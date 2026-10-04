ఎటునుంచైనా దాడి చేసే సామర్థ్యం ఇండియాకే సొంతం- భారత్ వద్ద 190 అణ్వాయుధాలు!
అంతర్జాతీయ సంస్థ BAS సంచలన నివేదిక- నో ఫస్ట్ యూజ్' విధానానికి కట్టుబడి ఉన్నా బలమైన ప్రతిదాడికి సిద్ధంగా ఉన్న భారత్- చైనా, పాకిస్థాన్లోని ప్రతి మూలను ఛేదించగల 'అగ్ని-5' క్షిపణి
Published : October 4, 2026 at 7:25 PM IST
India Nuclear Warheads Count 2026 : భారతదేశ అణు సామర్థ్యం, రక్షణ శక్తిపై అంతర్జాతీయంగా మరోసారి కీలకమైన నివేదిక వెలువడింది. భారత్ వద్ద ప్రస్తుతం సుమారు 190 అణ్వాయుధాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, శత్రుదేశాల గుండెల్లో నిద్రపోయేలా సుదూర లక్ష్యాలను కచ్చితత్వంతో ఛేదించగల అధునాతన క్షిపణి వ్యవస్థలను నిరంతరం ఆధునీకరిస్తోందని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థ 'బులెటిన్ ఆఫ్ ద అటామిక్ సైంటిస్ట్స్' వెల్లడించింది. ముందుగా అణుదాడి చేయం అనే సూత్రానికి కట్టుబడి ఉంటూనే శత్రువులు దాడికి పాల్పడితే కోలుకోలేని దెబ్బతీసే రీతిలో భూమి, ఆకాశం, సముద్ర మార్గాల్లో 'న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్'ను భారత్ సిద్ధంగా ఉంచుకుంది.
భూమి, ఆకాశం, సముద్రం నుంచి అణు దాడులు చేయగల సామర్థ్యం భారత్కు సొంతం
భారత్ తన వద్ద ఉన్న అణు ఆయుధ సంపత్తిని, క్షిపణి పరిధిని అధికారికంగా ఎప్పుడూ బహిర్గతం చేయదు. అయినప్పటికీ, భారత్ వద్ద దాదాపు 190 అణ్వాయుధాలు ఉండే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇతర దేశాల సహాయం లేకుండా స్వదేశీ సాంకేతికతతో DRDO అభివృద్ధి చేసిన క్షిపణులు భారత్కు బలమైన రక్షణ కవచంగా మారాయని కొనియాడారు. ఆకాశ మార్గంలో అణు దాడులు చేయగల సామర్థ్యంలో మిరాజ్ 2000, జాగ్వార్ విమానాలు ప్రస్తుతం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో జాగ్వార్ విమానాల స్థానంలో ఫ్రాన్స్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన అత్యాధునిక రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు ఈ బాధ్యతలను స్వీకరించనున్నాయి.
నౌకాదళంలోకి మూడో అణు జలాంతర్గామి 'INS అరిధమన్'
భారత సాయుధ దళాల వెన్నెముకగా నిలిచిన అగ్ని క్షిపణులు సుదూర లక్ష్యాలను ఛేదించగలవు. అగ్ని-I నుంచి అగ్ని-IV క్షిపణులు 700 కిలోమీటర్ల నుంచి 3,500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరిధి కలిగి ఉన్నాయి. 6 వేల కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగి ఉన్న అగ్ని-5 మొత్తం పాకిస్థాన్, చైనా భూభాగంతో పాటు మధ్య ఆసియా, రష్యా, ఆగ్నేయాసియా, పశ్చిమాసియా, ఐరోపా ఖండంలోని ప్రధాన భాగాలను లక్ష్యంగా చేసుకోగలదు. అగ్ని-5 ద్వారా ఒకేసారి వేర్వేరు లక్ష్యాలపై దాడి చేసే సాంకేతికతను భారత్ ఇప్పటికే విజవంతంగా పరీక్షించింది. అణుదాడికి గురైనా సరే, తిరిగి శత్రువుపై భయంకరమైన ప్రతిదాడి చేయడంలో సముద్ర ఆధారిత 'న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్' కీలకమైనది. భారత్ తన మూడో స్వదేశీ అణు జలాంతర్గామి 'INS అరిధమన్'ను నౌకాదళంలో చేర్చింది. ఇప్పటికే సేవలందిస్తున్న INS అరిహంత్, INS అరిఘాత్లతో పాటు INS అరిధమన్ చేరికతో భారత్ సముద్ర అణు రక్షణ వ్యవస్థ అత్యంత శక్తివంతంగా మారింది. సముద్ర గర్భం నుంచి ప్రయోగించే K-4 క్షిపణులు కూడా త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఏఏ దేశాల వద్ద ఎన్ని ఉన్నాయంటే?
ఇదిలా ఉండగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, యుద్ధాల నేపథ్యంలో ఇటీవలి కాలంలో అనేక దేశాలు తమ సైనిక సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అణుశక్తి కలిగిన దేశాలు తమ ఆయుధ సంపత్తిని మరింత మెరుగుపరుచుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలో అత్యధిక అణ్వాయుధాలున్న దేశాలుగా అమెరికా, రష్యా ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. ఈ మేరకు స్టాక్హోమ్ అంతర్జాతీయ శాంతి పరిశోధన సంస్థ (సిప్రి) కొద్దిరోజుల క్రితం ఒక నివేదికలో వెల్లడించింది. రష్యా వద్ద 5,420, అమెరికా వద్ద 5,042 అణు వార్హెడ్లు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణుశక్తి దేశాలు కలిగిన దేశాలు తొమ్మిది కాగా, వాటి వద్ద మొత్తంగా 12వేలకు పైగా అణ్వాయుధాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ జాబితాలో యూకే (225), ఫ్రాన్స్ (370), ఉత్తరకొరియా (60), ఇజ్రాయెల్ (90), దేశాలున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరి నాటికి భారత్ వద్ద 190 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని, అది పాక్ కంటే ఎక్కువేనని సిప్రి నివేదించింది. ఏడాది వ్యవధిలో భారత్ 10 వార్హెడ్లను పెంచుకుందని నివేదికలో పేర్కొంది. అలాగే, చైనా వద్ద 620 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. గతేడాదితో పోలిస్తే బీజింగ్ 20 అణు వార్హెడ్లను తన ఆయుధాగారంలోకి చేర్చుకుందని తెలిపింది.
హనీట్రాప్లో నేవీ అధికారి- పాకిస్థాన్కు సీక్రెట్లు చేరవేస్తున్న నావికుడి అరెస్ట్
అమెరికా కావాలనే ఒంటరి శక్తిగా మారింది- చైనా ఎదుగుదలతో ప్రపంచంలో కొత్త పోటీ- జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు