వామపక్ష భావజాలం నుంచి దేశం త్వరగా విముక్తి పొందాలి : అమిత్ షా
మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వీడి లొంగిపోతే రెడ్ కార్పెట్ పరిచి స్వాగతిస్తామని చెప్పిన షా
Published : February 8, 2026 at 7:35 PM IST
Amit Shah on Naxalism : వామపక్ష భావజాలం నుంచి దేశం త్వరగా విముక్తి పొందాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వీడి లొంగిపోతే రెడ్ కార్పెట్ పరిచి స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని నయా రాయ్పుర్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన, నక్సల్స్ సమస్యను అభివృద్ధితో ముడిపెట్టలేమని తెలిపారు. వామపక్ష భావజాలమే నక్సల్స్ సమస్యకు మూలమని ఆరోపించారు. వామపక్ష సిద్ధాంతం వెనక ఉన్న వాస్తవాన్ని భారత పౌరులు అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. కమ్యూనిస్టులు ఏ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నా అక్కడ అభివృద్ధి ఉండదని విమర్శించారు. వామపక్షాల సిద్ధాంతం విధ్వంసానికి సూచిక అని, దాని నుంచి దేశం త్వరగా బయటపడాలని అమిత్ షా అన్నారు. త్రిపుర, బంగాల్లో వామపక్షం ఉనికి కోల్పోయిందని కేరళలో కొంతవరకు మనుగడ సాగిస్తోందని తెలిపారు. తిరువనంతపురం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించడంతో అక్కడ కూడా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అంతకుముందు యాంటీ నక్సల్ ఆపరేషన్పై అమిత్ షా ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వచ్చేనెల 31 నాటికి నక్సలిజాన్ని నిర్మూలిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు.
#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | Union Home Minister Amit Shah says, " as soon as the congress government came to power here, a small state was suddenly confronted with numerous corruption issues, like something out of a horror film. at that time, i was the home minister, and… pic.twitter.com/BO2leXGJDj— ANI (@ANI) February 8, 2026
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपकी अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में आयोजित LWE सुरक्षा समीक्षा बैठक नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रगति का सशक्त संकेत है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 8, 2026
डबल इंजन सरकार की सटीक सुरक्षा-केंद्रित रणनीति, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर कड़ा प्रहार तथा प्रभावी… https://t.co/4tOVz5yyIB