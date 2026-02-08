వామపక్ష భావజాలం నుంచి దేశం త్వరగా విముక్తి పొందాలి : అమిత్ షా

ETV Bharat / bharat

Amit Shah on Naxalism : వామపక్ష భావజాలం నుంచి దేశం త్వరగా విముక్తి పొందాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వీడి లొంగిపోతే రెడ్ కార్పెట్ పరిచి స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. ఛత్తీస్‌గఢ్ రాజధాని నయా రాయ్‌పుర్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన, నక్సల్స్ సమస్యను అభివృద్ధితో ముడిపెట్టలేమని తెలిపారు. వామపక్ష భావజాలమే నక్సల్స్ సమస్యకు మూలమని ఆరోపించారు. వామపక్ష సిద్ధాంతం వెనక ఉన్న వాస్తవాన్ని భారత పౌరులు అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. కమ్యూనిస్టులు ఏ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నా అక్కడ అభివృద్ధి ఉండదని విమర్శించారు. వామపక్షాల సిద్ధాంతం విధ్వంసానికి సూచిక అని, దాని నుంచి దేశం త్వరగా బయటపడాలని అమిత్ షా అన్నారు. త్రిపుర, బంగాల్‌లో వామపక్షం ఉనికి కోల్పోయిందని కేరళలో కొంతవరకు మనుగడ సాగిస్తోందని తెలిపారు. తిరువనంతపురం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించడంతో అక్కడ కూడా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అంతకుముందు యాంటీ నక్సల్ ఆపరేషన్‌పై అమిత్ షా ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వచ్చేనెల 31 నాటికి నక్సలిజాన్ని నిర్మూలిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు.

