దేశానికి మార్చి చివరికల్లా నక్సలిజం నుంచి విముక్తి: అమిత్‌ షా

నక్సలిజం నిర్మూలనలో సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ కీలకపాత్ర పోషించిందన్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా- రెడ్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్న వారిని భద్రతాదళాలు ఓడించాయన్న షా

Union Home Minister Amit Shah
Union Home Minister Amit Shah (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 5:26 PM IST

1 Min Read
Amit Shah On Maoists Eliminating : దేశంలో నక్సలిజాన్ని తుదముట్టించాలని మోదీ సర్కార్‌ తీసుకున్న సంకల్పాన్ని పూర్తిచేయటంలో సీఐఎస్​ఎఫ్​ కీలకభూమిక పోషించినట్లు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా పేర్కొన్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్, తెలంగాణలో నక్సలిజాన్ని నిర్మూలించడంలో సీఐఎస్​ఎఫ్ కీలకపాత్ర పోషించిందన్నారు. ఒడిశాలోని ముండలిలో జరిగిన సీఐఎస్​ఎఫ్ 57వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న అమిత్‌ షా తిరుపతి నుంచి పశుపతి వరకు రెడ్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలని కలలు కనేవారి కలలను భద్రతా దళాలు కల్లలు చేశాయన్నారు.

"ఈ సందర్భంగా దేశప్రజలకు ఒక విషయం స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నా. 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశం నక్సల్స్‌రహితంగా మారుతుంది. తిరుపతి నుంచి పశుపతి వరకు రెడ్‌ కారిడార్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కలలు కన్నవారిని భద్రతాదళాలు పూర్తిగా ఓడించి తమ ఆధిపత్యం చాటుకుకున్నాయి. ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో భద్రతాదళాలకు ఇది అతిపెద్ద విజయం కానుంది."- అమిత్‌ షా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి

