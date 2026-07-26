రక్షణ ఉత్పత్తులు, ఎగుమతుల్లో కొత్త శిఖరాలకు భారత్- మన్ కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ
రక్షణ ఎగుమతుల్లో భారత్ కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటోందన్న ప్రధాని మోదీ- కార్గిల్ వార్లో దేశ సైనికులు వీరోచితంగా పోరాడారని కితాబు- మన్ కీ బాత్లో మోదీ ప్రసంగం
Published : July 26, 2026 at 1:00 PM IST
Modi Mann ki Baat : భారత్ ఒక విశ్వసనీయమైన ప్రపంచ రక్షణ భాగస్వామిగా ఎదుగుతోందని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. దేశం తన రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకుంటూనే ఉందన్నారు. అలాగే నేడు యావత్ దేశం 'కార్గిల్ విజయ్ దివస్' జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా కార్గిల్ యుద్ధంలో శత్రువులతో వీరోచితంగా పోరాడిన భారత సైనికులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. 1999లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన సంఘర్షణలో కఠిన వాతావరణ పరిస్థితులు, శత్రువు నుంచి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ దేశ సైనికులు అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించారని కొనియాడారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ దేశానికే గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ సాయుధ దళాలు ప్రదర్శించిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలను కార్గిల్ విజయ్ దివస్ అందరికీ గుర్తుచేస్తుందని అన్నారు. ఆదివారం ప్రసారమైన 136వ 'మన్ కీ బాత్' ఎపిసోడ్లో మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
Discussing various topics during this month’s #MannKiBaat… https://t.co/3JQbPB3eYb— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026