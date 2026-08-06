'అసలు భారత చట్టాలు పాటిస్తున్నారా లేదా?'- మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మెటాకు మరోసారి కేంద్రం ప్రశ్నలు!
ప్రధాని మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మెటాను ప్రశ్నిస్తున్న కేంద్రం- భారత చట్టాలు, అల్గారిథమ్లపై మెటా అధికారుల్ని నిలదీసిన ఐటీ శాఖ- మెటా క్షమాపణలు చెప్పడం భారత చట్టాల విజయమేనన్న బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే
Published : August 6, 2026 at 7:02 PM IST
Meta PM Modi Post Issue : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫేస్బుక్ పోస్టును తాత్కాలికంగా తొలగించిన ఘటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటాపై విచారణను మరింత వేగవంతం చేసింది. భారత చట్టాల్ని అసలు కంపెనీ నిజంగా పాటిస్తుందా? అల్గారిథంలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? భారత రాజ్యాంగం, చట్టాలకు అనుగుణంగా సరైన భద్రతా వ్యవస్థలు ఉన్నాయా? అనే అంశంపై మెటా గ్లోబల్ అధికారుల్ని కేంద్రం మరోసారి ప్రశ్నించింది. ఈ అంశంపై కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గురువారం రోజు మెటా గ్లోబల్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం మెటా సాంకేతిక బృందంతో కూడా చర్చలు కొనసాగనున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మెటా అల్గారిథంలు, కంటెంట్ నియంత్రణ వ్యవస్థలో భద్రతా చర్యలపై అధికారులు వివరణ కోరారు. ఇదిలా ఉండగా మెటా క్షమాపణల్ని బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే స్వాగతించారు. ఇది భారత చట్టాలు, రాజ్యాంగం, పార్లమెంట్ విజయం అని ఆయన అన్నారు.
అంతకుముందు బుధవారం రోజు జరిగిన సమావేశంలో మోదీ ఫేస్బుక్ పోస్టును పొరపాటున తాత్కాలికంగా పరిమితం చేసినందుకు మెటా క్షమాపణలు తెలిపింది. అంతేకాకుండా చిన్నారులపై లైంగిక దాడులకు సంబంధించిన కంటెంట్, డీప్ఫేక్లు, డబ్బులు తీసుకొని కొన్ని కంటెంట్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వంటి అంశాల్లో లోపాలపై కూడా విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అమెరికా నుంచి భారత్కు వచ్చిన మెటా గ్లోబల్ అఫైర్స్ హెడ్ జోయెల్ కాప్లాన్ లిఖితపూర్వక ప్రకటనలో మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్కు మెటా తరఫున మోదీ పోస్ట్కు పరిమితులు విధించడంపై క్షమాపణలు తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఆ క్షమాపణ మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ తరఫున వచ్చిందని వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహారంపై మరింత స్పష్టత కోసం మెటా గ్లోబల్ అధికారులను మరోసారి ప్రశ్నించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే గురువారం రోజు కూడా సుదీర్ఘంగా అధికారుల్ని విచారించింది. వారి నుంచి సమగ్ర వివరణ కోరింది.
ఇక జోయెల్ కాప్లాన్ బుధవారం రోజు ముందు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ను, తర్వాత ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ను కలిశారు. సమావేశం అనంతరం మోదీ పోస్ట్ తొలగింపు సహా చిన్నారులపై లైంగిక దాడులకు సంబంధించిన కంటెంట్, డీప్ఫేక్లలో జరిగిన వైఫల్యాలపై మెటా తరఫున క్షమాపణలు చెప్పారు. అంతకుముందు పార్లమెంటరీ స్థాయీ కమిటీ కూడా మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మార్క్ జుకర్బర్గ్ క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరింది. 3 రోజుల్లోగా క్షమాపణ రాకపోతే సోషల్ మీడియా సంస్థలకు లభిస్తున్న చట్టపరమైన రక్షణ, మినహాయింపుల్ని ఉపసంహరించుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని హెచ్చరించింది.
ఇది భారత చట్టాలకు దక్కిన విజయం: నిశికాంత్ దూబే
మోదీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ తాత్కాలికంగా తొలగించిన ఘటనపై మెటా క్షమాపణలు చెప్పడం భారత చట్టాలు సహా మన పార్లమెంటు, రాజ్యాంగం సాధించిన విజయమేనని బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో గురువారం రోజు మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన 'ఇది భారత చట్టాల విజయం. ఇది భారత రాజ్యాంగ విజయం. ఇది భారత పార్లమెంట్ విజయం. 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు నాయకత్వం వహిస్తున్న ప్రధాన మంత్రి బలాన్ని కూడా ఈ ఘటన చూపించింది. భారత్లో వ్యాపారం చేయాలనుకునే ప్రతి సంస్థా దేశ చట్టాల్ని తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందే.' అని దూబే అన్నారు.
జులై 23న విద్యార్థులు, యువతను ఉద్దేశించి పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాల లీకులపై కఠిన చర్యల్ని తీసుకుంటామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ఫేస్బుక్ పోస్టును మెటా సుమారు 5 గంటల పాటు బ్లాక్ (పరిమితం) చేసింది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారంల జవాబుదారీతనంపై పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మెటా గ్లోబల్ బృందాన్ని వివరణ కోసం పిలిపించింది. మోదీ తొలుత అదే వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. తర్వాత ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయగా, మెటా దాన్ని పరిమితం చేసింది. అనంతరం ఏఐ ఆధారిత ఆటోమేటెడ్ కంటెంట్ ఫిల్టర్లలో జరిగిన పొరపాటు కారణంగానే ఘటన జరిగిందని పేర్కొని ప్రధాని పోస్ట్ను పునరుద్ధరించి క్షమాపణలు తెలిపింది.
మోదీ వీడియో తొలగింపు అంశం- క్షమాపణ చెప్పిన మార్క్ జుకర్బర్గ్!
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