'త్వరలోనే ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాల తయారీలో భారత్ స్వయం సమృద్ధి'- అశ్విని వైష్ణవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
కీలక ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్లలో స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తున్న భారత్- ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ చైనాకు ఎగుమతి చేస్తున్న భారత పరిశ్రమలు- ఎన్క్లోజర్లు, ఆప్టికల్ ట్రాన్స్సీవర్స్, ఆనోడ్ మెటీరియల్స్లోనూ ఆత్మనిర్భరత
Published : August 17, 2026 at 9:56 PM IST
Vaishnaw On Electronics Components : భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం సరికొత్త చరిత్ర దిశగా అడుగులేస్తోంది. ఇప్పటివరకు కేవలం స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు వంటి ఉత్పత్తుల్ని అసెంబుల్ చేయడానికి పరిమితమైన భారత్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాలు, ముడి పదార్థాల తయారీలోనూ వేగంగా స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తోంది. తయారీ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుకుంటోంది. కీలక ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాల తయారీతో దేశీయ అవసరాల్ని దాదాపు పూర్తిగా తీర్చే స్థాయికి భారత్ చేరుకుంటోందని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. అనేక ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాల్లో 100 శాతం ఆత్మనిర్భరత సాధించిందని లేదా పూర్తి స్వయం సమృద్ధికి అత్యంత చేరువలో ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ (ECMS) కింద 5వ విడత అనుమతుల మంజూరు కార్యక్రమంలో మంత్రి - పరిశ్రమ ప్రతినిధుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో స్థానిక విలువను పెంచడం, కీలక కాంపోనెంట్ల దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, అధునాతన తయారీ సామర్థ్యాల్ని అభివృద్ధి చేయడం ఈ ECMS పథకం ప్రధాన లక్ష్యాలు.
దేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ వ్యవస్థ గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా విస్తరించిందని ఈ సందర్బంగా అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. ఎన్క్లోజర్లు, రిలేలు, ఆప్టికల్ ట్రాన్స్సీవర్స్, ఆనోడ్ మెటీరియల్ రంగాల్లో భారత్ 100 శాతం స్వదేశీ సామర్థ్యాన్ని సాధించిందని, వాటిని ఇంకా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా తయారీ రంగానికి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న చైనాకు కూడా భారత్ నుంచి పీసీబీల (ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్) ఎగుమతులు ప్రారంభం కావడం అభినందించదగిన విషయమని కొనియాడారు.
అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, లామినేట్లలో 80 శాతం డిమాండ్ను స్వదేశీ తయారీ ద్వారానే భారత్ తీర్చుకుంటోంది. ప్రస్తుత విస్తరణతో త్వరలోనే ఇందులోనూ 100 శాతం ఆత్మనిర్భరత సాధించనున్నాం. ఆప్టికల్ కనెక్టర్లకు సంబంధించి దేశీయ డిమాండ్లో 75 శాతం సాధించాం. గతంలో భారత్లో అసలు తయారు చేయలేని స్థితి నుంచి ప్రస్తుతం దేశ అవసరాల్లో 60 శాతం లిథియన్ అయాన్ సెల్స్ను దేశీయంగా తీర్చే స్థాయికి భారత్ చేరుకుంది. ఇతర కాంపోనెంట్ల విషయానికి వస్తే ట్రాన్స్డ్యూసర్లలో 55 శాతం, ఎలక్ట్రానిక్స్కు అవసరమైన పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్లలో 40 శాతం, కెపాసిటర్లలో 20 శాతం దేశీయ సామర్థ్యం సాధించినట్లు కేంద్ర మంత్రి వివరించారు.
106 ప్రాజెక్టులు- 74 వేలకుపైగా ఉద్యోగాలు
విడిభాగాలు, ముడి సరకుల తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి అవసరమయ్యే 'క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ (యంత్రాలు, తయారీ పరికరాలు)' స్వదేశంలోనే తయారు చేయడం తదుపరి లక్ష్యమని మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ నొక్కిచెప్పారు. సోమవారం రోజు దేశీయ క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ తయారీకి సంబంధించి 2 కంపెనీలకు ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాల పథకం ECMS కింద కేంద్రం తాజాగా రూ. 7877 కోట్లతో 31 కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఇప్పటివరకు ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 106కు చేరగా, వీటి మొత్తం పెట్టుబడులు రూ. 69 వేల కోట్లు దాటాయి. వీటిల్లో 38 ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. మరో 16 నిర్మాణంలో ఉన్నాయని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇక దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు 74 వేల ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు, దాదాపు 2.5 లక్షల పరోక్ష ఉద్యోగాలు లభించాయని తెలిపారు.
పరిశ్రమ ముందు 4 ప్రధాన లక్ష్యాలు
భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు పరిశ్రమ అత్యవసరంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన నాలుగు ప్రధాన అంశాలను మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు. ఆయన ప్రకారం, ముందుగా కేవలం అసెంబ్లింగ్ మాత్రమే కాకుండా, స్పెషలైజ్డ్ డిజైనింగ్ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచుకోవాలి. రెండోది పూర్తి స్థాయి దేశీయ సప్లై చెయిన్ను నిర్మించడం. ఇక్కడ ప్రతి చిన్న విడిభాగం వరకు భారతదేశంలోనే తయారు చేయాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు నాణ్యతలో రాజీ పడని సంస్కృతిని పెంపొందించుకోవాలి. తయారీ రంగంలో ప్రతిభ కలిగిన కార్మికుల కొరత రాకుండా శిక్షణా కార్యక్రమాల్ని 10 రెట్లు పెంచాలి.
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