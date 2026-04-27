భారత్​, న్యూజిలాండ్​​ FTA- రైతులు, యువత, స్టార్టప్​లకు చాలా మేలు: ప్రధాని మోదీ

భారత్​, న్యూజిలాండ్ సంబంధాల్లో ఇదో గొప్ప రోజు- స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఇరుదేశాల అభివృద్ధి మరింత వేగవంతం: ప్రధాని మోదీ

Published : April 27, 2026 at 5:15 PM IST

Modi On India New Zealand FTA : భారత్​, న్యూజిలాండ్​ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​-న్యూజిలాండ్​ సంబంధాల్లో ఇదో గొప్ప రోజు అని, ఇది ఇరుదేశాల అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేస్తుందని అన్నారు.

"భారత్​-న్యూజిలాండ్ భాగస్వామ్యంలో ఈ రోజు ఒక చారిత్రక ఘట్టంగా నిలిచిపోతుంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం మన రెండు దేశాల అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది మన మధ్య ఉన్న నమ్మకాన్ని, ఉమ్మడి విలువలను, ఆశయాలను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ ఒప్పందం వల్ల మన రైతులు, యువత, మహిళలు, ఎంఎస్​ఎంఈలు, చేతివృత్తులవారు, స్టార్టప్​లు, విద్యార్థులు, ఆవిష్కర్తలకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. ఇది అభివృద్ధికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. సరికొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. వివిధ రంగాల్లో మన సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. న్యూజిలాండ్ పెట్టనున్న 20 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.1.6 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడితో మన వ్యవసాయం, తయారీ, టెక్నాలజీ రంగాలకు మేలు జరుగుతుంది. ఇది ఇరుదేశాలకు మరింత సుసంపన్నమైన, చైతన్యవంతమైన భవిష్యత్​కు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

CHRISTOPHER LUXON ON INDIA NZ FTA
NEW ZEALAND INDIA FTA DEAL
INDIA NEW ZEALAND FTA IMPORTANCE
INDIA NEW ZEALAND FTA BENEFITS
MODI ON INDIA NEW ZEALAND FTA

