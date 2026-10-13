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'లద్దాఖ్​ భారత్​లో అంతర్భాగమే- చైనా వాదనలకు భారత్ స్ట్రాంగ్​ కౌంటర్

లద్దాఖ్​ భారత్​లో అంతర్భాగమేనని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. చైనా వైపు నుంచి ఎన్ని తిరస్కరణలు వచ్చినా ఆ వాస్తవాన్ని మార్చలేవని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చింది.

India Rejects China Objection Ladakh
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్​ధీర్ జైస్వాల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2026 at 6:22 PM IST

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India Rejects China Objections Ladakh : లద్దాఖ్​ విషయంపై చైనా చేస్తున్న వాదనలను భారత్​ గట్టి బదులిచ్చింది. లద్దాఖ్​ భారత్​లో అంతర్భాగమేనని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. చైనా వైపు నుంచి ఎన్ని తిరస్కరణలు వచ్చినా ఈ వాస్తవాన్ని మార్చలేవని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చింది. లద్దాఖ్​లోని 28 వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల పేర్లను భారత్ అధికారికంగా ప్రామాణీకరించడంపై చైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఈ దౌత్యపరమైన వివాదం చెలరేగింది. అయితే, చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్​ధీర్ జైస్వాల్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు.

TAGGED:

MEA TALK LADAKH
INDIA CHINA BORDER ISSUES
INDIA REJECTS CHINA OBJECTIONLADAKH

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