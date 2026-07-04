అతిపెద్ద ఇంధన సంక్షోభాన్ని అధిగమించాం- ప్రజలపై భారం పడకుండా చూశాం: మోదీ
రాజస్థాన్లోని బలోత్రా జిల్లా పచ్పద్రలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ-కమ్-పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్- జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధాని మోదీ
Published : July 4, 2026 at 3:03 PM IST
Modi Rajasthan Visit : చురుకైన విధానాలు, విభిన్న ఇంధన వనరులు, బలమైన దౌత్య సంబంధాల ద్వారా ప్రపంచ అతిపెద్ద ఇంధన సంక్షోభాలలో ఒకదానిని భారత్ విజయవంతంగా అధిగమించిందని, పౌరులపై కనీస భారం పడేలా చేసిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు కేవలం శంకుస్థాపనలు చేసి వదిలేయదని, వాటిని సకాలంలో పూర్తి చేసేందుకు రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తుందని ప్రధాని అన్నారు. గతంలో ప్రాజెక్టుల కోసం కేవలం శిలాఫలకాలు వేసి ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో పెట్టేవారని, కానీ బీజేపీ హయాంలో ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిందని చెప్పారు.
రాజస్థాన్లోని బలోత్రా జిల్లా పచ్పద్రలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ-కమ్-పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ను ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. దేశ ఇంధన, పెట్రోకెమికల్ రంగంలో ఇదొక చారిత్రక మైలురాయి అని అభివర్ణించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు పశ్చిమ రాజస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలను సమూలంగా మార్చివేస్తుందని చెప్పారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ-కమ్-పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్లలో ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దీనితో పాటుగా, పట్టణ రవాణా, రైల్వేలు, జాతీయ రహదారులు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, విద్యుత్ పంపిణీ రంగాలకు చెందిన పలు కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు.
ఈ ప్రాజెక్టులలో అత్యంత కీలకమైన 13వేల కోట్లకు పైగా వ్యయంతో చేపట్టనున్న జైపూర్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-2 కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమంలో రాజస్థాన్ గవర్నర్ హరిభావు బగాడే, కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి, రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు జోధ్పూర్లో నూతనంగా నిర్మించిన విమానాశ్రయ టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. సుమారు 480 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశారని చెప్పారు. 23వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ టెర్మినల్ ద్వారా ఏడాదికి 20 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందించే వీలుంటుందని ప్రధాని తెలిపారు. ఈ టెర్మినల్ నిర్మాణంలో రాజస్థాన్ సంప్రదాయ కళాకృతులను, ఆధునిక సదుపాయాలను మేళవించారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ వాయు మార్గాల అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి 'సవరించిన ఉడాన్ పథకాన్ని' ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. రాబోయే 10 సంవత్సరాలకు గానూ ఈ పథకం కింద 28వేల 840 కోట్లను కేటాయించారు. దీని ద్వారా కొత్తగా 100 ఎయిర్డ్రోమ్లు, 200 హెలిప్యాడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.