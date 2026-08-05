'భారత అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు పాక్ దుష్ప్రచారం'- దాయాదికి కేంద్రం చురకలు
జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు భారత్లో అంతర్భాగమేనని వ్యాఖ్యానించిన జైస్వాల్- భారత్పై ఆరోపణలు చేయడం కంటే ముందుగా పీఓకేలో జరుగుతున్న రక్తపాతాన్ని ఆపాలని సూచన
Published : August 5, 2026 at 10:03 PM IST
India On Pakistan Comments : జమ్మూకశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదాను రద్దు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆగస్టు 5వ తేదీని దోపిడీ దినోత్సవంగా పాటించేందుకు పాకిస్థాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది ముమ్మాటికి భారత అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు పాక్ చేస్తున్న దుష్ప్రచారమేనని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఇలాంటి ప్రయత్నాలతో అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని పాక్ యత్నిస్తోందని మండిపడింది. అయితే, భారత్పై ఆరోపణలు చేయడం కంటే ముందుగా పీఓకేలో జరుగుతున్న రక్తపాతాన్ని ఆపాలని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ సూచించారు. అలాగే పాక్ భూభాగంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలపై శాశ్వత చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, అక్రమణలో ఉన్న భారత భూభాగాలన్నింటినీ తక్షణమే ఖాళీ చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు.
'జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ భారత్లో అంతర్భాగమే'
మీడియాతో బుధవారం మాట్లాడిన జైస్వాల్, పాకిస్థాన్కు చురకలంటించారు. జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు భారత్లో అంతర్భాగమేనని ఉద్ఘాటించారు. గతంలోనూ అవి భారత్లో భాగమేనని, భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే కొనసాగుతాయని నొక్కి చెప్పారు. భారత ప్రభుత్వం 2019 ఆగస్టు 5న, జమ్మూకశ్మీర్కు ఉన్న ప్రత్యేక హోదాను రద్దు చేసి, ఆ రాష్ట్రాన్ని జమ్మూకశ్మీర్, లడఖ్ అనే రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 5ను 'యౌమ్-ఎ-ఇస్తేహ్సాల్'గా పాకిస్థాన్ పాటిస్తూ వస్తోంది. అలాగే, ఏడేళ్ల క్రితం దిల్లీ తీసుకున్న చర్య దక్షిణాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వాలను నెలకొల్పే ప్రయత్నాలను క్లిష్టతరం చేసిందని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ వ్యాఖ్యానించారు.
అందుకు బదులుగా రణ్ధీర్ జైస్వాల్ ఘాటుగా స్పందిస్తూ, పాక్ చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవని, వాటిని భారత్ పూర్తిగా తిరస్కరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్కు సంబంధించిన 2019లో చేసిన రాజ్యాంగపరమైన మార్పులు పూర్తిగా భారత అంతర్గత వ్యవహారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో వ్యాఖ్యానించే అర్హత పాక్కు లేదని గట్టిగా చెప్పారు. అయితే భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వల్ల అక్కడ ప్రజలకు గతంతో పోలిస్తే మెరుగైన పరిపాలన, సామాజిక, ఆర్థిక అభివృద్ధిని, సుపరిపాలనను, ప్రజాస్వామ్య సాధికారతను అందించాయని తెలిపారు.
ప్రజలపై పాక్ అణచివేత
పాకిస్థాన్ తన దేశంలోని 'ప్రస్తుత పరిస్థితిని, మానవ హక్కుల రికార్డును, ప్రపంచ ఉగ్రవాద కేంద్రంగా తనకున్న స్థితి' నుంచి ప్రపంచం దృష్టిని మళ్లించేందుకు భారత్పై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో ఇటీవల నిరసనకారులపై పాకిస్థాన్ జరిపిన చర్యను ఆయన ప్రస్తావించారు. పీఓకేలో శాంతియుతంగా తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న ప్రజలపై పాక్ బలగాలు తీవ్ర అణచివేతకు పాల్పడుతున్నాయని ఆరోపించారు. నిరసనకారులను అణిచివేయడానికి వారిపై కాల్పులు జరపడం, కఠిన ఆంక్షలు విధించడం వంటి చర్యలు అక్కడి వాస్తవ పరిస్థితిని అంతర్జాతీయ సమాజం చూస్తోందని తెలిపారు.
కాగా, జూన్ నుంచి పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో నిరసనలపై పాక్ దళాలు జరిపిన అణచివేతలో కనీసం 90 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, సాధారణ పౌరులపై ప్రభుత్వ బలగాలు హింసకు పాల్పడటం పాకిస్థాన్ ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనమని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు కూడా పీఓకే పౌరులపై పాక్ ప్రభుత్వం అరాచకంగా వ్యవహరిస్తోందని భారత్ మండిపడింది. అంతర్జాతీయ సమాజం దీన్ని గమనించి పాక్ను జవాబుదారీ చేయాలని పిలుపునిచ్చింది. పీవోకేలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా జులై 27 నుంచి జరుగుతున్న సైన్యం దాడుల్లో 40 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఇటీవల దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. పీవోకేలోని ప్రజలను పాక్ రక్షణశాఖ మంత్రి శత్రువులుగా అభివర్ణించారని, ఆ తర్వాతే వారిపై సైన్యం దాడుల్ని తీవ్రం చేసిందని వ్యాఖ్యానించారు.
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