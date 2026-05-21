'మోదీ టోఫీలు పంచే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు'- ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థితిపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన
మోదీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే నిపుణులు కూడా ఇప్పుడు బహిరంగంగా ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆరోపణ
Published : May 21, 2026 at 1:53 PM IST
Congress on Indian Economy : భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ దుస్థితిపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ద్రవ్యోల్బణం, పెట్టుబడులు, సరఫరా గొలుసులను సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోయిందని ఆరోపించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'జ్ఞానేశ్తో ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నారని', కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థపై 'కొత్త జ్ఞానం' అవసరమని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్చార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ జైరామ్ రమేష్ 'ఎక్స్'లో ప్రకటన చేశారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై సెంటిమెంట్ ఎంతగా దిగజారిందంటే, మోదీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే నిపుణులు కూడా ఇప్పుడు బహిరంగంగా ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇటలీ పర్యటన సందర్భంగా జరిగిన 'మెలోడీ' టాఫీ ఘటనపై కూడా ఆయన ప్రధానిని విమర్శించారు. ప్రధానమంత్రి టోఫీలు పంచే పనిలో బిజీగా ఉండి, ప్రజలకు నీతిబోధలు చేస్తున్నారని అన్నారు.
Our statement on the perilous state of the Indian economy amidst the PM’s toffee distribution and his pious sermons to the public pic.twitter.com/L4cz7KPUcz— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 21, 2026
"ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలు బాగా పెరిగాయి. అటు వృద్ధి అంచనాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఎఫ్డీఐలు తగ్గిపోతూనే ఉన్నాయి. సప్లై చైన్లను ఎంతో దారుణంగా నిర్వహించారు. ఇప్పుడు వినియోగదారులనే తమ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు బహిరంగంగా కోరారు. అయితే, ఈ ఆందోళనల్లో కొత్తదనం ఏమీ లేదు. చాలా రోజుల నుంచే కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. వాటిలో మందకొడిగా ఉన్న పెట్టుబడి వాతావరణమే అత్యంత ముఖ్యమైనది. దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనమవుతోంది. ఆర్థిక విధాన రూపకల్పనలో సమూలమైన మార్పు అవసరం. కానీ మోదీ ప్రభుత్వానికి ఎప్పటిలాగే తమను తాము ప్రశంసించుకోవడం తప్ప వేరే ఆలోచనలు లేకుండా పోయాయి. ప్రధాని మోదీ జ్ఞానేష్ సాయంతో ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తక్షణమే కొత్త జ్ఞానం అవసరం."
--జైరామ్ రమేష్, కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్చార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ
'ఆ పెరుగుదల లేకుండా ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం అసాధ్యం'
దేశంలో బలహీనమైన పెట్టుబడి వాతావరణంపై కాంగ్రెస్ నిరంతరం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూనే ఉందన్నారు జైరాం రమేశ్. ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల లేకుండా ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం సాధ్యం కాదన్నారు. స్తబ్దుగా ఉన్న వాస్తవ వేతనాలు వినియోగదారుల డిమాండ్ను బలహీనపరిచాయని చెప్పారు. దీనివల్ల ప్రైవేట్ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రోత్సాహం చాలా తక్కువగా ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. అటు కార్పొరేట్ ఇండియా పన్ను రేట్లు రికార్డు స్థాయిలో తక్కువగా ఉన్నాయని, కానీ దాని ఆదాయాలు మాత్రం రికార్డు స్థాయిలో ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు. స్టాక్ మార్కెట్ వాల్యుయేషన్లు చూస్తే ఈ విషయం అర్థం అవుతుందన్నారు.
మోదీ ప్రభుత్వం 'చందా లో ధంధా దో'
"వేతనాలు స్తంభించిపోవడం వల్ల అన్ని ఆదాయ వర్గాల్లో వినియోగ వృద్ధి తగ్గిపోయింది. అందువల్ల ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల రేటు ముందుకు సాగలేదు. వినియోగదారుల డిమాండ్ లేనప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి భారతీయ కంపెనీలకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఉండదు. ఇంకా అదనంగా విధానపరమైన మార్పులు, పరిపాలనా ఉత్తర్వులు, పన్ను నోటీసులు, పన్ను అధికారులు, దర్యాప్తు సంస్థల దాడులు, బెదిరింపుల కారణంగా పెట్టుబడిదారుల వర్గంలో భయం, వ్యాపార అనిశ్చితి నెలకొని ఉన్నాయి. ప్రధానికి అత్యంత సన్నిహితులు ప్రభుత్వ అండతో టేకోవర్లు చేయడం వల్ల యాజమాన్యం ఒకటే దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతోంది. ఈ బంధుప్రీతికి మోదానీ ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. మోదీ ప్రభుత్వం 'చందా లో ధంధా దో' (చందా ఇచ్చి వ్యాపారం చేసుకో) విధానాన్ని పాటిస్తుంది. ఫలితంగా పెట్టుబడులు పెట్టే స్థితిలో ఉన్నవారు అధిక సంఖ్యలో విదేశాలకు తరలిపోతున్నారు లేదా విదేశాల్లోనే పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు." అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.
