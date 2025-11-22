ETV Bharat / bharat

విద్యార్థుల కోసం 'జెన్​-జెడ్​' పోస్టాఫీస్​లు- వాటిలో ఆధునిక సౌకర్యాలు, ప్రత్యేకతలివే!

దేశంలోని విద్యా సంస్థల్లో జెన్​-జెడ్​ పోస్టాఫీసులు- విద్యార్థుల కోసం అనుకూలమైన వాతారణం

Gen Z Post Office in India
Gen Z Post Office in India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 12:04 PM IST

Gen Z Post Office in India : యువత కోసం ఆధునిక సేవలను అందించే దిశగా పోస్టల్ విభాగం వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశంలో జెన్​-జెడ్​ థీమ్​తో పోస్టాఫీస్​లను తీసుకొచ్చింది. దిల్లీలో రెండు పోస్టాఫీసులను ప్రారంభించారు. అసలు ఈ జెన్- జెడ్ పోస్టాఫీసులు ఎందుకు? అవి ఎలా పని చేస్తాయి? ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మొదటి జెన్​-జెడ్​ పోస్టాఫీసును నవంబర్ 19న ఐఐటీ దిల్లీలో ప్రారంభించారు. నవంబర్ 20న దిల్లీ యూనివర్సిటీలో మరొక పోస్టాఫీసును ప్రారంభించారు. పోస్టల్ విభాగం కేవలం లేఖలను పంపించడానికే కాకుండా నేటి డిజిటల్ యుగానికి అనుగుణంగా వివిధ సేవలు అందించే కేంద్రంగా మార్పు చెందిందని యువతకు చూపించడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటు చేసింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి మొత్తం 46 విద్యా సంస్థల్లో ఉన్న పోస్టాఫీసులను జెన్-జెడ్​ పోస్టాఫీసులుగా ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

పోస్టాఫీసు ప్రత్యేకతలివే!
ఈ జెన్​-జెడ్ పోస్టాఫీసు కేవలం పార్శిల్స్, లేఖలు పంపించడంతో పాటు సోషల్ లెర్నింగ్ స్పేస్​గా రూపొందించారు. విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉచితంగా వైఫైను వినియోగించుకోవచ్చు. అలాగే పుస్తకాలు చుదువుకునే ఓ లైబ్రెరీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సౌకర్యవంతంగా కూర్చొని ఆర్ట్ ప్రదర్శనలను వీక్షించవచ్చు. క్యాంపస్‌లో విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, స్థానిక నివాసితులు స్వేచ్ఛగా సమయం గడపడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంటరాక్షన్ జోన్‌గా ఉంటుంది. ఈ పోస్టాఫీసుల్లో క్యూఆర్-ఆధారిత పార్శిల్ బుకింగ్, విద్యార్థులకు అనుకూలమైన స్పీడ్ పోస్ట్ డిస్కౌంట్‌లతో సహా స్మార్ట్ సర్వీసులు ఉన్నాయి.

విద్యార్థులు హాయిగా చదువుకునే సౌకర్యం
చదువుకోవడానికి ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కోరుకునే విద్యార్థులకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులతో పాటు సాధారణ పాఠకులు కూడా ఆకర్షించే విధాంగా వివిధ రకాల పుస్తకాలు, మ్యాగ్​జైన్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

యువ కళాకారుల కోసం ఆర్ట్ కార్నర్
ఈ జెన్​-జెడ్​ పోస్టాఫీసులో ఆర్ట్​ కార్నర్​ కూడా ఉంటుంది. అందులో విద్యార్థులు రూపొందించిన చిత్రాలు, స్కెచ్‌లు, ఫొటోగ్రాఫ్‌లను ప్రదర్శిస్తుంది. దీంతో యువ కళాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు ఒక వేదిక అందించడంతో పాటు క్యాంపస్‌లో సృజనాత్మక వాతావరణాన్ని పెంచుతుంది. విద్యాలయాలను శక్తివంతమైన ప్రదేశాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా చొరవను ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ పోస్టాఫీసులు విద్యార్థులకు ఆకర్షణీయంగా, ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.

Gen Z Post Office in India
జెన్​-జెడ్ పోస్టాఫీసు (ETV Bharat)

ఇక దిల్లీ యూనివర్సిటీలోని పోస్టాఫీసును మిరాండా హౌస్ అడ్వైజరీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ సహకారంతో రూపొందించారు. ఇందులో 'రామాయణ్ సాగా ఆఫ్​ శ్రీరామ్- ఎ జర్నీ త్రూ స్టాంప్స్' అనే ప్రత్యేక పుస్తకం ఉందని పోస్ట్ మాస్టర్ అర్చన శర్మ తెలిపారు. ఈ పుస్తకం రామాయణ కథనాన్ని, పాత్రలను పోస్టేజ్ స్టాంప్‌ల ద్వారా వివరిస్తుందని, విద్యార్థుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తించిందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు తరచుగా పోస్టాఫీస్‌ను సందర్శిస్తూ ప్రశ్నలు అడుగుతారని, సూచనలు అందిస్తారని, మరింత ఆధునికతకు ఆలోచనలు పంచుకుంటారని అన్నారు.

Gen Z Post Office in India
దిల్లీ యూనివర్శిటీలోని జెన్​-జెడ్ పోస్టాఫీసు (ETV Bharat)

చాలా మంది విద్యార్థులకు పోస్టల్ విభాగం అందించే పూర్తి స్థాయి ఆర్థిక, కమ్యూనికేషన్ సేవలపై అవగాహన లేదని అర్చన శర్మ తెలిపారు. అందుకోసమే ఈ ఆధునిక సేవల కూడిన పోస్టల్ వ్వవస్థను తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు. స్పీడ్ పోస్టు, పార్సిల్ సేవలు, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టికల్ బుకింగ్, సేవింగ్స్ అకౌంట్లు, రెకరింగ్ డిపాజిట్ (RD), ఎంఐఎస్, పీపీఎఫ్, సీనియర్ సిటిజన్ అకౌంట్లు, మరెన్నో పోస్టల్ పథకాలు గురించి తెలియజేస్తున్నాని అన్నారు.

