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స్వేచ్ఛాయుత ఇండో-పసిఫిక్​కు కట్టుబడి ఉన్నాం: జైశంకర్​

ఆసియాన్​ కూటమికి అండగా క్వాడ్ దేశాలు- మనీలా సమావేశంలో జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

India External Affairs Minister S Jaishankar with US Secretary of State Marco Rubio
India External Affairs Minister S Jaishankar with US Secretary of State Marco Rubio (Photo/X@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 1:37 PM IST

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India Reaffirms Free Indo Pacific : ఇండో-పసిఫిక్​ ప్రాంతాన్ని స్వేచ్చగా ఉంచడానికి​ కట్టుబడి ఉన్నామని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్​ స్పష్టం చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్​ రాజధాని మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్​ కూటమి సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సమావేశంలో జైశంకర్​తోపాటు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్​ విదేశాంగ మంత్రులు మార్కో రూబియో, పెన్నీ వాంగ్, తోషిమిట్సు మొటెగి పాల్గొన్నారు. ఈ క్వాడ్​ విదేశాంగ మంత్రులు ఇంతకుముందు మే చివరి వారంలో దిల్లీలో సమావేశం అయ్యారు. ఆ సమయంలో మార్కో రూబియో భారత పర్యటనకు వచ్చారు.

"మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది. ఇండో​-పసిఫిక్​ ప్రాంత పరిస్థితులను సమీక్షించాము. ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై చర్చించాం. దిల్లీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను మేం అనుసరించాం. ఆసియాన్ ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తిస్తూ, స్వేచ్ఛా, సమ్మిళిత ఇండో​- పసిఫిక్​ ప్రాంతానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం" అని జైశంకర్​ సోషల్ ఎక్స్​ వేదికగా తెలిపారు.

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