మిలిటరీ వ్యయం: టాప్-5లో భారత్- పాకిస్థాన్ కంటే 9 రెట్లు అధికం!
రక్షణ వ్యయంలో 5వ స్థానంలో భారత్ - 2.8 ట్రిలియన్ డాలర్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన ప్రపంచ సైనిక వ్యయం
Published : April 28, 2026 at 1:06 PM IST
India Defence Spending : ప్రపంచ సైనిక వ్యయంలో భారత్ టాప్-5లో నిలిచింది. సైన్యాన్ని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తూ, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సైనిక వ్యయం చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్ 5వ స్థానంలో నిలిచింది. పాకిస్థాన్పై చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్', చైనాతో సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్ తన ఆయుధ సంపత్తిని భారీగా పెంచుకుంటోంది.
టాప్-5 దేశాలు ఇవే!
స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సిప్రీ) తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచ సైనిక వ్యయంలో కేవలం కొన్ని దేశాలే ప్రధాన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. వాటిలో అమెరికా 954 బిలియన్ డాలర్లతో అందరి కంటే చాలా ముందు వరుసలో ఉంది. చైనా 336 బిలియన్ డాలర్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. తద్వారా వరుసగా 31 ఏళ్లపాటు రక్షణ బడ్జెట్ను పెంచిన దేశంగా తన రికార్డును అలాగే పదిలంగా కొనసాగిస్తోంది. మరోవైపు ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యా రక్షణ వ్యయం కోసం 190 బిలియన్ డాలర్లను కేటాయించింది. ఈ విధంగా అది ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. జర్మనీ తన సైనిక వ్యయాన్ని 24 శాతం మేర భారీగా పెంచింది. తద్వారా దాని రక్షణ వ్యయం 114 బిలియన్ డాలర్లకు చేరి నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
సిప్రీ నివేదిక ప్రకారం, గ్లోబల్ డిఫెన్స్ ట్రెండ్స్లో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 2025 సంవత్సరానికి గాను భారత్ తన సైనిక రంగంపై 92.1 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసి ప్రపంచంలో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. అంతకు ముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 8.9 శాతం ఎక్కువ. ప్రపంచ సైనిక వ్యయంలో ఇది 3.2 శాతం. పాకిస్థాన్పై చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్, సైనిక వ్యవస్థలను అత్యవసరంగా కొనుగోలు చేయడం వల్లే భారత్ వ్యయం అమాంతం పెరిగింది. ఇక దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ కూడా తన సైనిక వ్యయాన్ని 11 శాతం పెంచి 11.9 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చింది. తద్వారా 40 దేశాల జాబితాలో పాక్ 31వ స్థానంలో నిలిచింది. ఏదిఏమైనప్పటికీ పాక్తో పోలిస్తే భారత సైనిక వ్యయం దాదాపు 9 రెట్లు అధికంగా ఉండడం గమనార్హం.చైనా, పాకిస్థాన్తో ఉన్న ఉద్రిక్తతల వల్లే భారత్ ఆయుధ కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేసిందని సిప్రీ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
దిగుమతుల్లో టాప్-2
మరోవైపు ఆయుధాల దిగుమతుల్లో భారత్ ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద దిగుమతిదారుగా కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ దిగుమతుల్లో ఇది 8.2 శాతం. అయితే, ఆయుధాల కోసం ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా భారత్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. రష్యా నుంచి దిగుమతులు క్రమంగా తగ్గిస్తూ ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాల వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ భారత్కు అతిపెద్ద ఆయుధ సరఫరాదారు రష్యాయే కావడం గమనార్హం.
భారీగా పెరుగుతున్న రక్షణ బడ్జెట్
2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్లో రక్షణ రంగానికి ఏకంగా రూ.7.85 లక్షల కోట్లు కేటాయించారు. ఇది గతంతో పోలిస్తే 15 శాతానికి పైగా ఎక్కువ. ఇందులో 2.19 లక్షల కోట్లను ఫైటర్ జెట్లు, సబ్మెరైన్లు, డ్రోన్లు, స్మార్ట్ వెపన్స్ కొనుగోలు కోసం మూలధన వ్యయంగా కేటాయించారు. మరోవైపు ప్రపంచ సైనిక వ్యయం 2025 నాటికి 2,887 బిలియన్ డాలర్లకు చేరి రికార్డు సృష్టించింది. ఇది గ్లోబల్ జీడీపీలో 2.5 శాతం. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ఐరోపా దేశాలు సైతం భారీగా ఆయుధాలను సమకూర్చుకుంటున్నాయి. ఉక్రెయిన్ ఏకంగా తన జీడీపీలో 40 శాతాన్ని కేవలం రక్షణ రంగం కోసమే ఖర్చు చేస్తుండటం, ప్రస్తుత ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు అద్దం పడుతోంది.
