ఉగ్రదాడులపై ఇక భారత్ మౌనంగా ఉండదు- సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేస్తుంది- స్పష్టం చేసిన ప్రధాని మోదీ
Published : October 17, 2025 at 9:11 PM IST
India Now Unstoppable Says Modi : భారత్ ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్ అని, ఉగ్రదాడుల తర్వాత ఏమాత్రం మౌనంగా ఉండదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, వైమానిక దాడుల ద్వారా ఎదురుదాడి చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం ప్రముఖ వార్తా సంస్థ సమ్మిట్లో ప్రసింగించిన ఆయన, అనేక అడ్డంకులు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ను ఎవరూ ఆపలేరని తేల్చిచెప్పారు.
"భారత్ ఇకపై ఉగ్రవాద దాడుల తర్వాత మౌనంగా ఉండదు. వైమానిక దాడులు, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఆపరేషన్ సిందూర్ ద్వారా వారికి తగిన సమాధానం ఇస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలే ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నప్పుడు, భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ముందుకు సాగింది. తద్వారా మనపై విమర్శలు చేస్తున్నవారిదే తప్పు అని నిరూపించింది. ప్రస్తుతం భారత్ ఎక్కడా, దేనినీ ఆపే మానసిక స్థితిలో లేదు. ఎన్నో రోడ్బ్లాక్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ అన్స్టాపబుల్గా ముందుకు వెళ్తుంది. మేము ఆగము లేదా నెమ్మదిగా వెళ్లము. 140 కోట్ల మంది భారతీయులు పూర్తి వేగంతో కలిసి ముందుకు సాగుతారు." - ప్రధాని మోదీ
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న పాక్ ఉగ్రవాదులు జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గాంలోకి చొరబడి 26 మంది అమాయకులను పొట్టనపెట్టుకున్నారు. దీనితో భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నాశనం చేసి, ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్పై దాడికి దిగింది. కానీ భారత్ దెబ్బకు కాళ్లబేరానికి వచ్చి సంధి చేసుకుందామని వేడుకుంది. ఈ విధంగా ఉగ్రదాడులపై ఇక మౌనంగా ఉండేది లేదని భారత్ ముష్కర పాకిస్థాన్కు తేల్చిచెప్పింది.
అగ్రగామి ఆర్థిక వ్యవస్థ
ఐదు పేద దేశాల్లో ఒకటిగా ఉన్న భారత్ నేడు ప్రపంచంలోనే ఐదు అగ్రస్థాయి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా మారింది. చిప్స్ నుంచి షిప్స్ వరకు భారత్ స్వావలంబన సాధించింది. ప్రతి రంగంలోనూ తనదైన విశ్వసంతో ముందుకు సాగుతోంది' అని మోదీ అన్నారు.
కాంగ్రెస్ పాలనలో!
"కాంగ్రెస్ పాలనలో బ్యాంకుల జాతీయీకరణ చేశారు. దీని వల్ల బ్యాంకుల నిరర్థక ఆస్తులు పర్వతాల మాదిరిగా పెరిగిపోయాయి. ఆర్థిక, ఇతర ఆస్తులను ప్రజాస్వామికీకరణే అన్స్టాపబుల్ ఇండియాకు కీలక చోదకశక్తి. ప్రజలే భారతదేశానికి అతిపెద్ద బలం. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఒత్తిడి, జోక్యం లేనప్పుడే వారు రాణించగలుగుతారు" అని మోదీ అన్నారు.
"ఇక డిజిటల్ ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన విషయంలో భారత్ ముందడుగు వేసింది. ఇది అసాధ్యం అన్నవారిందరిదీ తప్పు అని నిరూపించింది. నేడు ప్రపంచం మన భారతదేశాన్ని నమ్మకమైన, బాధ్యతాయుతమైన, గొప్ప భాగస్వామిగా, అవకాశల భూమిగా చూస్తోంది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ఎవరూ ఊహించలేదు!
"ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఇండియా ఉంది. గత మూడు ఏళ్లలో భారత్ సగటున 7.8 శాతం మేర వృద్ధి చెందింది. భారత్ ఇంత గొప్పగా ఆర్థిక వృద్ధి సాధిస్తుందని ఎవరూ ఊహించి ఉండరు. ప్రస్తుతం ఇండియాలోకి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. వాస్తవానికి అద్భుతమైన అవకాశాలకు భారత్ గేట్వే వంటిది. అందుకే ప్రపంచం మొత్తం భారత్ను ఆశాకిరణంగా చూస్తోంది" అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.