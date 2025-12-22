ETV Bharat / bharat

భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం

ఇండియా- న్యూజిలాండ్ మధ్య ట్రేడ్ డీల్- న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్​తో ఫోన్​లో సంభాషించిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఈ మేరకు ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం

India New Zealand Free Trade Agreement
PM Narendra Modi with New Zealand PM Christopher Luxon (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India New Zealand Free Trade Agreement : భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం న్యూజిలాండ్ ప్రధానమంత్రి క్రిస్టోఫర్ లక్సన్​తో టెలిఫోన్ సంభాషణ జరిపారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల నాయకులు సంయుక్తంగా భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రకటించారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం రెండు దేశాల మధ్య ఎక్కువ వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆవిష్కరణ, భాగస్వామ్య అవకాశాలకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుందని ఇరుదేశాధినేతలు అభిప్రాయపడ్డారు.

TAGGED:

INDIA NEW ZEALAND RELATIONS
INDIA NEW ZEALAND TRADE DEAL
INDIA NEW ZEALAND TRADE AGREEMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.