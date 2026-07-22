స్వేచ్ఛాయుత ఇండో-పసిఫిక్కు కట్టుబడి ఉన్నాం: జైశంకర్
ఆసియాన్ కూటమికి అండగా క్వాడ్ దేశాలు- మనీలా సమావేశంలో జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 22, 2026 at 1:37 PM IST
India Reaffirms Free Indo Pacific : ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని స్వేచ్చగా ఉంచడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ కూటమి సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సమావేశంలో జైశంకర్తోపాటు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రులు మార్కో రూబియో, పెన్నీ వాంగ్, తోషిమిట్సు మొటెగి పాల్గొన్నారు. ఈ క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రులు ఇంతకుముందు మే చివరి వారంలో దిల్లీలో సమావేశం అయ్యారు. ఆ సమయంలో మార్కో రూబియో భారత పర్యటనకు వచ్చారు.
"మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత పరిస్థితులను సమీక్షించాము. ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై చర్చించాం. దిల్లీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను మేం అనుసరించాం. ఆసియాన్ ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తిస్తూ, స్వేచ్ఛా, సమ్మిళిత ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం" అని జైశంకర్ సోషల్ ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు.
Glad to participate in the Quad Foreign Ministers Meeting in Manila.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 22, 2026
Reviewed the Indo-Pacific landscape and discussed recent developments. Followed up on the outcomes of the recent New Delhi meeting.
Committed to a free and open Indo-Pacific with a recognition of ASEAN… pic.twitter.com/p7EqFHu4c6