విమర్శించింది. తప్పుడు ప్రచారానికి వేదిక కల్పించడం మానుకొని ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్న పాకిస్థాన్‌కు సరైన సలహా ఇవ్వాలని OICకి సూచించింది.

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INDIA REJECTS UNWARRANTED REFERENCE
OIC CONTACT GROUP ON JAMMU KASHMIR
MEA ON OIC CONTACT GROUP

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