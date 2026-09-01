సింధు జలాలపై హేగ్ కోర్టు తీర్పును తిరస్కరించిన భారత్- ఆదేశాలకు ఎటువంటి చట్టబద్ధత లేదని స్పష్టం
సింధు జలాల ఒప్పందంపై ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టు కీలక తీర్పు- ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఉత్తర్వులు- కోర్టు ఆదేశాలకు తిరస్కరించిన భారత్
Published : September 1, 2026 at 6:58 AM IST
Indus Waters Treaty : సింధు జలాల ఒప్పందానికి సంబంధించి హేగ్లోని ప్రపంచ బ్యాంకు నియమించిన ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును తిరస్కరించింది. ఈ ట్రిబ్యునల్ చట్టవిరుద్ధంగా ఏర్పాటయిందని స్పష్టం చేసింది. ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఆదేశాలకు ఎటువంటి చట్టబద్ధత లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఈ మేరకు వాషింగ్టన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం 'ఎక్స్' వేదికగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
సింధు జలాల విషయంలో భారతదేశ వైఖరి ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుందని ఎంబసీ పేర్కొంది. సింధు జలాల ఒప్పంద నిబంధనలను ఉల్లంఘించేలా ఈ మధ్యవర్తిత్వ కోర్టు ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొంది. అందువల్ల దాని తీర్పులకు లేదా మధ్యంతర ఉత్తర్వులకు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదని స్పష్టం చేసింది. సింధు జలాల ఒప్పందానికి సంబంధించి ఏవైనా సార్వభౌమ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తే అది పూర్తిగా భారత్ చేతుల్లోనే ఉంటుందని, ఈ ఒప్పందం ప్రస్తుతం నిలిపివేసినట్లు రాయబార కార్యాలయం ఖరాఖండిగా చెప్పేసింది.
"సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఈ కోర్టు చట్టవిరుద్ధంగా ఏర్పాటయ్యింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వులు, ఒప్పంద ప్రస్తుత స్థితిపై కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులకు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదు. భారత్ ఈ సంస్థను మొదటి నుంచీ గుర్తించలేదు. దాని విచారణకు కూడా ఎప్పుడూ హాజరుకాలేదు, భవిష్యత్తులోనూ దాని తీర్పులకు కట్టుబడి ఉండదు. సింధు జలాల ఒప్పందానికి సంబంధించి ఎలాంటి సార్వభౌమ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా, ఆ పూర్తి అధికారం భారత్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది."
- వాషింగ్టన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం
అంతర్జాతీయ ట్రిబ్యునల్ తీర్పులో ఏముంది?
భారత్ ఏకపక్షంగా సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడాన్ని సమర్థించలేమని, నిబంధనలను యథావిధిగా పాటించాలని ఆర్బిట్రేషన్ ప్యానెల్ తన తీర్పులో పేర్కొంది. సరిహద్దు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు, పహల్గాం ఉగ్రదాడి వంటి భద్రతాపరమైన కారణాలు చూపుతూ నీటి ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడం తగదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయితే, ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన అంశాలు ఈ ఒప్పంద పరిధిలోకి రావని, వాటర్ షేరింగ్ నిబంధనల ప్రకారం భారత్ తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించాల్సిందేనని ఆ కోర్టు పేర్కొంది. రత్లే జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులపై కూడా కోర్టు కొన్ని ఆంక్షలు విధించింది.
విదేశాంగ శాఖ ఆగ్రహం
ఈ పరిణామాలపై భారత విదేశీ విదేశాంగ శాఖ (ఎంఈఏ) తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రపంచ బ్యాంకు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి ఈ కోర్టును ఏర్పాటు చేశారని, దీని ఉనికినే భారత్ మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తోందని స్పష్టం చేసింది. ఈ చట్టవిరుద్ధ కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులను భారత్ ఏ విధంగా అయితే తిరస్కరించిందో, ఇప్పుడు ఇచ్చిన తీర్పును కూడా అదే రీతిలో పూర్తిగా తిరస్కరిస్తోందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు సింధు జలాల ఒప్పంద నిబంధనల ఉల్లంఘన అని, అందుకే భారత్ దీని విచారణలకు ఎప్పుడూ దూరంగా ఉందని వెల్లడించింది. భారత సార్వభౌమాధికార నిర్ణయాలపై, ముఖ్యంగా జాతీయ భద్రత, మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులపై తీర్పునిచ్చే అధికారం ఈ సంస్థకు లేనే లేదని స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ సంస్థ ఇచ్చే తీర్పుల వల్ల భారత్ చేపడుతున్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదని ఎంఈఏ పేర్కొంది.
పహల్గాం దాడి తర్వాత నిలిపివేత
గత ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు చేసిన ఈ ఘాతుకంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్పై చర్యల్లో భాగంగానే భారత్ సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. ఈ చర్యతో పాకిస్థాన్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. ఈ క్రమంలో భారత్పై తమ అక్కసును వెల్లగక్కింది. నీటిని తమ 'రెడ్ లైన్'గా చెప్పుకొచ్చింది. భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని 'యుద్ధ చర్య'గా అభివర్ణించింది. అంతర్జాతీయ వేదికలపై మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ భారత్పై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ, పాకిస్థాన్ ఉడత బెదిరింపులకు, అంతర్జాతీయ కోర్టుల ఒత్తిళ్లకు భారత్ ఎక్కడా తలవంచలేదు.
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