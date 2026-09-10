బ్రిక్స్కు భారత్ మండపం ముస్తాబు- జిన్పింగ్తో మోదీ భేటీ అయ్యే ఛాన్స్! సమ్మిట్లో ఆ అంశాలపైనే ప్రధాన చర్చ
సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీలలో భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్ సదస్సు- ఈ సమ్మిట్కు అధ్యక్షత వహించనున్న ప్రధాని మోదీ- ఈ కార్యక్రమానికి చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ హాజరయ్యే అవకాశం
Published : September 10, 2026 at 11:02 AM IST
BRICS Summit 2026 India : బ్రిక్స్ సదస్సు- 2026కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు భారత్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో దేశ రాజధాని దిల్లీ పోస్టర్లు, కాంతివంతమైన అలంకరణలతో కళకళలాడుతోంది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉన్నత స్థాయి సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించనున్నారు. సెప్టెంబరు 12-13న జరగనున్న సమ్మిట్లో సభ్య దేశాలు, భాగస్వామ్య దేశాలు, ఇతర దేశాల నుంచి ఆహ్వానితులైన దేశాధినేతలు, విదేశీ ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల అధినేతలు, ముఖ్య ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. ఈ భేటీకి వచ్చే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో ప్రధాని మోదీ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సదస్సు ప్రారంభమయ్యే మొదటి రోజే చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో మోదీ ధ్వైపాక్షిక సమావేశం అవుతారని తెలుస్తోంది. భారత్ అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ బ్రిక్స్ సమావేశం స్థితిస్థాపకత, ఆవిష్కరణ, సహకారం, సుస్థిరత అనే నాలుగు అంశాల అజెండాగా జరగనుంది. అలాగే బ్రిక్స్ కూటమి అజెండాలో వాతావరణ మార్పులు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే ఇంధన పరివర్తన, వాతావరణ స్థితిస్థాపకత, కీలక ఖనిజాలు, వాతావరణ ఆర్థిక సహాయంపై జరిగే చర్చలలో గ్లోబల్ సౌత్ ప్రాధాన్యతలను కేంద్ర స్థానంలో ఉంచాలని భారత్ భావిస్తోంది.