భారత్పై నిందలు మోపడం పాక్కు అలవాటే : కేంద్రం
అఫ్గానిస్థాన్తో తమకు జరుగుతున్న ఘర్షణలను భారత్ కారణమంటూ పాకిస్థాన్ ఆరోపణలు- తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్- దశాబ్దాలుగా సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న దాయాది దేశం మాటలకు విశ్వసనీయత లేదంటూ వ్యాఖ్య
Published : March 12, 2026 at 6:43 PM IST
India rejects Pakistan allegations : అఫ్గానిస్థాన్తో జరుగుతున్న ఘర్షణల వెనుక భారత్ ఉందన్న పాకిస్థాన్ ఆరోపణలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. పాక్ చేసే ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొంది. తన తప్పులను దాచుకునేందుకు ఇతర దేశాలపై నిందలు వేయడం పాక్కు అలవాటే అని భారత విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ విమర్శించారు. దశాబ్దాలుగా పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని పెంచిపోషిస్తుందని దుయ్యబట్టారు. దశాబ్దాలుగా సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న దాయాది దేశం మాటలకు విశ్వసనీయత లేదని తెలిపారు. పాక్ ఎన్ని కథలు సృష్టించినా వాస్తవాలను మార్చలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు మరణించడం బాధాకరం : భారత్
మరోవైపు, అఫ్గాన్ భూభాగంపై పాకిస్థాన్ చేసిన వైమానిక దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు మరణించడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో దాడులు జరపడంపై విచారం వ్యక్తం చేసింది. అఫ్గానిస్థాన్ సార్వభామత్వానికి, సమగ్రతకు, స్వాతంత్ర్యానికి భారత్ పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
VIDEO | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) rejects Pakistan’s allegations that India supported Afghanistan in carrying out attacks against it.— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026
He says, “We reject such baseless allegations. It has become second nature for Pakistan to blame India for its… pic.twitter.com/TBihAfCgGP
మా సహనానికి హద్దులు దాటిపోయాయి!
మరోవైపు, పాకిస్థాన్- అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య కొద్దిరోజులుగా జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పరిస్థితులు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. ఫిబ్రవరిలో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న (డ్యూరాండ్ లైన్) సరిహద్దు ప్రాంతంలో వైమానిక దాడులు జరిగాయి. ఫిబ్రవరి 27న అఫ్గానిస్థాన్ రాజధాని కాబూల్ సహా పలు ప్రాంతాలపై పాక్ వైమానిక దాడులు జరిపినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ దాడులపై పాక్ రక్షణమంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ స్పందిస్తూ, తమ సహనానికి హద్దులు దాటిపోయాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అఫ్గానిస్థాన్లోని తాలిబాన్ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులను ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని ఆరోపించారు.
#WATCH | Delhi | On Pakistan, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, " we reject such baseless allegations. it has become second nature for pakistan to blame india for its misdeeds. as a state sponsor of terrorism for decades, pakistan has zero credibility when it comes to… pic.twitter.com/oGdYiKmTgF— ANI (@ANI) March 12, 2026
ఫిబ్రవరి 26న డ్యూరాండ్ రేఖ వెంబడి జరిగిన ప్రతీకార చర్యల్లో 55 మంది పాకిస్థాన్ సైనికులు మరణించారని అఫ్గానిస్థాన్ జాతీయ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. 2021లో అఫ్గాన్లో తాలిబన్లు మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న తెహ్రీకే తాలిబన్ పాకిస్థాన్(టీటీపీ) అనే ఉగ్రవాద సంస్థకు అఫ్గానిస్థాన్ ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని పాక్ ఆరోపిస్తోంది. కాగా, టీటీపీ 2007లో పాక్లో ఉద్భవించింది. అఫ్గాన్లోని తాలిబన్ నుంచి వేరుగా ఉంది.
హర్మూజ్లో నౌకల భద్రతపై ఇరాన్తో మాట్లాడిన జైశంకర్
ఇదిలా ఉండగా, హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల భద్రతపై విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్, ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రితో చర్చించారని రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ పేర్కొన్నారు. దేశ ఇంధన భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపైనా చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపింది. ఇంధన సరఫరాలో స్థిరత్వం కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఇరాన్ నుంచి అనేక మంది భారతీయులు సురక్షితంగా భారత్కు చేరుకున్నారని తెలిపారు. భూమార్గాల ద్వారా ఇరాన్ను వీడాలనుకునే వారు టెహ్రాన్లో భారత రాయబార కార్యాలయం ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు.
VIDEO | Delhi: Reacting to a media query about the movement of vessels around the Strait of Hormuz, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “The External Affairs Minister and the Foreign Minister of Iran have had three conversations in recent days. In the last one,… pic.twitter.com/BYlhzVrK61— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026
"ఇటీవల కాలంలో విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రితో మూడు సార్లు మాట్లాడారు. చివరి సారి మాట్లాడినప్పుడు నౌకల భద్రత సహా దేశ ఇంధన భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించారు. దాదాపు 9వేల మంది భారతీయులు ఇరాన్లో ఉన్నారు. జనవరి 14, ఫిబ్రవరి 23న జారీ చేసిన అడ్వైజరీల కారణంగా అనేక మంది భారతీయులు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఇరాన్ను వీడి భారత్ చేరుకున్నారు. టెహ్రాన్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు, యాత్రికులను ఇరాన్లోనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం. అజర్బైజాన్, అర్మేనియాకు ప్రయాణించాలనుకునే భారతీయ పౌరులకు సాయం చేస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి విమానాల్లో భారత్కు రావడానికి సహాయం చేస్తున్నాం" రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ పేర్కొన్నారు.
