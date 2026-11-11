భారత్ వీసా కేటగిరీలను 13 నుంచి 9కి తగ్గింపు: హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ
India reduces visa categories: భారత్ను సందర్శించే విదేశీ పౌరులకు సంబంధించిన ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. ప్రధానవీసా విభాగాల సంఖ్యను 13నుంచి 9కి, ఉప విభాగాల సంఖ్యను 49 నుంచి 23కి తగ్గించింది.
భారత్ వీసా (ANI)
Published : November 11, 2026 at 10:33 PM IST
వీసా విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సమూల మార్పులను చేసింది. విదేశీ పౌరులకు సంబంధించిన ప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు, ప్రధాన భారత వీసా కేటగిరీల సంఖ్యను 13 నుంచి 9కి, ఉప-కేటగిరీలను 49 నుంచి 23కి తగ్గించింది. వీటితో పాటు, వీసా దరఖాస్తు ఫారాల్లోని ఫీల్డ్ల సంఖ్యను 65-70 శాతం మేర తగ్గించిందని అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. ఈ మార్పుల లక్ష్యం వీసా విధానాన్ని "భారతదేశాన్ని సందర్శించే విదేశీ పౌరుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత సంక్షిప్తంగా చేయడమే" అని హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఏ) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.