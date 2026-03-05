ఖమేనీ మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన భారత్- కేంద్రం తరఫున సందేశాన్ని రాసిన విక్రమ్ మిస్రీ
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ మృతికి సంతాపం తెలిపిన భారత్- దిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయానికి వెళ్లిన విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ- భారత్ తరపున సంతాప పుస్తకంలో సంతకం చేసిన మిస్రీ
Published : March 5, 2026 at 7:12 PM IST
India Condolences Khamenei Death : ఇజ్రాయెల్, అమెరికా జరిపిన సంయుక్త దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి పట్ల భారత్ సంతాపం తెలిపింది. ఈ మేరకు దిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయానికి వెళ్లిన భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ కేంద్రం తరఫున సంతాప సందేశాన్ని రాశారు. అనంతరం భారత్లో ఇరాన్ రాయబారితో విక్రమ్ మిస్రీ మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది.
గత నెల 28న ఇజ్రాయెల్, అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో ఖమేనీ మరణించారు. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభాన్ని దౌత్యపరమైన చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ సూచించింది. అయితే ఖమేనీ మరణంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించకపోవడాన్ని పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు తప్పుబట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి నేరుగా రాయబార కార్యాలయానికి వెళ్లి సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. మరోవైపు, భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కూడా ఇరాన్ ప్రతినిధి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చితో ఫోన్లో సంభాషించినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ వారి ఏం మాట్లాడుకున్నారన్న విషయంపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. మరోవైపు, భారత్లోని ఇరాన్ రాయబారి మొహమ్మద్ ఫథాలీతో, విక్రమ్ మిస్రీ సంభాషించిన ఛాయాచిత్రాలను కూడా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది.
చమురు ట్యాంకర్పై దాడి- ఇద్దరు భారతీయులు మృతి!
ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొని నేటికి ఆరో రోజుకు చేరింది. అయితే, గురువారం ఒమన్లో స్కైలైట్ అనే చమురు ట్యాంకర్పై దాడి జరిగింది. ఆ సమయంలో నౌకలో మొత్తం 20 మంది సిబ్బంది ఉండగా, వారిలో 15 మంది భారతీయులు, ఐదుగురు ఇరాన్కు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడిలో ఇద్దరు భారతీయులు మృతిచెందారని పేర్కొన్నారు. కాగా, మృతులు బిహార్కు చెందిన కెప్టెన్ అశిశ్ కుమార్, ముంబయికి చెందిన దీక్షిత్ సోలంకిగా అధికారులు గుర్తించారు. అయితే, ఒమన్లోని ముసందమ్ ద్వీపకల్పం సమీపంలో ఈ దాడి జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. దాడి అనంతరం అందరినీ రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే, దాడి అనంతరం నౌకలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి ఇద్దరి మృతదేహాలు కాలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అశీశ్ కుమార్ మృతదేహాన్ని కెప్టెన్ క్యాబిన్లో గుర్తించారు. ఆయన ఇటీవలే ఈ నౌకలో కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టాడని ఆయన సోదరుడు ఆకాశ్ తెలిపారు. అశీశ్కు భార్య, ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. ఆయన మరణంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఇదిలా ఉండగా, ముంబయి నివాసి అయిన దిక్షిత్ సోలంకి ఇటీవల తన తల్లి అంత్యక్రియలకు హాజరైన అనంతరం తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఇక రాజస్థాన్కు చెందిన దలీప్ సింగ్ జనవరి 22న ఈ నౌకలో విధులు ప్రారంభించారు. దాడి జరిగిన సమయంలో ఆయన కెప్టెన్ అశీశ్ కుమార్తో కలిసి ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయన గల్లంతయ్యారని, ఈ మేరకు ఆయన కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
హర్మూజ్ జలసంధి పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఓ ఇరుకైన మార్గం. దీని ద్వారా ప్రపంచంలోని చమురు సరఫరాలో సుమారు ఐదో వంతు ఈ మార్గం ద్వారానే వెళుతోంది. ఉత్తరాన ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే ట్యాంకర్లు సౌదీ అరేబియా, కువైట్, ఇరాక్, ఖతర్, బహ్రెయిన్, యూఏఈ, ఇరాన్ దేశాల నుంచి చమురు, సహజవాయువు ట్యాంకర్లు ఈ జలసంధి మార్గం ద్వారా ఆసియా దేశాలకు తరలిస్తుంటాయి.
