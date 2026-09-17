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'140 కోట్ల మంది ప్రజల ఇంధన భద్రతకు కట్టుబడి ఉన్నాం'- అమెరికా ఆంక్షల బిల్లు ఆమోదంపై భారత్

రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుకు ఆమోదంపై స్పందించిన భారత్‌- ఆ బిల్లు గురించి తమకు అవగాహన ఉందన్న కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ

MEA on US Russia sanctions Bill
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 11:00 AM IST

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MEA on US Russia sanctions Bill : రష్యా నుంచి మురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై సుంకాలు విధించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఆమోదించటంపై భారత్ దీటుగా స్పందించింది. 140కోట్ల మంది భారతీయుల ఇంధన భద్రతను నిర్ధారించటానికి కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టంచేసింది. అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో 'శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ బిల్లు ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో తదుపరి పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. గతంలో అనేకసార్లు చెప్పినట్లుగానే 140 కోట్ల మంది ప్రజల ఇంధన భద్రతను నిర్ధారించడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పలు దేశాల నుంచి దిగుమతులు చేసుకుంటూ ఆ భద్రతను కొనసాగిస్తామని తేల్చిచెప్పింది.

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతుల వ్యవహారంపై కొన్నినెలలుగా అమెరికా ప్రతినిధులతో ఉన్నత స్థాయిలో చర్చిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఈ తాజా ఆంక్షల వల్ల కేవలం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపైనే కాకుండా అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్‌పై కూడా పడే ప్రభావాన్ని అమెరికాకు భారత బృందం స్పష్టంగా వివరించినట్లు పేర్కొంది. తమ వాణిజ్య, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని, దీనికోసం భారతీయ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక సంఘాలతో కలిసి పనిచేస్తామని కేంద్రం తేల్చిచెప్పింది.

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MEA ON US RUSSIA SANCTIONS BILL
INDIA ON US RUSSIA SANCTIONS BILL

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