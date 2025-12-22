భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం
ఇండియా- న్యూజిలాండ్ మధ్య ట్రేడ్ డీల్- న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్తో ఫోన్లో సంభాషించిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఈ మేరకు ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం
PM Narendra Modi with New Zealand PM Christopher Luxon (ANI)
Published : December 22, 2025 at 12:11 PM IST
India New Zealand Free Trade Agreement : భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం న్యూజిలాండ్ ప్రధానమంత్రి క్రిస్టోఫర్ లక్సన్తో టెలిఫోన్ సంభాషణ జరిపారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల నాయకులు సంయుక్తంగా భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రకటించారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం రెండు దేశాల మధ్య ఎక్కువ వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆవిష్కరణ, భాగస్వామ్య అవకాశాలకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుందని ఇరుదేశాధినేతలు అభిప్రాయపడ్డారు.
Prime Minister Modi holds a telephone conversation with the Prime Minister of New Zealand: PIB Press Release pic.twitter.com/Xw3iFOuTuT— Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2025