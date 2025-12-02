అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలే- పాక్కు గగనతల అనుమతులు ఇచ్చాం : భారత్
పాక్కు భారత్ గగనతలంలో ప్రయాణించేందుకు అనుమతులను భారత్ నిరాకరించినట్లు ప్రచారం- వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చిన భారత్
Published : December 2, 2025 at 7:19 AM IST
India On Pak Airspace Permission : దిత్వా తుపానుతో దెబ్బతిన్న శ్రీలంకకు సాయం చేసేందుకు గగనతల అనుమతి కోరినప్పటికీ, అనుమతించలేదని పాక్ మీడియా చేస్తున్న ప్రచారంపై భారత్ స్పందించింది. అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలే అంటూ ఆ వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చింది. పాక్ విమానాలకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది.
భారత్ గగనతంలో ప్రయాణించేందుకు సోమవారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు పాక్ సంప్రదించిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. సాయంత్రం 4:30 గంటలకు భారత్ అనుమతి ఇచ్చినట్లు అధికారిక మార్గాల ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని చేరవేసినట్లు తెలిపారు. శ్రీలంకకు మానవతా సహాయం అందించాలనే దృక్పథంతోనే అనుమతులు ఇచ్చినట్లు భారత్ స్పష్టం చేసిందని చెప్పారు. అయితే భారత్ గగనతలంతో ప్రయాణించేందుకు అనుమతులు ఇవ్వలేదని కొన్ని పాకిస్థాన్ మీడియా సంస్థలు ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టాయి.
ఈ విషయంపై స్పందించిన భారత అధికారులు ఇది అసత్య ప్రచారమని వెల్లడించారు. ఈ ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని, తప్పుదారి పట్టించే వార్తలు అని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో పాకిస్థాన్ మీడియా దుష్ప్రచారం చేస్తోందని, ఇవి నకిలీ వార్తలని సంబంధిత అధికారి వెల్లడించారు. గగనతల సంబంధిత నిర్ణయాలకు సంబంధించి భారత్ ప్రామాణిక కార్యచరణ, సాంకేతిక, భద్రతా అంచనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ కోణంలో అనుమతుల నిరాకరణ ఉండదని తెలిపారు. పాక్ విమానాలు భారత గగనతలం మీదుగా ప్రయాణించేందుకు వీలు లేనప్పటికీ పూర్తి మానవతా కోణంలో ఆలోచించి అనుమతులు ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. పాక్ మీడియా నివేదికలు పూర్తిగా తప్పుఅని, బాధ్యత రాహిత్యమైనవని అధికారులు వివరించారు.
శ్రీలంక అధ్యక్షుడితో మాట్లాడిన మోదీ
మరోవైపు దిత్వా తుపానుతో విలవిలలాడిన శ్రీలంకకు అన్ని విధాల సహాయమందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ఈ మేరకు శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిశనాయకేతో ప్రధాని ఫోన్లో మాట్లాడారు. తుపాను ధాటికి సంభవించిన వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి, మోదీ సంతాపం తెలిపారు. ఈ కష్ట సమయంలో భారతీయులు శ్రీలంకకు మద్దతుగా ఉంటారని ప్రధాని తెలియజేశారు. వరదలతో ప్రభావితమైన వారికి పునరావాసం, నిత్యవసరాలు వంటివి సమకూర్చేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని మోదీ, దిశనాయకేకు భరోసా ఇచ్చారు. మహాసాగర్ విజన్ కింద పౌర సేవలు సహా ఇతర వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సహాయ సామగ్రి, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపినందుకు శ్రీలంక అధ్యక్షుడు దిశనాయకే ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
శ్రీలంకను ఆదుకునేందుకు భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' పేరుతో సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగా భారత్ ఇప్పటివరకు 53 టన్నుల సహాయ సామగ్రిని వాయు, జలమార్గాల్లో శ్రీలంకకు తరలించింది. భారత జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం(ఎన్డీఆర్ఎఫ్), హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్(హెచ్ఏడీఆర్) బృందాలు శ్రీలంకలో సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి. చేతక్ హెలికాప్టర్లు ఎంతో మంది ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి. ఇక అక్కడ చిక్కుకున్న 2వేల మందికిపైగా భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చింది. భారతీయుల అఖిరి బృందం 104 మందిని సోమవారం తీసుకొచ్చింది.
