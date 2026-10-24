దేశ రక్షణలో ప్రజలకూ శిక్షణ- 60 వేల మందితో సివిల్ డిఫెన్స్ నెట్వర్క్
దేశంలో భద్రతా సవాళ్లు, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్ర హోంశాఖ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. భారత సైన్యంతో కలిసి 60 వేల మంది సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లకు శిక్షణ అందించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించింది.
Published : October 24, 2026 at 11:28 AM IST
Indian Army Training For Civilians : దేశ భద్రత విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. యుద్ధ పరిస్థితులు, డ్రోన్ దాడులు, అగ్నిప్రమాదాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వంటి అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలను కూడా సిద్ధం చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర హోంశాఖ భారత సైన్యంతో కలిసి ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనుంది. తొలిసారిగా 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 60 వేల మంది సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లకు శిక్షణ అందించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి దశలో 600 మంది సివిల్ డిఫెన్స్ మాస్టర్ ట్రైనర్లకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఒక్కో రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నుంచి 50 మంది చొప్పున ఎంపిక చేసి, మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తారు. నవంబర్ 2026 రెండో వారం నాటికి ఈ శిక్షణ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకోసం భారత సైన్యానికి చెందిన ప్రత్యేక శిక్షణ కేంద్రాలను ఉపయోగించనున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2026 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట నుంచి చేసిన ప్రసంగంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన బలమైన సివిల్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే ఆలోచనను ప్రకటించారు. మారుతున్న భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలను, స్వచ్ఛంద సేవకులను సిద్ధం చేయడం ఈ ఆలోచనలో భాగం. దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలోని అగ్నిమాపక సేవలు, సివిల్ డిఫెన్స్, హోంగార్డుల డైరెక్టరేట్ జనరల్ భారత సైన్యంతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది.
శిక్షణలో ఏమేం నేర్పిస్తారంటే
ఈ శిక్షణలో ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై దృష్టి పెట్టనున్నారు. మొదటిది ఆధునిక భద్రతా ముప్పులపై అవగాహన. ఇందులో ఆధునిక యుద్ధ పద్ధతులు, డ్రోన్ల వల్ల ఎదురయ్యే ప్రమాదాలు, వైమానిక దాడుల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను నేర్పిస్తారు. రెండోది రక్షణ, అత్యవసర సహాయక చర్యలు. కీలక భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాల రక్షణ, అగ్నిప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడం, రసాయనాలు, జీవ సంబంధ పదార్థాలు, రేడియేషన్, అణు సంబంధిత ప్రమాదాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి ప్రాథమిక సహాయం అందించడం, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని గుర్తించడం, వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం వంటి అంశాల్లోనూ శిక్షణ ఇస్తారు. మూడోది సమాచార వ్యవస్థలు, సమన్వయం. అత్యవసర సమయంలో సమాచారాన్ని వేగంగా చేరవేయడం, సైబర్ భద్రతపై జాగ్రత్తలు, డిజిటల్ వ్యవస్థలను సురక్షితంగా ఉపయోగించడం, సైన్యం-పౌర విభాగాల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయడం వంటి అంశాలను ఇందులో చేర్చారు.
జమ్మూ కశ్మీర్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, దిల్లీ, మేఘాలయ, సిక్కిం, అసోం, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాయి. ఈ శిక్షణలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, శిక్షణ పొందిన ప్రతి మాస్టర్ ట్రైనర్ తన ప్రాంతంలో మరో 100 మంది సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇస్తారు. ఇలా 600 మంది ద్వారా మొత్తం 60 వేల మందికి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ప్రభుత్వ విభాగాలకు సహకరించేలా వాలంటీర్లను సిద్ధం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం.
30 లక్షల మందికి ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ
మరోవైపు పోలీసు, పారామిలటరీ, విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బందికి వేగంగా సమాచారం చేరవేసేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖ భావిస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా దాదాపు 30 లక్షల మంది సిబ్బందికి వాయిస్, వీడియో, డేటా సేవలు అందించాలని ప్రతిపాదించింది. దీనికి సంబంధించి నెట్వర్క్ నిర్మాణం, ఉపయోగించాల్సిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఖర్చు, భారత పరిస్థితులకు అనుకూలత వంటి అంశాలపై ప్రజలు, సంబంధిత సంస్థల నుంచి అభిప్రాయాలు కోరింది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా అత్యవసర సమయంలో సిబ్బంది ఒకరితో ఒకరు నేరుగా మాట్లాడటంతోపాటు వీడియోలు, ఇతర సమాచారాన్ని వేగంగా పంచుకోవచ్చు.
రాష్ట్రాల పోలీసు విభాగాలు, కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు, జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం, అగ్నిమాపక, వైద్య సేవలు, ఇతర ప్రజా భద్రతా విభాగాలకు ఈ నెట్వర్క్ ఉపయోగపడనుంది. అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, అమృత్సర్, బస్తర్, బెంగళూరు, గువాహటి, లద్దాఖ్, లక్షద్వీప్, ముంబయి, రుద్రప్రయాగ్, విశాఖపట్నం ప్రాంతాలను ప్రయోగాత్మక అమలు కోసం ఎంపిక చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 814-824 మెగాహెర్ట్జ్, 859-869 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లలో స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపునకు సూత్రప్రాయ ఆమోదం ఉంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలకు అనుగుణంగా రేడియో పరికరాలు, వాణిజ్య పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా అనే వివరాలను కూడా హోంశాఖ తెలుసుకోవాలనుకుంటోంది.
మొత్తం 30 లక్షల పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సిబ్బంది కోసం సుమారు 21 లక్షల ప్రత్యేక పరికరాలు, ఉన్నతాధికారుల కోసం 6 లక్షల స్మార్ట్ఫోన్ తరహా పరికరాలు, వాహనాల్లో లేదా స్థిర ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే మరో 3 లక్షల పరికరాలు ఉంటాయి. సిబ్బంది ధరించే కెమెరాల సంఖ్యపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవైపు సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లకు సైన్యం ద్వారా శిక్షణ, మరోవైపు భద్రతా సిబ్బందికి ప్రత్యేక సమాచార వ్యవస్థ, ఈ రెండు చర్యలతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించే సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని కేంద్ర హోంశాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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