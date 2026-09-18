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పాక్‌ ఎప్పుడూ వంకర మాటలే మాట్లాడుతుంది : భారత్‌

ఇస్లామాబాద్ చేసిన ఆరోపణలను ఖండించిన భారత్- పాక్‌ నౌక ప్రమాదకర రీతిలో దూసుకురావడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందన్న విదేశాంగ శాఖ- 1991 ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాన్ని పాక్ ఉల్లంఘించిందని వ్యాఖ్య

MEA On Indian Pak Ships Collision
విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 7:11 PM IST

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MEA On Indian Pak Ships Collision : అరేబియా సముద్రంలో భారత యుద్ధ నౌకను పాకిస్థాన్‌ నౌక ఢీకొన్న ఘటనకు సంబంధించి ఇస్లామాబాద్ చేసిన ఆరోపణలను భారత్ తిరస్కరించింది. ఈ ఘటనపై పాకిస్థాన్ ఇచ్చిన సమాధానం ఏ మాత్రం సమంజసం కాదని పాక్‌ ఎప్పుడూ వంకర మాటలే మాట్లాడుతుందని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా, ఇరుపక్షాల మధ్య ఉన్న సంబంధిత ఒప్పందాలలోని నిబంధనలను పాటించాలని సూచించారు.

"పాక్​ నౌక చేసిన ప్రమాదకరమైన ఓవర్‌టేకింగ్ విన్యాసం, 1991 ఏప్రిల్ నాటి సైనిక విన్యాసాలకు సంబంధించి భారత్​, పాక్​ ఒప్పందంలోని ఆర్టికల్ 10ను ఉల్లంఘించింది. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం సముద్రంలో నౌకాదళ విభాగాలు ఒకదానికొకటి మూడు నాటికల్ మైళ్ల పరిధిలో ఉండకూడదు. అంతేకాకుండా, సముద్రంలో నౌకలు ఢీకొనడాన్ని నివారించే అంతర్జాతీయ నిబంధనలను కూడా పాక్​ ఉల్లంఘించింది."
- రణ్​​ధీర్ జైస్వాల్, విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి

ఉత్తర అరేబియా సముద్రంలో గస్తీలో ఉన్న 'ఐఎన్ఎస్ కోల్‌కతా' వద్దకు పాకిస్థాన్ నౌక 'పీఎన్ఎస్ హునైన్' ప్రమాదకర రీతిలో దూసుకురావడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ చార్జ్ డి అఫైర్స్‌కు భారత్ తీవ్ర నిరసన తెలిపింది. కాగా, ఈ ఘటనలో భారత నౌకకు ఎలాంటి పెద్ద నష్టం వాటిల్లలేదని, అది ప్రస్తుతం సముద్రంలోనే తన విధులను నిర్వర్తిస్తోందని జైస్వాల్ వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగింది?
మంగళవారం రాత్రి, ఉత్తర అరేబియా సముద్రంలో భారత నౌక గస్తీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో భారత్‌వైపు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. పాక్‌ నౌక హునైన్ క్లాస్‌కు చెందినదని, భారత్‌ది యుద్ధనౌక అని పేర్కొన్నాయి. ప్రమాద సమయంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉందని, ఘటన తర్వాత రెండు నౌకలు దూరంగా వెళ్లాయని వర్గాలు తెలిపాయి.

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INDIAN PAK SHIPS COLLISION NEWS
INDIA REJECTS PAKISTAN ALLEGATIONS
MEA ON INDIAN PAK SHIPS COLLISION

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