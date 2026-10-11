'ఇతర దేశాల్లో జరిగే ఆందోళనలపైనా ఇలాగే దృష్టి సారించాలి'- ఐరాస వ్యాఖ్యలకు భారత్ కౌంటర్
దిల్లీలో శనివారం నాటి సామూహిక నిర్బంధాలపై ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల కార్యాలయం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఆందోళనలు అసంబద్ధమైనవని భారత్ తెలిపింది.
Published : October 11, 2026 at 10:13 AM IST
UN on Delhi Protest : దిల్లీలోని ఆందోళనలపై ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇవి తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోవడమేనని మండిపడింది. భారత్లో శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందని, అయితే ప్రజా భద్రత, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా సహేతుకమైన ఆంక్షలకు లోబడి ఆ హక్కు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో జరిగే ఆందోళనలపైనా ఐరాస ఇలాగే దృష్టి సారించాలని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' వేదికగా చురకలంటించింది. అప్పుడే నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలనే తమ సంస్థ నిబంధనలకు కట్టుబడినట్లు అవుతుందని హితవు పలికింది.
ఆ ఆందోళనలు అసంబద్ధమైనవి : భారత్
"భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఇక్కడ శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు భారత రాజ్యాంగం కల్పించింది. పటిష్టమైన సంస్థలు, స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ, స్వేచ్ఛాయుత మీడియా ద్వారా రాజ్యాంగ పరిరక్షణ జరుగుతోంది. ప్రతి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మాదిరిగానే భారత పౌరులు ప్రజా భద్రత దృష్ట్యా సహేతుకమైన పరిమితులకు లోబడి ఈ హక్కును వినియోగించుకుంటారు. భారతీయ అధికారులు తమ వంతుగా చట్టానికి అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తారు. ఏవైనా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం దేశ న్యాయస్థానాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. దిల్లీ నిర్భందాలపై ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల కార్యాలయం ఆందోళనలు అసంబద్ధమైనవి. భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారాలలో అనవసరమైన జోక్యంగా పరిగణిస్తాం." అని భారత్ పేర్కొంది.
మరోవైపు, ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ సైతం ఇటువంటి ప్రకటనే చేసింది. "దిల్లీ నిరసనలపై ఓహెచ్సీహెచ్ఆర్ ఆందోళనలు అనవసరమైనవి. వీటిని భారత అంతర్గత వ్యవహారాలలో ఆమోదయోగ్యం కాని జోక్యంగా పరిగణిస్తాం. సమస్యల వైఖరుల విషయంలో ఓహెచ్సీహెచ్ఆర్ అత్యంత పక్షపాత ధోరణిని అవలంబిస్తోంది. మా పొరుగు ప్రాంతంలో (పాక్నుద్దేశించి) నిరసనకారులపై జరిగిన హింసాత్మక దాడులపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. వాస్తవానికి ఐరాస కేంద్ర కార్యాలయం ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతలపై కూడా ఎప్పుడూ స్పందించలేదు. ఇటువంటి ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం ప్రతిష్ట, విశ్వసనీయతను దెబ్బతీస్తాయి. అంతేకాకుండా బహుపాక్షికవాదంపై విశ్వాసం సన్నగిల్లడానికి దోహదపడతాయి." అని ప్రకటనలో పేర్కొంది.
దిల్లీ దిగ్భందనాలపై ఐరాస ఆందోళన
శనివారం దిల్లీలో జరిగిన భారీ నిరసనల సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున అరెస్టులు జరగడంపై ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కును గౌరవించాలని, ఏకపక్షంగా నిర్బంధించిన వారిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని భారత్ను కోరింది. నిరసనకారులతో వ్యవహరించడంలో సంయమనం పాటించాలని సూచించింది. ఏ నిరసన ప్రదర్శనలపైనైనా విధించే ఆంక్షలు అవసరానికి లోబడి ఉండేలా చూడాలని పిలుపునిచ్చింది. నిరసనకారుల ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి వారితో చర్చలు జరపాలని ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం భారత్ను కోరింది.
"దిల్లీలో శనివారం జరిగిన భారీ స్థాయి ప్రదర్శనలకు ముందు, ఆ సమయంలో భారతదేశంలో నిరసనకారులు, పౌర సమాజ సంస్థల సభ్యులు, న్యాయవాదులు, పాత్రికేయులను సామూహికంగా నిర్బంధించారన్న నివేదికల పట్ల మేము ఆందోళన చెందుతున్నాం. శాంతియుత నిరసనల హక్కును అధికారులు పూర్తిగా గౌరవించాలి. నిరసనకారుల ప్రాథమిక హక్కులను పరిరక్షించాలి. దేశ ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలు, మానవ హక్కుల బాధ్యతలకు అనుగుణంగా నిరసనకారుల పట్ల చట్ట అమలు బలగాలు అత్యంత సంయమనం పాటించాలి. ఏకపక్షంగా నిర్బంధించిన వారందరినీ తక్షణమే, బేషరతుగా విడుదల చేయాలి." అని ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం పేర్కొంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఎస్ఐఆర్లో జరిగిన అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీజేపీ నేతృత్వంలో నిరసనకారులు జంతర్ మంతర్ వైపుకు దూసుకొచ్చారు. దీంతో ప్రతిపక్ష నాయకులు దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్, కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్, బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీలతో సహా జాతీయ రాజధాని వ్యాప్తంగా 1,000 మందికి పైగా నిరసనకారులను దిల్లీ పోలీసులు నిర్బంధించారు. అలాగే సీజేపీ సభ్యులు అభిజీత్ దీప్కే, అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్లను కూడా విమానంలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దిల్లీలోని 45 మెట్రో స్టేషన్ల గేట్లు మూసివేశారు.
రెండో రోజూ కొనసాగనున్న సీజేపీ నిరసనలు- CEC రాజీనామా చేసేదాకా ఆందోళనలు ఆగవని స్పష్టం
దిల్లీలో సోమవారం ఇండీ కూటమి భారీ నిరసన- సీజేఐకి వినతిపత్రం అందజేయాలని నిర్ణయం