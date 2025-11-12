ఇస్లామాబాద్ ఆత్మాహుతి దాడిపై పాక్ వెకిలి మాటలు- తిప్పికొట్టిన భారత్
ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిపై పాకిస్థాన్ ఆరోపణలను తిప్పికొట్టిన భారత్
Published : November 12, 2025 at 9:02 AM IST
MEA Slams Pak Leadership Remarks : ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడికి దిల్లీ మద్దతు ఉందని పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి ఆధారరహిత ఆరోపణలతో పాక్ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తోందని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఏ) ఘాటుగా స్పందించింది. పాకిస్థాన్లో జరుగుతున్న అంతర్గత రాజకీయ, సైనిక అస్తవ్యస్తతల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు భారత్ను నిందించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.
జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ, "ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన దాడికి సంబంధించి పాకిస్థాన్ ప్రధాని చేసిన ఆరోపణలు పూర్తిగా ఆధారరహితమైనవి. భారత్ ఎప్పుడూ ఉగ్రవాదాన్ని ఖండించింది. కానీ పాకిస్థాన్ మాత్రం దానిని ప్రోత్సహిస్తూ వస్తోంది. తమ దేశంలో జరుగుతున్న సంక్షోభాల నుండి దృష్టి మళ్లించేందుకు పాక్ నేతలు ఇలాంటి నిరాధార వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ సమాజానికి పాకిస్థాన్ నిజ స్వరూపం బాగా తెలుసు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఇస్లామాబాద్లో దాడి
మంగళవారం ఉదయం ఇస్లామాబాద్లోని జీ–11 ప్రాంతంలో ఉన్న జిల్లా, సెషన్స్ కోర్టు భవనం వెలుపల జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడి దేశాన్ని కుదిపేసింది. ఆత్మాహుతి దాడిదారుడు పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన వాహనాన్ని కోర్టు సమీపంలో పేల్చాడు. ఈ ఘటనలో 12 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, 36 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడినవారిలో కొంతమంది న్యాయవాదులు, పోలీసులు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
దాడి సమయంలో ఇస్లామాబాద్లో పలు కీలక అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పార్లమెంటరీ స్పీకర్ల అంతర్జాతీయ సమావేశం, ఆరో మార్గల్లా డైలాగ్, రావల్పిండిలో పాకిస్థాన్–శ్రీలంక క్రికెట్ మ్యాచ్ వంటి ప్రముఖ ఈవెంట్లు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ దాడి జరగడం ప్రత్యేక ఆందోళనకు కారణమైంది. భద్రతా విభాగాలు రాజధానిలో ఎరుపు హెచ్చరిక జారీ చేశాయి.
పాకిస్థాన్ ఆరోపణల వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశం
దాడి వెనుక భారత్ మద్దతుతో పనిచేస్తున్న గుంపుల చేతే ఉందని షెహబాజ్ షరీఫ్ వ్యాఖ్యానించడంతో రాజకీయంగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయితే భారత అధికారులు, భద్రతా విశ్లేషకులు మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక పాక్ ప్రభుత్వ ఆత్మరక్షణ ప్రయత్నం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్లో ఆర్థిక సంక్షోభం, సైనిక జోక్యం, రాజకీయ అస్థిరతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి భారత్పై నిందలు వేస్తున్నారని వారు అంటున్నారు.
ఉగ్రవాదంపై పాక్ ద్వంద్వ ధోరణి
భారత విదేశాంగ శాఖ మరోసారి పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదంపై అవలంబిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిని ఎత్తిచూపింది. ఆ దేశం ఒకవైపు ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకమని చెబుతూనే, మరోవైపు ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఆశ్రయం ఇస్తోందని విమర్శించింది. లష్కరె తోయిబా, జైష్–ఇ–మొహమ్మద్, హక్ఖానీ నెట్వర్క్ వంటి సంస్థలు పాక్ భూభాగం నుంచే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వాటి నాయకులు హఫీజ్ సయీద్, మసూద్ అజహర్, ఒసామా బిన్ లాడెన్ వంటి వారు పాక్ రక్షణ కవచంలో ఏళ్ల తరబడి దాగి ఉన్నారని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇప్పటికే బయటపెట్టాయి.
భారత్ ప్రతిస్పందన
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ అంతర్జాతీయ వేదికలపై పాకిస్థాన్ ఉగ్ర మద్దతు కార్యకలాపాలను బహిర్గతం చేసిన విషయం తాజాగా గుర్తుచేశారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) వరకు అనేక వేదికల్లో పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందనే ఆధారాలు సమర్పించిందని ఎంఈఏ పేర్కొంది.
"భారత్ ఎప్పుడూ ఉగ్రవాదాన్ని అణచి వేయడానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. పాకిస్థాన్ మాత్రం తన తప్పులను దాచేందుకు తప్పుడు కథనాలతో అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కానీ ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించవు" అని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచం పాక్ వైఖరిని గుర్తించింది
భారత విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పాక్ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువుగా మారిందని ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పటికే గుర్తించాయి. అమెరికా, ఐరోపా, ఆసియా దేశాలు పాక్ నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని మద్దతు పొందిన అనేక దాడుల బాధితులుగా ఉన్నాయని గుర్తుచేశాయి. ఇలాంటి నేపధ్యంలో షెహబాజ్ షరీఫ్ ఆరోపణలకు విశ్వసనీయత ఉండదని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. ఇస్లామాబాద్ పేలుడు దాడి పాక్ భద్రతా వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చిందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.