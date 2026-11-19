"భారత్ సరికొత్త ఆట ఆడుతోంది"- యూపీఏపై 'GTA' స్టైల్ పంచ్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ
GTA Reference Modi Pictures : జీటీఏ వెర్షన్ 6 నేడు విడుదలైంది. మే 2014లో మోదీ ప్రధాని కావడానికి ముందు జీటీఏ 5 విడుదలైంది.
Published : November 19, 2026 at 11:36 AM IST
వీడియో గేమ్ గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో (జీటీఏ-6) థీమ్ను ఉపయోగిస్తూ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, గత యూపీఏ పాలనపై తనదైన శైలిలో విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వ 11 ఏళ్ల అభివృద్ధిని గత యూపీఏ ప్రభుత్వ పాలనతో పోల్చారు. జీటీఏ వెర్షన్ 6 విడుదలైన సందర్భంగా, 2013లో జీటీఏ 5 విడుదలైన నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులను, నేటి ఆర్థిక సూచికలతో పోలుస్తూ "భారతదేశం సరికొత్త ఆట ఆడుతోంది" అని ఆయన గురువారం తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. మే 2014లో మోదీ ప్రధాని కావడానికి కొన్ని నెలల ముందు జీటీఏ 5 విడుదలైంది. ఈ రెండు గేమ్ల విడుదలకు మధ్య ఉన్న కాలాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని భారతదేశంలో వచ్చిన కీలక మార్పులను ఆయన వివరించారు.
ఈ పోస్ట్ ద్వారా 2013 నాటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం సాధించిన ప్రగతిని మోదీ గణాంకాలతో సహా వివరించారు. గతంలో 'ఫ్రెజైల్ ఫైవ్' ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా ఉన్న భారత్ నేడు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారిందని, తీవ్ర పేదరికం 27 శాతం నుంచి 2.6 శాతానికి తగ్గిందని ఆయన తెలిపారు. అలాగే పారిశుద్ధ్యం 39 శాతం నుంచి 100 శాతానికి చేరుకోవడం, సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యం 175 గిగావాట్లకు, రైల్వే విద్యుదీకరణ 99.6 శాతానికి పెరగడం, అంతరిక్ష స్టార్టప్ల వృద్ధి, 5జీ ఇంటర్నెట్ ధరలు రూ.7.51కి తగ్గడం వంటి అంశాలను ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.
India is playing a whole new game! https://t.co/CMkMbK6vII— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026