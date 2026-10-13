'లద్దాఖ్ భారత్లో అంతర్భాగమే- చైనా వాదనలకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
లద్దాఖ్ భారత్లో అంతర్భాగమేనని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. చైనా వైపు నుంచి ఎన్ని తిరస్కరణలు వచ్చినా ఆ వాస్తవాన్ని మార్చలేవని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చింది.
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ (ANI)
Published : October 13, 2026 at 6:22 PM IST
India Rejects China Objections Ladakh : లద్దాఖ్ విషయంపై చైనా చేస్తున్న వాదనలను భారత్ గట్టి బదులిచ్చింది. లద్దాఖ్ భారత్లో అంతర్భాగమేనని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. చైనా వైపు నుంచి ఎన్ని తిరస్కరణలు వచ్చినా ఈ వాస్తవాన్ని మార్చలేవని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చింది. లద్దాఖ్లోని 28 వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల పేర్లను భారత్ అధికారికంగా ప్రామాణీకరించడంపై చైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఈ దౌత్యపరమైన వివాదం చెలరేగింది. అయితే, చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు.